Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardi
Pyth Network blokcheyn orakuli va bozor maʼlumotlari provayderi AQSH aksiyalari hamda tovarlar uchun yangi narx indekslarini ishga tushirdi. Ushbu qadam kriptovalyuta birjalarida 24/7 rejimida ishlovchi savdo mahsulotlarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Kompaniyaning maʼlum qilishicha, Coinbase, Kraken, dYdX va Nado kabi platformalar yangi savdo bozorlarini shakllantirishda ushbu indekslardan foydalanishni boshlab yuborgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Pyth maʼlumotlariga koʻra, indekslar muddatsiz fyucherslar, tokenizatsiya qilingan aktivlar, prognoz bozorlari va derivativlar hisob-kitobi uchun moʻljallangan. Ular anʼanaviy moliya bozorlari yopiq boʻlgan vaqtda ham uzluksiz mos yozuvlar narxlarini taqdim etadi. Dastlabki roʻyxatga NVIDIA, Tesla, Apple kabi yirik kompaniya aksiyalari, shuningdek, Gold, Silver, WTI va Brent neft markalari kiritilgan.
Shuningdek, Pyth Network VanEck kompaniyasiga tegishli MarketVector indeks provayderi bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt, mudofaa, texnologiya va Xitoy kabi sohalarni qamrab oluvchi tematik aksiya indekslari fyucherslarini ishlab chiqdi. Bu tashabbus Pythʼning institutsional bozor maʼlumotlari xizmatlari sohasidagi faoliyatini kengaytiradi.
Ushbu yangilik real dunyo aktivlarini (RWA) blokcheyn tizimida tunu kun savdo qilishga boʻlgan intilishni aks ettiradi. Tokenizatsiya qilingan aksiyalar va tovarlarni taklif qiluvchi platformalar Nyu-York yoki London birjalari yopiq boʻlganida ham aniq narxlarga ehtiyoj sezadi. Bu esa NVIDIA aksiyalari yoki Brent nefti kabi aktivlar uchun uzluksiz narx belgilash infratuzilmasiga boʻlgan talabni oshirmoqda.
Binance Research hisobotiga koʻra, tokenizatsiya qilingan aksiyalar sektori yil davomida 422 foizga oʻsib, RWA bozorining eng tez rivojlanayotgan segmentiga aylandi. Tokenizatsiya qilingan qimmatbaho metallar bozori ham xuddi shu davrda 39 foizga kengayib, investorlar orasida ommalashib bormoqda.
…