Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardi

·0·Iqtisodiyot
Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardi

Pyth Network blokcheyn orakuli va bozor maʼlumotlari provayderi AQSH aksiyalari hamda tovarlar uchun yangi narx indekslarini ishga tushirdi. Ushbu qadam kriptovalyuta birjalarida 24/7 rejimida ishlovchi savdo mahsulotlarini qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Kompaniyaning maʼlum qilishicha, Coinbase, Kraken, dYdX va Nado kabi platformalar yangi savdo bozorlarini shakllantirishda ushbu indekslardan foydalanishni boshlab yuborgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Pyth maʼlumotlariga koʻra, indekslar muddatsiz fyucherslar, tokenizatsiya qilingan aktivlar, prognoz bozorlari va derivativlar hisob-kitobi uchun moʻljallangan. Ular anʼanaviy moliya bozorlari yopiq boʻlgan vaqtda ham uzluksiz mos yozuvlar narxlarini taqdim etadi. Dastlabki roʻyxatga NVIDIA, Tesla, Apple kabi yirik kompaniya aksiyalari, shuningdek, Gold, Silver, WTI va Brent neft markalari kiritilgan.

Shuningdek, Pyth Network VanEck kompaniyasiga tegishli MarketVector indeks provayderi bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt, mudofaa, texnologiya va Xitoy kabi sohalarni qamrab oluvchi tematik aksiya indekslari fyucherslarini ishlab chiqdi. Bu tashabbus Pythʼning institutsional bozor maʼlumotlari xizmatlari sohasidagi faoliyatini kengaytiradi.

Ushbu yangilik real dunyo aktivlarini (RWA) blokcheyn tizimida tunu kun savdo qilishga boʻlgan intilishni aks ettiradi. Tokenizatsiya qilingan aksiyalar va tovarlarni taklif qiluvchi platformalar Nyu-York yoki London birjalari yopiq boʻlganida ham aniq narxlarga ehtiyoj sezadi. Bu esa NVIDIA aksiyalari yoki Brent nefti kabi aktivlar uchun uzluksiz narx belgilash infratuzilmasiga boʻlgan talabni oshirmoqda.

Binance Research hisobotiga koʻra, tokenizatsiya qilingan aksiyalar sektori yil davomida 422 foizga oʻsib, RWA bozorining eng tez rivojlanayotgan segmentiga aylandi. Tokenizatsiya qilingan qimmatbaho metallar bozori ham xuddi shu davrda 39 foizga kengayib, investorlar orasida ommalashib bormoqda.

Pyth NetworkBlokcheynAksiyaKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10Trad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiTrad.Fi platformasi 650 million dollarlik xususiy kreditlarni blokcheynga oʻtkazadiBugun, 13:17Botanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBotanix loyihasi Bitcoin DeFi sohasidagi talab pastligi sababli yopilmoqdaBugun, 12:1611 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi11 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiYevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 11 ta kripto platformani taqiqlamoqchiBugun, 10:18O‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiO‘zbekistonda inflyatsiya darajasi tarixiy minimum ko‘rsatkichini yangiladiBugun, 08:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi