O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda
Iqtisodiy integratsiya va xalqaro hamkorlik rivojlanib borayotgan zamonda, O‘zbekiston va Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar bugungi kunga kelib mutlaqo yangi va sifatli darajaga ko‘tarildi. Mamlakatimizning xorijiy sheriklar bilan olib borayotgan ochiqlik siyosati doirasida AQSH Savdo vaziri o‘rinbosari Devid Fogel bilan o‘tkazilgan oliy darajadagi uchrashuv o‘zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qildi. Ushbu muloqot nafaqat yillar davomida shakllangan an’anaviy yo‘nalishlarni rivojlantirish, balki ikki davlat sherikligining yangi va istiqbolli qirralarini belgilab olishda ham muhim strategik ahamiyat kasb etdi.
Rasmiy muzokaralar davomida tomonlar savdo-sotiq va investitsiya sohalaridagi mavjud katta imkoniyatlarni sinchiklab va atroflicha tahlil qildilar. Ta’kidlash joizki, bugungi kunda okean ortining yirik Amerika biznes doiralari va transmilliy kompaniyalari O‘zbekiston hududida faol amalga oshirilayotgan yirik investitsiyaviy, sanoat hamda infratuzilmaviy loyihalarga tobora ortib borayotgan yuqori qiziqish namoyish etmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday yuksak e’tibor bejiz emas, chunki yurtimizda tizimli ravishda olib borilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar xalqaro investorlar va kapital egalari uchun xavfsiz hamda ishonchli zamin yaratib bermoqda.
Bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida tomonlar mazkur hamkorlik shunchaki qog‘ozdagi rasmiy bitimlar va quruq deklaratsiyalar bilan cheklanib qolmasligi kerakligini alohida qayd etishdi. Aksincha, ushbu kelishuvlar yaqin istiqbolda real hayotda aniq va ijobiy iqtisodiy natijalarni berishi lozim. Eng asosiysi, bu sa’y-harakatlar natijasida yurtimizda minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli imkoniyatlar eshigi ochilishi zarurligi ikki tomonlama qat’iy ma’qullandi.
Shuningdek, ikki mamlakatning yetakchi tadbirkorlari va ishbilarmonlari o‘rtasida mustahkam va ishonchli ko‘prik vazifasini o‘tab kelayotgan mashhur Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining samarali faoliyati uchrashuvda alohida e’tirof etildi. Mazkur nufuzli tuzilma o‘zaro manfaatli konstruktiv muloqotni tizimli yo‘lga qo‘yish va ikki davlat biznes subyektlari o‘rtasidagi amaliy aloqalarni mustahkamlashda eng muhim va qulay vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.
Bo‘lib o‘tgan ushbu oliy darajadagi uchrashuv O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar uzoq muddatli strategik sheriklik ruhida izchil va jadal sur’atlarda rivojlanayotganini yaqin kelajakda biznes hamjamiyatlari o‘rtasidagi hamkorlik yanada qulay, xavfsiz va samarali bo‘lishini yaqqol tasdiqlaydi.
O‘zbekistonning xalqaro maydondagi iqtisodiy yutuqlari, xorijiy investorlar bilan tuzilayotgan yirik milliardlik shartnomalar va mamlakatimiz iqtisodiyotiga oid eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…