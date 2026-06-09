O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda

Iqtisodiy integratsiya va xalqaro hamkorlik rivojlanib borayotgan zamonda, O‘zbekiston va Amerika Qo‘shma Shtatlari o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlar bugungi kunga kelib mutlaqo yangi va sifatli darajaga ko‘tarildi. Mamlakatimizning xorijiy sheriklar bilan olib borayotgan ochiqlik siyosati doirasida AQSH Savdo vaziri o‘rinbosari Devid Fogel bilan o‘tkazilgan oliy darajadagi uchrashuv o‘zaro iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qildi. Ushbu muloqot nafaqat yillar davomida shakllangan an’anaviy yo‘nalishlarni rivojlantirish, balki ikki davlat sherikligining yangi va istiqbolli qirralarini belgilab olishda ham muhim strategik ahamiyat kasb etdi.

O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda

Rasmiy muzokaralar davomida tomonlar savdo-sotiq va investitsiya sohalaridagi mavjud katta imkoniyatlarni sinchiklab va atroflicha tahlil qildilar. Ta’kidlash joizki, bugungi kunda okean ortining yirik Amerika biznes doiralari va transmilliy kompaniyalari O‘zbekiston hududida faol amalga oshirilayotgan yirik investitsiyaviy, sanoat hamda infratuzilmaviy loyihalarga tobora ortib borayotgan yuqori qiziqish namoyish etmoqda. Ekspertlarning fikricha, bunday yuksak e’tibor bejiz emas, chunki yurtimizda tizimli ravishda olib borilayotgan keng ko‘lamli iqtisodiy islohotlar xalqaro investorlar va kapital egalari uchun xavfsiz hamda ishonchli zamin yaratib bermoqda.

O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda

Bo‘lib o‘tgan uchrashuv davomida tomonlar mazkur hamkorlik shunchaki qog‘ozdagi rasmiy bitimlar va quruq deklaratsiyalar bilan cheklanib qolmasligi kerakligini alohida qayd etishdi. Aksincha, ushbu kelishuvlar yaqin istiqbolda real hayotda aniq va ijobiy iqtisodiy natijalarni berishi lozim. Eng asosiysi, bu sa’y-harakatlar natijasida yurtimizda minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va milliy iqtisodiyotimizni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli imkoniyatlar eshigi ochilishi zarurligi ikki tomonlama qat’iy ma’qullandi.

Shuningdek, ikki mamlakatning yetakchi tadbirkorlari va ishbilarmonlari o‘rtasida mustahkam va ishonchli ko‘prik vazifasini o‘tab kelayotgan mashhur Amerika–O‘zbekiston ishbilarmonlik va investitsiya kengashining samarali faoliyati uchrashuvda alohida e’tirof etildi. Mazkur nufuzli tuzilma o‘zaro manfaatli konstruktiv muloqotni tizimli yo‘lga qo‘yish va ikki davlat biznes subyektlari o‘rtasidagi amaliy aloqalarni mustahkamlashda eng muhim va qulay vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Bo‘lib o‘tgan ushbu oliy darajadagi uchrashuv O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar uzoq muddatli strategik sheriklik ruhida izchil va jadal sur’atlarda rivojlanayotganini yaqin kelajakda biznes hamjamiyatlari o‘rtasidagi hamkorlik yanada qulay, xavfsiz va samarali bo‘lishini yaqqol tasdiqlaydi.

O‘zbekistonning xalqaro maydondagi iqtisodiy yutuqlari, xorijiy investorlar bilan tuzilayotgan yirik milliardlik shartnomalar va mamlakatimiz iqtisodiyotiga oid eng so‘nggi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19CoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaCoinDesk 20 indeksi pasaydi: AAVE va boshqa aktivlar qiymat yoʻqotmoqdaBugun, 13:11Bitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBitcoin 4 yillik sikli 2028-yilda yangi rekordlarni vaʼda qilmoqdaBugun, 13:10Bitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBitcoin narxi 62,500 dollargacha pasayib, oʻsish surʼatini yoʻqotdiBugun, 12:58OKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiOKX Yevropada Magnificent 7, oltin va neft fyucherslarini ishga tushirdiBugun, 12:13Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi