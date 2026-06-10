AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildi
AQSHda isteʼmol narxlari indeksi (CPI) soʻnggi uch yildagi eng yuqori darajaga yetganiga qaramay, Bitcoin (BTC) oʻzining kunlik yoʻqotishlarini qopladi va 2,5 foizga oʻsib, 62,410 dollargacha koʻtarildi. May oyi yakunlariga koʻra, yillik inflyatsiya 4,2 foizni tashkil etdi. Oylik hisobda umumiy inflyatsiya 0,5 foizga, oziq-ovqat va energiya resurslarini hisobga olmagan bazaviy inflyatsiya esa 2,9 foizga oʻsdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Inflyatsiyaning bunday sakrashi asosan Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida neft narxining oshishi va energiya resurslari qimmatlashishi bilan bogʻliq. Bir qarashda, ushbu hisobot Bitcoin uchun salbiy koʻrinishi kerak edi, chunki yuqori inflyatsiya Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini kamaytiradi va xatarli aktivlarga bosim oʻtkazadi.
Biroq, Bitcoin narxining oshishiga sabab — koʻrsatkichlarning kutilganidan yomonroq chiqmaganidir. Iqtisodchilar CPI 4,2 foiz boʻlishini oldindan bashorat qilishgan edi va amaldagi raqamlar prognozlarga mos keldi. Bu esa treyderlarga Fed yanada qattiqroq choralar koʻrmasligi borasida umid berdi va xatarli aktivlarni sotib olish uchun imkoniyat yaratdi.
Texnik tahlilga koʻra, Bitcoin uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash zonalari, jumladan, 200 haftalik eksponentsial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) va psixologik 60,000–62,000 dollar oraligʻidan qaytishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, ushbu oʻsish hali toʻliq buqa trendi qaytganini anglatmaydi.
…