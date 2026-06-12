Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimi
Nasdaq 100 indeksi 10-iyungacha boʻlgan yetti kun ichida 7,5 foizga tushib, bozor qiymatidan 2,7 trillion dollarni yoʻqotdi. Ushbu yoʻqotish Bitcoin bozor kapitallashuvidan ikki baravar koʻpdir. Inflyatsiya maʼlumotlari va yuqori neft narxlari fonida treyderlar xavotirga tushmoqda, ayniqsa Bitcoin narxining 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasi xavf ostida qolmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Eron atrofidagi harbiy vaziyat Brent neft narxini 90 dollardan oshirib yubordi, bu esa investorlarni iqtisodiy sekinlashuv va Fed tomonidan qatʼiy pul-kredit siyosati uzoqroq davom etishidan qoʻrqitmoqda. AQSH Mehnat vazirligi ishlab chiqaruvchilar narxlari indeksi 2025-yil may oyidan beri 6,5 foizga oshganini maʼlum qildi. CME FedWatch Tool maʼlumotlariga koʻra, sentyabr oyigacha foiz stavkasi oshishi ehtimoli 5 foizdan 40 foizga koʻtarildi.
Texnologiya sektorida Google 80 milliard dollar, Oracle esa 40 milliard dollar mablagʻ jalb qilishni rejalashtirmoqda. Shu bilan birga, SpaceX kompaniyasining 75 milliard dollarlik IPO jarayoni investorlar hali ham oʻsishga umid qilayotganini koʻrsatdi. AQSH prezidenti Donald Trump Eron bilan muzokaralar qayta tiklanganini eʼlon qilgach, fond bozori biroz ijobiy reaksiya bildirdi.
Bitcoin narxining pasayishi Strategy kompaniyasining kriptovalyuta jamgʻarishni vaqtincha toʻxtatgani bilan ham bogʻliq. Iyun oyida Bitcoin spot ETFlaridan 1,9 milliard dollar mablagʻ chiqib ketishi institutsional talab pasayganidan dalolat beradi. Hozirgi sharoitda Bitcoin fond bozoridagi pasayishdan himoya vositasi boʻla olmayapti va narx 60 000 dollardan pastga tushishi ehtimoli mavjud.
…