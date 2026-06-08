9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·0·Iqtisodiyot
9 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 9 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 36,04 so‘mga arzonlab, 12 013,40 so‘mga tushdi.

• Yevro 193,31 so‘mga arzonlab, 13 831,03 so‘mga tushdi. • Rossiya rubli 0,05 so‘mga arzonlab, 163,87 so‘mga tushdi. • Funt sterling 214,31 so‘mga arzonlab, 16 010,26 so‘mga tushdi. • Xitoy yuani 9,78 so‘mga arzonlab, 1 770,92 so‘mga tushdi. • Shveysariya franki 106,79 so‘mga qimmatlab, 15 295,05 so‘m bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilAQSH inflyatsiyasi va Yevropa Markaziy banki qarori: Kripto haftalik tahlilBugun, 09:54Galaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiGalaxy Digital: CLARITY Act qonunining qabul qilinish ehtimoli 60 foizga tushdiBugun, 07:35Bitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBitcoin narxi 63,700 dollargacha koʻtarilib, soʻngra keskin pasaydiBugun, 07:179 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda9 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:36Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Qaysi qoidabuzarlik uchun 20,6 million so‘m jarima belgilangan?Bugun, 05:31Securitize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiSecuritize kompaniyasi NYSE birjasiga chiqish uchun SEC ruxsatini oldiBugun, 05:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi