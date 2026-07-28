Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandi

·57·Texno
Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandi

Aerokosmik sanoatining ilg‘or yutuqlarini namoyish etuvchi SpaceX kompaniyasi o‘zining ulkan Starship kosmik kemasining navbatdagi sinov parvozidan so‘ng to‘rtta ta’sirli suratni e’lon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu kadrlar nafaqat texnik yutuqlarni, balki koinotning betakror go‘zalligini ham o‘zida mujassam etgan bo‘lib, tom ma’noda ilmiy-fantastik filmlardagi kadrlarni eslatib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ma’lum qilinishicha, 2026-yil 24-iyul sanasida bo‘lib o‘tgan Starship (Ship 40) kosmik kemasining sinov parvozi uchinchi avlod kemalarining ikkinchi sinovi sifatida tarixga kirdi. Mazkur muvaffaqiyatli qadam insoniyatning qayta foydalaniladigan og‘ir raketa tizimlarini yaratish va ularni takomillashtirish yo‘lidagi muhim bosqichlardan biri bo‘ldi.

E’lon qilingan fotosuratlarda kosmik kema turli raqurslardan yaqqol ko‘rsatilgan. Shuningdek, kadrlar orasida Starship va Super Heavy kuchaytirgichining bir-biridan ajralish onlari hamda fonida ulug‘vor Yer sayyorasi aks etgan noyob ko‘rinishlar o‘rin olgan.

Muhim texnik yutuqlar va orbital yuklar

Mazkur parvoz davomida SpaceX muhandislari bir qator murakkab texnik vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishdi. Xususan, tarixda ilk bor Starship kemasi suorbital traektoriyaga 20 ta to‘laqonli Starlink V3 sun’iy yo‘ldoshini yetkazib berdi. Bu esa tizimning amaliy foydali yuklarni tashi olish imkoniyatlarini amalda isbotladi.

Parvoz davomidagi yana bir ulkan yutuq bu koinotning o‘zida Raptor dvigatellaridan birining takroriy va muvaffaqiyatli ishga tushirilishi bo‘ldi. Ushbu operatsiya kelajakda uzoq masofali kosmik missiyalarni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi va tizimning ishonchliligini oshiradi.

Nazorat ostidagi qo‘nish va kelajakdagi rejalar

Asosiy parvoz dasturi muvaffaqiyatli bajarilgach, kemaning yuqori bosqichi atmosfera qatlamiga boshqariladigan rejimda qayta kirib keldi. Mutaxassislar rejalashtirganidek, kema Hind okeani akvatoriyasiga yumshoq tarzda kelib qo‘ndi.

Oldingi sinovlardan farqli o‘laroq, suvga qo‘ngan Starship o‘zining butunligini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi. Bu holat SpaceX mutaxassislariga issiqlikdan himoya qiluvchi qoplamaning holati hamda kosmosdan qaytgan konstruksiyaning mustahkamligi bo‘yicha o‘ta qimmatli ma’lumotlarni yig‘ib olish imkonini berdi.

SpaceXStarshipKosmosStarlinkTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX kapitallashuvi keskin tushib ketdiSpaceX kapitallashuvi keskin tushib ketdiBugun, 11:23Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiApple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiBugun, 10:52Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiSun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiBugun, 09:51Andromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiAndromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydiBugun, 08:25Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiAnthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiBugun, 05:20Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob