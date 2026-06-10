AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildi

·0·Iqtisodiyot
AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildi

AQSHda isteʼmol narxlari indeksi (CPI) soʻnggi uch yildagi eng yuqori darajaga yetganiga qaramay, Bitcoin (BTC) oʻzining kunlik yoʻqotishlarini qopladi va 2,5 foizga oʻsib, 62,410 dollargacha koʻtarildi. May oyi yakunlariga koʻra, yillik inflyatsiya 4,2 foizni tashkil etdi. Oylik hisobda umumiy inflyatsiya 0,5 foizga, oziq-ovqat va energiya resurslarini hisobga olmagan bazaviy inflyatsiya esa 2,9 foizga oʻsdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Inflyatsiyaning bunday sakrashi asosan Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida neft narxining oshishi va energiya resurslari qimmatlashishi bilan bogʻliq. Bir qarashda, ushbu hisobot Bitcoin uchun salbiy koʻrinishi kerak edi, chunki yuqori inflyatsiya Fed tomonidan foiz stavkalarini pasaytirish ehtimolini kamaytiradi va xatarli aktivlarga bosim oʻtkazadi.

Biroq, Bitcoin narxining oshishiga sabab — koʻrsatkichlarning kutilganidan yomonroq chiqmaganidir. Iqtisodchilar CPI 4,2 foiz boʻlishini oldindan bashorat qilishgan edi va amaldagi raqamlar prognozlarga mos keldi. Bu esa treyderlarga Fed yanada qattiqroq choralar koʻrmasligi borasida umid berdi va xatarli aktivlarni sotib olish uchun imkoniyat yaratdi.

Texnik tahlilga koʻra, Bitcoin uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash zonalari, jumladan, 200 haftalik eksponentsial harakatlanuvchi oʻrtacha (EMA) va psixologik 60,000–62,000 dollar oraligʻidan qaytishga muvaffaq boʻldi. Shunga qaramay, ushbu oʻsish hali toʻliq buqa trendi qaytganini anglatmaydi.

BitcoinKriptoInflyatsiyaFedIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Bugun, 16:13Kripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiKripto bozoridagi pasayishga qaramay oncheyn qimor hajmi 14 mlrd dollarga yetdiBugun, 15:19Robinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaRobinhood IPO anderrayteri maqomini oldi va kripto bozoriga yaqinlashmoqdaBugun, 15:13Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Kripto bozoridagi mablagʻ chiqib ketishi: Strukturaviy inqirozmi yoki vaqtinchalik shok?Bugun, 15:11Bitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBitcoin narxi 30 000 dollargacha tushishi mumkin: Institutsional sotuvlar ortmoqdaBugun, 14:10Pyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiPyth Network AQSH aksiyalari va tovarlar uchun uzluksiz narx indekslarini chiqardiBugun, 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi