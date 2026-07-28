Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)

·82·Madaniyat
Dilfuza Ismoilova: "Zo‘r xarakter o‘rganib oldim" (video)

Xonanda Dilfuza Ismoilova intervyularidan birida hayot davomida o‘zida shakllantirgan muhim odati haqida samimiy fikr bildirdi. San’atkorning aytishicha, u vaqt o‘tishi bilan boshqalarning fikrini ortiqcha o‘ylab siqilish o‘rniga, xotirjam bo‘lishni o‘rgangan.

"Zo‘r xarakter o‘rganib oldim. Oldin juda siqilib, deyarli jinni bo‘lib ketardim. Keyin o‘zimga: "Menga nima? O‘lsa, o‘lib ketmaydimi, menga nima?" deydigan bo‘ldim. Shunday qilmasangiz, juda qiynalib ketarkansiz. Men buni zo‘r o‘rganib oldim. Bo‘lmaydigan narsani o‘zgartirib bo‘lmas ekan, hech qachon", — dedi xonanda.

Dilfuza Ismoilovaning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Ko‘plab foydalanuvchilar xonandaning hayotga bunday yondashuvi to‘g‘ri ekanini ta’kidlab, o‘zlari ham vaqt o‘tishi bilan aynan shunday xarakter va dunyoqarashni shakllantirganini yozib qoldirmoqda.

Muxlislarning fikricha, ortiqcha tashvish va boshqalarning gap-so‘ziga berilmaslik insonning ruhiy xotirjamligi uchun muhim omillardan biri hisoblanadi.

Dilfuza Ismoilova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalar"Yana qaytishni istaydigan shahar": Rayhonning Frankfurt sayohatidan yangi lavhalarBugun, 04:29Kristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiKristofer Nolanning "Odisseya" filmi ikki haftada 640 million dollar daromad oldiBugun, 04:24Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Asl ismi Zilola bo‘lgan go‘zal xonanda Shahzodaning bugun tug‘ilgan kuni!Bugun, 04:04Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Krishtianu Ronaldu serialga kirdi: u qanday rolda ko‘rinadi?Kecha, 22:54Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Indira Miftahovaning tug‘ilgan kunidan yorqin lavhalar tarqaldi (video)Kecha, 22:46Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Aysanem Yusupova muxlislariga yangi tarona taqdim etdi (audio)Kecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida