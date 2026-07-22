Shomurodov va Fayzullayev bugun Yevropa mavsumini boshlaydi

·146·Sport
Shomurodov va Fayzullayev bugun Yevropa mavsumini boshlaydi

O‘zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abbosbek Fayzullayev yangi klub mavsumidagi ilk rasmiy uchrashuvini Yevropa maydonlarida o‘tkazadi. Ularning «Istanbul Bashakshehir» jamoasi UYEFA Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichida Finlyandiyaning «Inter Turku» klubini qabul qiladi.

22 iyul kuni «Bashakshehir Fotih Terim» stadionida bo‘lib o‘tadigan uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:45 da boshlanadi. Bahsni ispaniyalik hakam Xuan Martines Munuera boshqaradi.

Yangi mavsumdagi birinchi rasmiy sinov

«Istanbul Bashakshehir» uchun bu yangi mavsumdagi ilk rasmiy uchrashuv bo‘ladi. Nuri Shaxin shogirdlari Konferensiyalar ligasidagi yo‘lini o‘z maydonida boshlab, javob bahsi oldidan qulay natija qayd etishga harakat qiladi.

Raqib — Finlyandiyaning Turku shahri sharafini himoya qiluvchi «Inter» jamoasi. Saralash bosqichida har bir gol va har bir xatoning ahamiyati yuqori bo‘lgani sabab, istanbulliklar mavsumning dastlabki o‘yinidayoq jiddiy bosim ostida maydonga tushadi.

«Bashakshehir» o‘tgan mavsum Turkiya Superligasini 57 ochko bilan beshinchi o‘rinda yakunlagan. «Trabzonspor»ning Turkiya kubogini qo‘lga kiritishi natijasida klub Konferensiyalar ligasi yo‘llanmasiga ega bo‘ldi.

O‘tgan mavsumdagi xatoni takrorlamaslik maqsadi

Istanbul jamoasi o‘tgan mavsum ham UYEFA Konferensiyalar ligasida ishtirok etgan, ammo pley-off bosqichida musobaqani kutilganidan erta tark etgandi.

Bu gal Nuri Shaxin boshchiligidagi murabbiylar shtabi oldiga aniq maqsad qo‘yilgan — saralash bosqichlaridan o‘tib, turnirning asosiy qismiga chiqish.

Shu bois «Inter Turku»ga qarshi dastlabki uchrashuv butun Yevropa mavsumining yo‘nalishini belgilab berishi mumkin.

Tayyorgarlik «Navbahor»ga qarshi o‘yindan boshlangan

«Bashakshehir» mavsumoldi tayyorgarligini 22 iyun kuni Istanbulda boshladi. Dastlabki yig‘in klubning o‘z bazasida o‘tkazildi va O‘zbekistonning «Navbahor» jamoasiga qarshi nazorat uchrashuvi bilan yakunlandi.

Ushbu bahsda istanbulliklar 2:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Keyin jamoa 5–15 iyul kunlari Avstriyaning Gaynberg shahrida navbatdagi yig‘inni o‘tkazdi.

Tayyorgarlik davomida «Bashakshehir» «Rid», «Pushkash», «Zalsburg» va «Krakoviya» klublariga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvlarida maydonga tushdi. Bu bahslar murabbiylar shtabiga yangi taktikani sinash va futbolchilarning jismoniy holatini baholash imkonini berdi.

Shomurodovning transferi to‘liq sotib olindi

Yozgi transfer oynasining dastlabki qismida «Bashakshehir» tarkibida bir qator o‘zgarishlar yuz berdi. Klub Edin Vishcha, Emin Bayram va Mixal Karbovnik bilan shartnoma imzoladi.

Eng muhim qarorlardan biri Eldor Shomurodov bilan bog‘liq bo‘ldi. Klub o‘zbekistonlik hujumchining shartnomasidagi sotib olish bandini faollashtirib, uning transfer huquqlarini to‘liq qo‘lga kiritdi.

O‘tgan mavsumda jamoaning eng sermahsul futbolchilaridan biri bo‘lgan Shomurodov yangi Yevropa yurishida ham hujum chizig‘ining asosiy yetakchilaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Abbosbek Fayzullayev esa yarim himoyadagi ijodkorligi, tezkor qarorlari va hujumlarni tashkil etish qobiliyati bilan Nuri Shaxin rejalarida muhim o‘rin egallaydi.

O‘zbekistonlik futbolchilar qaydnomaga kiritildi

Shomurodov va Fayzullayev JCH–2026dan keyingi qisqa ta’tildan so‘ng klub ixtiyoriga qaytib, bo‘lajak uchrashuvga tayyorgarlik ko‘rdi.

Nuri Shaxin Konferensiyalar ligasi ikkinchi saralash bosqichi uchun taqdim etgan qaydnomada har ikki o‘zbekistonlik futbolchi ham bor.

Shuningdek, hujum chizig‘iga Yusuf Sari, Davi Zelke, Nuno Da Koshta, Ivan Brnik va Bertug‘ Yildirim kiritilgan. Yarim himoyada esa Fayzullayev bilan birga Berat O‘zdemir, Onur Ergyun, Olive Kemen, Berkay O‘zjan va Umut Gyunesh joy olgan.

Shomurodov bu turnirda g‘olib chiqqan

Eldor Shomurodov uchun Konferensiyalar ligasi begona musobaqa emas. O‘zbekistonlik hujumchi 2022 yilda «Roma» tarkibida turnirning ilk mavsumida bosh sovrinni qo‘lga kiritgan.

Endi u «Bashakshehir» bilan yana Yevropa sahnasida uzoqroq yo‘l bosishga harakat qiladi. Abbosbek Fayzullayev uchun esa bu uchrashuv yangi klubidagi xalqaro maydonda o‘zini ko‘rsatish imkoniyati bo‘ladi.

Toshkent vaqti bilan 22:45 da boshlanadigan bahs o‘zbekistonlik muxlislar uchun yangi Yevropa mavsumining eng qiziqarli uchrashuvlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Eldor ShomurodovAbbosbek FayzullayevIstanbul BasaksehirInter TurkuNuri Sahin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...