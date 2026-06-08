9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 9 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 36,04 so‘mga arzonlab, 12 013,40 so‘mga tushdi.
• Yevro 193,31 so‘mga arzonlab, 13 831,03 so‘mga tushdi. • Rossiya rubli 0,05 so‘mga arzonlab, 163,87 so‘mga tushdi. • Funt sterling 214,31 so‘mga arzonlab, 16 010,26 so‘mga tushdi. • Xitoy yuani 9,78 so‘mga arzonlab, 1 770,92 so‘mga tushdi. • Shveysariya franki 106,79 so‘mga qimmatlab, 15 295,05 so‘m bo‘ldi.
…