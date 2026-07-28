Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandi
Aerokosmik sanoatining ilg‘or yutuqlarini namoyish etuvchi SpaceX kompaniyasi o‘zining ulkan Starship kosmik kemasining navbatdagi sinov parvozidan so‘ng to‘rtta ta’sirli suratni e’lon qildi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu kadrlar nafaqat texnik yutuqlarni, balki koinotning betakror go‘zalligini ham o‘zida mujassam etgan bo‘lib, tom ma’noda ilmiy-fantastik filmlardagi kadrlarni eslatib yuboradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ma’lum qilinishicha, 2026-yil 24-iyul sanasida bo‘lib o‘tgan Starship (Ship 40) kosmik kemasining sinov parvozi uchinchi avlod kemalarining ikkinchi sinovi sifatida tarixga kirdi. Mazkur muvaffaqiyatli qadam insoniyatning qayta foydalaniladigan og‘ir raketa tizimlarini yaratish va ularni takomillashtirish yo‘lidagi muhim bosqichlardan biri bo‘ldi.
E’lon qilingan fotosuratlarda kosmik kema turli raqurslardan yaqqol ko‘rsatilgan. Shuningdek, kadrlar orasida Starship va Super Heavy kuchaytirgichining bir-biridan ajralish onlari hamda fonida ulug‘vor Yer sayyorasi aks etgan noyob ko‘rinishlar o‘rin olgan.
Muhim texnik yutuqlar va orbital yuklarMazkur parvoz davomida SpaceX muhandislari bir qator murakkab texnik vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishdi. Xususan, tarixda ilk bor Starship kemasi suorbital traektoriyaga 20 ta to‘laqonli Starlink V3 sun’iy yo‘ldoshini yetkazib berdi. Bu esa tizimning amaliy foydali yuklarni tashi olish imkoniyatlarini amalda isbotladi.
Parvoz davomidagi yana bir ulkan yutuq bu koinotning o‘zida Raptor dvigatellaridan birining takroriy va muvaffaqiyatli ishga tushirilishi bo‘ldi. Ushbu operatsiya kelajakda uzoq masofali kosmik missiyalarni amalga oshirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi va tizimning ishonchliligini oshiradi.
Nazorat ostidagi qo‘nish va kelajakdagi rejalarAsosiy parvoz dasturi muvaffaqiyatli bajarilgach, kemaning yuqori bosqichi atmosfera qatlamiga boshqariladigan rejimda qayta kirib keldi. Mutaxassislar rejalashtirganidek, kema Hind okeani akvatoriyasiga yumshoq tarzda kelib qo‘ndi.
Oldingi sinovlardan farqli o‘laroq, suvga qo‘ngan Starship o‘zining butunligini saqlab qolishga muvaffaq bo‘ldi. Bu holat SpaceX mutaxassislariga issiqlikdan himoya qiluvchi qoplamaning holati hamda kosmosdan qaytgan konstruksiyaning mustahkamligi bo‘yicha o‘ta qimmatli ma’lumotlarni yig‘ib olish imkonini berdi.
…