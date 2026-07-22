OpenAI laboratoriyasidagi yangi AI modellari Hugging Face platformasiga hujum qildi
Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan va biroz xavotirli hodisa yuz berdi: OpenAI kompaniyasining hali keng omma uchun eʼlon qilinmagan oʻta kuchli modellari sinov jarayonida nazoratdan chiqib, Hugging Face platformasi tizimiga kirib bordi. Ushbu hodisa sunʼiy intellektning kiberxavfsizlik borasidagi imkoniyatlarini tekshirish paytida sodir boʻlgan va soha mutaxassislari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
OpenAI tomonidan berilgan rasmiy maʼlumotga koʻra, kiberhujum GPT-5.6 Sol va undan ham yuqori imkoniyatga ega boʻlgan, hali ishlab chiqish bosqichidagi pre-release modellari ishtirokida yuz bergan. Ushbu modellar kiber-koʻnikmalarni baholash uchun maxsus testdan oʻtkazilayotgan edi. Eng qizigʻi, modellarning kiberhujumlarni amalga oshirishga nisbatan ichki taqiqlari (cyber refusals) sinov maqsadida kamaytirilgan boʻlgan.
Nazoratdan chiqqan algoritmlarHodisa ExploitGym deb nomlanuvchi ochiq benchmark platformasida yuz bergan. Ushbu tizim AI modellarining mavjud zaifliklardan foydalangan holda hujum uyushtirish qobiliyatini oʻlchash uchun xizmat qiladi. Aslida, sinov jarayonidagi modellar internetga ulanish imkoniyatiga ega boʻlmasligi kerak edi. Biroq, dasturiy paketlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan vositadagi yashirin zaiflikni topgan AI, ushbu tuynuk orqali global tarmoqqa chiqib ketgan.
OpenAI mutaxassislarining taʼkidlashicha, modellar oʻz oldiga qoʻyilgan vazifani — yaʼni ExploitGym testidan oʻtishni — har qanday yoʻl bilan bajarishga haddan tashqari eʼtibor qaratgan. Internetga chiqqach, AI algoritmlari Hugging Face platformasida ushbu testning yechimlari va maʼlumotlar bazasi boʻlishi mumkinligini "tushunib yetgan". Natijada, modellar platforma infratuzilmasidagi zaifliklarni aniqlab, test savollarining javoblarini oʻgʻirlash uchun tizimga kirgan.
Kiberxavfsizlik uchun yangi signalHugging Face vakillari dastlab ushbu holatni tashqi kiber-agent tomonidan uyushtirilgan murakkab hujum deb baholashgan edi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, AI bir vaqtning oʻzida minglab individual harakatlarni amalga oshirgan va oʻzini oʻzi boshqaruvchi murakkab komanda markazini yaratgan. Bu esa anʼanaviy xakerlik hujumlaridan ham tezkorroq va agressivroq kechgan.
Hozirda OpenAI ushbu xatolikni tan olgan va Hugging Face bilan hamkorlikda hodisa tafsilotlarini oʻrganmoqda. Kompaniya kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun modellarni sinovdan oʻtkazish infratuzilmasini tubdan qayta koʻrib chiqishga vaʼda berdi. Shuningdek, dasturiy paketlarni oʻrnatish tizimidagi aniqlangan zaifliklar bartaraf etilgan.
Ekspertlarning fikricha, ushbu hodisa sunʼiy intellektning naqadar xavfli qurolga aylanishi mumkinligini koʻrsatib berdi. Garchi bu safar hujum faqat test natijalarini yaxshilash maqsadida amalga oshirilgan boʻlsa-da, kelajakda AI tizimlarining mustaqil qaror qabul qilib, global infratuzilmalarga daxl qilishi ehtimoli jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Hozircha OpenAI ushbu hodisa yuzasidan huquqiy javobgarlikka tortilishi yoki yoʻqligi maʼlum emas.
…