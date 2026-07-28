Andromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydi

·63·Texno
Andromeda galaktikasida yulduzlar paydo boʻlishi keskin kamaydi

Astronomlarning soʻnggi kuzatuvlariga koʻra, bizga eng yaqin boʻlgan yirik spiral galaktikaAndromeda galaktikasida yangi yulduzlarning tugʻilish surʼati soʻnggi yarim milliard yil davomida uzluksiz pasayib bormoqda. Kosmik tadqiqotlar natijalari koinotdagi evolyutsion jarayonlarning borishini va ulkan yulduz tizimlarining qanday qarishini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu xulosaga kelish uchun olimlar AQSh Milliy kosmik agentligining «Xabbl» kosmik teleskopi maʼlumotlarini chuqur tahlil qilishgan. Mazkur noyob qurilma Andromeda galaktikasining diskidagi taxminan 200 million alohida yulduzlarning parametrlarini aniq oʻlchash imkonini berdi. Tadqiqotchilar galaktika diskining qariyb uchdan ikki qismini qamrab olgan ikkita yirik obzor natijalarini birlashtirdilar.

Yulduzlar tarixi ranglar orqali qanday tiklandi?

Olingan kosmik tasvirlar har biri 300 yorugʻlik yiliga teng boʻlgan minglab kichik uchastkalarga boʻlib chiqildi. Mutaxassislar yulduzlarning rangiga qarab ularning paydo boʻlish tarixini tiklashdi. Maʼlumki, yosh massiv yulduzlar moviy rangga ega boʻlib, qisqa umr koʻradi, eski va kamroq massiv yulduzlar esa qizgʻish tus oladi. Ushbu uslub olimlarga yulduz hosil boʻlish jarayonining vaqt oʻtishi bilan qanday oʻzgarganini aniq koʻrsatdi.

Hisob-kitoblar shuni koʻrsatdiki, bundan 500 million yil oldin Andromeda har yili taxminan 1 quyosh massasiga teng keladigan yulduzlarni shakllantirgan. Bunday koʻrsatkich bundan 40 million yil oldin 0,5 quyosh massasigacha pasaygan boʻlsa, hozirgi kuzatuvlar vaqtida yiliga atigi 0,2 quyosh massasini tashkil etmoqda. Demak, soʻnggi 40 million yil ichida pasayish surʼati sezilarli darajada tezlashgan.

Faollikning pasayish sabablari va kelgusi rejalar

Asosiy faollikning qisqarishi galaktika markazidan taxminan 32 000 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan yulduz hosil qiluvchi halqada sodir boʻlgan. Olimlarning fikricha, bu pasayish yangi yulduzlar tugʻilishi uchun zarur boʻlgan gaz va chang yetishmasligidan kelib chiqmagan. Holat yuqori faollik davridan keyingi tabiiy soʻnish jarayoni bilan bogʻliq. Ilgari Andromeda bundan 2 milliard yil oldin boshqa galaktika bilan toʻqnashish yoki birlashish natijasida kuchli yulduz hosil qilish chaqnashini boshdan kechirgani aniqlangan edi.

Tadqiqot mualliflari M32 mitti galaktikasi yaqinidagi disk sohasi ham 60 million yil oldin faolligini yoʻqota boshlaganini aniqlashdi. Bu M32 va Andromeda oʻrtasidagi mumkin boʻlgan oʻzaro taʼsir vaqtini aniqlashtirishga yordam berishi mumkin, garchi hozircha toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻliqlik isbotlanmagan boʻlsa ham. Kelgusida astronomlar ushbu natijalarni yerusti rasadxonalari maʼlumotlari hamda kengroq maydonni kuzatish imkoniyatiga ega kelajakdagi Nancy Grace Roman kosmik teleskopi maʼlumotlari bilan toʻldirishni rejalashtirmoqda.

AndromedaAstronomiyaYulduzlarXabblGalaktika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiApple iPhone 18 Pro Max displeylari narxini sezilarli darajada arzonlashtirmoqchiBugun, 10:52Sun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiSun'iy intellektga asoslangan Cursor dasturlash sturtapi Hindistonda yangi tarifni joriy etdiBugun, 09:51Starship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiStarship kosmosdagi yangi sinov parvozida ajoyib suratlarga muhrlandiBugun, 09:29Anthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiAnthropic rahbari ochiq vaznli sunʼiy intellekt modellariga munosabat bildirdiBugun, 05:20Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiGigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity oʻziga xos platalar dizayni bilan ajralib turdiBugun, 02:55Satya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiSatya Nadella: bitta sunʼiy intellektga tayanib qolgan kompaniyalar inqirozga uchraydiBugun, 02:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob