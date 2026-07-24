27 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
27 iyul kuni amal qiladigan dollar kursi 81–82 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anorbank — 12 095 so‘m.
• NBU — 12 090 so‘m.
• Universalbank — 12 090 so‘m.
• BRB — 12 080 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Apexbank — 12 130 so‘m.
• Asia Alliance Bank — 12 130 so‘m.
• Hayotbank — 12 130 so‘m.
• Agrobank — 12 140 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…