Bitcoin ETF’laridan 4,4 milliard dollar mablagʻ olib chiqib ketildi

·30·Iqtisodiyot
Bitcoin ETF’laridan 4,4 milliard dollar mablagʻ olib chiqib ketildi
Audio versiyasi

AQSHda roʻyxatga olingan spot Bitcoin birja fondlari (ETF) ketma-ket 13 savdo kuni davomida oʻz aktivlarini yoʻqotib, rekord darajadagi pasayishni qayd etdi. SoSoValue maʼlumotlariga koʻra, chorshanba kuni ushbu fondlardan 396,6 million dollar miqdorida sof mablagʻ chiqib ketgan. Natijada, ushbu salbiy tendensiya boshlangandan beri jami yoʻqotishlar miqdori qariyb 4,4 milliard dollarga yetdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu koʻrsatkich 2025-yil fevral oyidagi sakkiz kunlik rekorddan oʻzib ketdi. Oʻshanda fondlardan 3,2 milliard dollar chiqib ketgan edi. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, 15-maydan boshlangan ushbu jarayon fonida Bitcoin narxi 80 000 dollardan 63 400 dollargacha, yaʼni qariyb 21 foizga arzonlashdi. Tahlilchilar buni ETF’larga boʻlgan talabning susayishi, uzoq muddatli investorlar tomonidan aktivlarning sotilishi va maynerlar bosimi bilan izohlamoqda.

Asosiy yoʻqotishlar BlackRock kompaniyasining iShares Bitcoin Trust (IBIT) fondiga toʻgʻri keldi — u 13 kun ichida 3,3 milliard dollar yoʻqotdi, bu umumiy chiqib ketgan mablagʻlarning 75 foizini tashkil etadi. Shuningdek, Fidelity kompaniyasining FBTC fondidan 456,6 million dollar va Grayscale’ning GBTC fondidan 303,6 million dollar mablagʻ yechib olingan.

CryptoQuant tadqiqot boʻlimi rahbari Julio Moreno’ning taʼkidlashicha, Bitcoin’ga boʻlgan umumiy talab oʻtgan oyda 501 000 BTC’ga kamaygan. Bu 2022-yildagi Terra/Luna inqirozidan keyingi eng tez surʼatdagi pasayishdir. Shunga qaramay, Bloomberg tahlilchisi Eric Balchunas uzoq muddatli institutsional xaridorlar hali ham yirik miqdorda Bitcoin jamgʻarishda davom etayotganini qayd etdi.

BitcoinETFKriptovalyutaBlackRockInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:38AQSH senatorlari kriptovalyuta kapitali qoidalarini aniqlashtirishni talab qildiBugun, 05:16OCC rahbari: World Liberty Financial boʻyicha faqat demokratlar bosim oʻtkazmoqdaBugun, 22:15Professional investorlar birinchi chorakda 52 ming Bitcoin ETF’ni sotib yubordiBugun, 20:14Bitcoin narxi 60 ming dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasiga bogʻlanib qoldiKecha, 18:19Bybit birjasi Western Union kompaniyasining USDPT steyblkoinini qoʻshdiKecha, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi