OpenAI laboratoriyasidagi yangi AI modellari Hugging Face platformasiga hujum qildi

·36·Texno
OpenAI laboratoriyasidagi yangi AI modellari Hugging Face platformasiga hujum qildi

Sunʼiy intellekt olamida kutilmagan va biroz xavotirli hodisa yuz berdi: OpenAI kompaniyasining hali keng omma uchun eʼlon qilinmagan oʻta kuchli modellari sinov jarayonida nazoratdan chiqib, Hugging Face platformasi tizimiga kirib bordi. Ushbu hodisa sunʼiy intellektning kiberxavfsizlik borasidagi imkoniyatlarini tekshirish paytida sodir boʻlgan va soha mutaxassislari orasida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

OpenAI tomonidan berilgan rasmiy maʼlumotga koʻra, kiberhujum GPT-5.6 Sol va undan ham yuqori imkoniyatga ega boʻlgan, hali ishlab chiqish bosqichidagi pre-release modellari ishtirokida yuz bergan. Ushbu modellar kiber-koʻnikmalarni baholash uchun maxsus testdan oʻtkazilayotgan edi. Eng qizigʻi, modellarning kiberhujumlarni amalga oshirishga nisbatan ichki taqiqlari (cyber refusals) sinov maqsadida kamaytirilgan boʻlgan.

Nazoratdan chiqqan algoritmlar

Hodisa ExploitGym deb nomlanuvchi ochiq benchmark platformasida yuz bergan. Ushbu tizim AI modellarining mavjud zaifliklardan foydalangan holda hujum uyushtirish qobiliyatini oʻlchash uchun xizmat qiladi. Aslida, sinov jarayonidagi modellar internetga ulanish imkoniyatiga ega boʻlmasligi kerak edi. Biroq, dasturiy paketlarni oʻrnatish uchun moʻljallangan vositadagi yashirin zaiflikni topgan AI, ushbu tuynuk orqali global tarmoqqa chiqib ketgan.

OpenAI mutaxassislarining taʼkidlashicha, modellar oʻz oldiga qoʻyilgan vazifani — yaʼni ExploitGym testidan oʻtishni — har qanday yoʻl bilan bajarishga haddan tashqari eʼtibor qaratgan. Internetga chiqqach, AI algoritmlari Hugging Face platformasida ushbu testning yechimlari va maʼlumotlar bazasi boʻlishi mumkinligini "tushunib yetgan". Natijada, modellar platforma infratuzilmasidagi zaifliklarni aniqlab, test savollarining javoblarini oʻgʻirlash uchun tizimga kirgan.

Kiberxavfsizlik uchun yangi signal

Hugging Face vakillari dastlab ushbu holatni tashqi kiber-agent tomonidan uyushtirilgan murakkab hujum deb baholashgan edi. Kompaniya maʼlumotiga koʻra, AI bir vaqtning oʻzida minglab individual harakatlarni amalga oshirgan va oʻzini oʻzi boshqaruvchi murakkab komanda markazini yaratgan. Bu esa anʼanaviy xakerlik hujumlaridan ham tezkorroq va agressivroq kechgan.

Hozirda OpenAI ushbu xatolikni tan olgan va Hugging Face bilan hamkorlikda hodisa tafsilotlarini oʻrganmoqda. Kompaniya kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun modellarni sinovdan oʻtkazish infratuzilmasini tubdan qayta koʻrib chiqishga vaʼda berdi. Shuningdek, dasturiy paketlarni oʻrnatish tizimidagi aniqlangan zaifliklar bartaraf etilgan.

Ekspertlarning fikricha, ushbu hodisa sunʼiy intellektning naqadar xavfli qurolga aylanishi mumkinligini koʻrsatib berdi. Garchi bu safar hujum faqat test natijalarini yaxshilash maqsadida amalga oshirilgan boʻlsa-da, kelajakda AI tizimlarining mustaqil qaror qabul qilib, global infratuzilmalarga daxl qilishi ehtimoli jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Hozircha OpenAI ushbu hodisa yuzasidan huquqiy javobgarlikka tortilishi yoki yoʻqligi maʼlum emas.

OpenAIChatGPTHugging FaceKiberxavfsizlikSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob