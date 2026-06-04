Bitcoin ETF’laridan 4,4 milliard dollar mablagʻ olib chiqib ketildi
AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin birja fondlari (ETF) ketma-ket 13 savdo kuni davomida oʻz aktivlarini yoʻqotib, rekord darajadagi pasayishni qayd etdi. SoSoValue maʼlumotlariga koʻra, chorshanba kuni ushbu fondlardan 396,6 million dollar miqdorida sof mablagʻ chiqib ketgan. Natijada, ushbu salbiy tendensiya boshlangandan beri jami yoʻqotishlar miqdori qariyb 4,4 milliard dollarga yetdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu koʻrsatkich 2025-yil fevral oyidagi sakkiz kunlik rekorddan oʻzib ketdi. Oʻshanda fondlardan 3,2 milliard dollar chiqib ketgan edi. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, 15-maydan boshlangan ushbu jarayon fonida Bitcoin narxi 80 000 dollardan 63 400 dollargacha, yaʼni qariyb 21 foizga arzonlashdi. Tahlilchilar buni ETF’larga boʻlgan talabning susayishi, uzoq muddatli investorlar tomonidan aktivlarning sotilishi va maynerlar bosimi bilan izohlamoqda.
Asosiy yoʻqotishlar BlackRock kompaniyasining iShares Bitcoin Trust (IBIT) fondiga toʻgʻri keldi — u 13 kun ichida 3,3 milliard dollar yoʻqotdi, bu umumiy chiqib ketgan mablagʻlarning 75 foizini tashkil etadi. Shuningdek, Fidelity kompaniyasining FBTC fondidan 456,6 million dollar va Grayscale’ning GBTC fondidan 303,6 million dollar mablagʻ yechib olingan.
CryptoQuant tadqiqot boʻlimi rahbari Julio Moreno’ning taʼkidlashicha, Bitcoin’ga boʻlgan umumiy talab oʻtgan oyda 501 000 BTC’ga kamaygan. Bu 2022-yildagi Terra/Luna inqirozidan keyingi eng tez surʼatdagi pasayishdir. Shunga qaramay, Bloomberg tahlilchisi Eric Balchunas uzoq muddatli institutsional xaridorlar hali ham yirik miqdorda Bitcoin jamgʻarishda davom etayotganini qayd etdi.
…