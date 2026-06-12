Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimi

·0·Iqtisodiyot
Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimi

Nasdaq 100 indeksi 10-iyungacha boʻlgan yetti kun ichida 7,5 foizga tushib, bozor qiymatidan 2,7 trillion dollarni yoʻqotdi. Ushbu yoʻqotish Bitcoin bozor kapitallashuvidan ikki baravar koʻpdir. Inflyatsiya maʼlumotlari va yuqori neft narxlari fonida treyderlar xavotirga tushmoqda, ayniqsa Bitcoin narxining 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasi xavf ostida qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Eron atrofidagi harbiy vaziyat Brent neft narxini 90 dollardan oshirib yubordi, bu esa investorlarni iqtisodiy sekinlashuv va Fed tomonidan qatʼiy pul-kredit siyosati uzoqroq davom etishidan qoʻrqitmoqda. AQSH Mehnat vazirligi ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi 2025-yil may oyidan beri 6,5 foizga oshganini maʼlum qildi. CME FedWatch Tool maʼlumotlariga koʻra, sentyabr oyigacha foiz stavkasi oshishi ehtimoli 5 foizdan 40 foizga koʻtarildi.

Texnologiya sektorida Google 80 milliard dollar, Oracle esa 40 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, SpaceX kompaniyasining 75 milliard dollarlik IPO jarayoni investorlar hali ham oʻsishga umid qilayotganini koʻrsatdi. AQSH prezidenti Donald Trump Eron bilan muzokaralar qayta tiklanganini eʼlon qilgach, fond bozori biroz ijobiy reaksiya bildirdi.

Bitcoin narxining pasayishi Strategy kompaniyasining kriptovalyuta jamgʻarishni vaqtincha toʻxtatgani bilan ham bogʻliq. Iyun oyida Bitcoin spot ETFlaridan 1,9 milliard dollar mablagʻ chiqib ketishi institutsional talab pasayganidan dalolat beradi. Hozirgi sharoitda Bitcoin fond bozoridagi pasayishdan himoya vositasi boʻla olmayapti va narx 60 000 dollardan pastga tushishi ehtimoli mavjud.

BitcoinNasdaqFedInflyatsiyaKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaAQSHda kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi kurashuvchi maxsus guruh tuzilmoqdaBugun, 22:17Citi xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiCiti xususiy kompaniyalar aksiyalari uchun blokcheyn platformasini ishga tushirdiBugun, 22:11Moliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiMoliyaviy maslahatchilar uchun kripto: Kripto ETF tushunchasiKecha, 15:35Audiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiAudiera’ning BEAT tokeni bir oyda 1500 foizga oʻsib, Bitcoin va Ethereum’ni ortda qoldirdiKecha, 13:37Digital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiDigital Asset kompaniyasi a16z boshchiligida 355 million dollar jalb qildiKecha, 13:18Yaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaYaponiya kriptovalyutalar uchun ETF va soliq islohotini joriy etmoqdaKecha, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi