Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandi

·0·Iqtisodiyot
Kraken FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy hamkoriga aylandi

Kraken kriptovalyuta birjasi FIFA Jahon chempionati 2026 ning rasmiy homiysi sifatida tanlandi. Ushbu hamkorlik doirasida kompaniya dunyodagi eng yirik sport tadbirlaridan birida oʻz brendini namoyish etish imkoniyatiga ega boʻladi. Seshanba kuni eʼlon qilingan bayonotga koʻra, kelishuv turnir davomida muxlislar uchun maxsus aksiyalar va mahsulot tajribalarini oʻz ichiga oladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

2026-yilgi Jahon chempionati FIFA tarixidagi eng yirigi boʻlishi kutilmoqda. Unda ishtirokchi jamoalar soni 48 taga yetkazilib, AQSH, Meksika va Kanada boʻylab 16 ta shaharda jami 104 ta oʻyin oʻtkaziladi. FIFA prognozlariga koʻra, yetti hafta davom etadigan musobaqa butun dunyo boʻylab 6 milliarddan ortiq tomoshabinni jalb qiladi.

Ushbu kelishuv Kraken brendini Adidas, Coca-Cola, Visa va Hyundai-Kia kabi FIFAning uzoq yillik hamkorlari qatoriga qoʻshadi. Shuningdek, bu birjaning sport sohasidagi homiylik portfelini yanada kengaytiradi. Hozirda Kraken Tottenxem, Atletiko Madrid, RB Leypsig va Williams Racing kabi jamoalar bilan hamkorlik qilib kelmoqda.

Kripto sanoatining sport marketingidagi faolligi 2022-yildagi FTX inqirozidan soʻng biroz pasaygan edi. Biroq soʻnggi vaqtlarda Coinbase va Crypto.com kabi yirik kompaniyalar yana katta sahnaga qaytmoqda. Shu bilan birga, Polymarket kabi prognoz bozorlari ham UFC va MLS kabi ligalar bilan shartnomalar imzolab, oʻz taʼsir doirasini kengaytirmoqda.

KrakenFIFAJahon ChempionatiKriptovalyutaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaBBB tashkiloti Kalshi platformasini reklama qoidalarini buzishda ayblamoqdaBugun, 18:19Bitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBitcoin narxi 62 000 dollar atrofidagi pastki darajaga tushdiBugun, 16:10Bitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBitcoin narxi 50 000 dollargacha tushishi mumkinmi: Toʻrtta asosiy koʻrsatkichBugun, 15:18HTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaHTX birjasiga nisbatan sanksiyalar kripto bozorida xavotir uygʻotmoqdaBugun, 15:11O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaO‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqdaBugun, 13:33MiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimMiCA meʼmori: Yevropa Ittifoqi DeFi oʻrniga tokenizatsiyaga eʼtibor qaratishi lozimBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi