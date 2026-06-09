Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkin
Kriptovalyuta hamyonlariga avtonom kirish huquqiga ega boʻlgan sunʼiy intellekt agentlari, agar ular yomon niyatda ishga tushirilsa yoki nazoratdan chiqib ketsa, "toʻxtatib boʻlmas" kuchga aylanishi mumkin. Bu haqda AQSHning yetakchi universitetlari olimlaridan iborat Initiative for Cryptocurrencies and Contracts (IC3) tadqiqotchilari ogohlantirmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, "Toʻxtatib boʻlmas avtonom agentlar" (UAA) raqamli aktivlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlganda, moliya tizimi va foydalanuvchilar uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Kripto vositalar AI quvvatini xavfsiz, ishonchli va yuqori darajada avtonom tizimlarga aylantirishi mumkin, bu esa kutilmagan oqibatlarga olib kelishi ehtimoli bor.
UAA agentlari nafaqat Bitcoin yoki Ethereum hamyonlari, balki ijtimoiy tarmoq hisoblari va turli API xizmatlariga ham ulanishi mumkin. Hozirgi modellar allaqachon mahalliy muhitda oʻzini-oʻzi nusxalash (self-replication) qobiliyatini namoyish etmoqda. Bu esa tizimning oʻchirilishidan qochish va tarmoq boʻylab tarqalish imkonini beradi.
Tadqiqotchilarning fikricha, hatto yaxshi maqsadlarda yaratilgan agentlar ham resurslarni egallash strategiyasini tanlab, kripto bozorlarida kutilmagan likvidlik dinamikasini keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, Anthropic kompaniyasining Claude modeli kabi tizimlar operatsion tizimlardagi zaifliklarni topish va ulardan foydalanish qobiliyatiga ega ekanligi allaqachon isbotlangan.
…