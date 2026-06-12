390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildi
11 ta davlat huquq-tartibot idoralari ishtirokidagi xalqaro operatsiya natijasida 2022-yildan 2025-yilgacha 336 million yevrodan (390 million dollar) ortiq noqonuniy mablagʻlarni aylantirgan AudiA6 jinoiy tarmogʻi tugatildi. Eurojust maʼlumotlariga koʻra, Gruziyada Rossiya va Ukraina fuqarolari boʻlgan ikki administrator qoʻlga olingan, 25 ta domen, 30 dan ortiq server va 80 ta avtomobil musodara qilingan, shuningdek, 900 000 dollarlik kriptovalyuta muzlatib qoʻyilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
AudiA6 "mikser-xizmati" kiberjinoyatchilar tomonidan ransomware hujumlari orqali oʻgʻirlangan kripto mablagʻlarni naqdlashtirish va ularning kelib chiqishini yashirish uchun foydalanilgan. Xizmat 3 foizdan 10 foizgacha komissiya evaziga bir soat ichida kriptovalyutani "tozalab" berishni vaʼda qilgan. Chainalysis hisobotiga koʻra, 2021-yildan buyon AudiA6 hamyonlariga taxminan 10 333 BTC kelib tushgan.
Mazkur jinoiy sindikat, shuningdek, "Dark2Web" deb nomlanuvchi maxfiy forum orqali butun dunyo boʻylab kiberjinoyatchilarni bogʻlash va noqonuniy xizmatlarni reklama qilish bilan shugʻullangan. Tergov jarayonida AQSH, Avstraliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlar agentliklari Europol va Eurojust koordinatsiyasi ostida hamkorlik qildi.
Kripto-yuvish tarmogʻi oʻgʻirlangan yoki sotib olingan shaxslar nomiga ochilgan minglab soxta hisoblar orqali faoliyat yuritgan. Tergov davomida "pul xachirlari"ga tegishli 6000 dan ortiq KYC (mijozni tani) yozuvlari aniqlandi. Ushbu hisoblarning aksariyati kripto birjalar orqali jinoiy daromadlarni oʻtkazish uchun yollangan rusiyzabon vositachilarga bogʻlangan.
Hozirda AudiA6 va Dark2Web domenlarining oddiy hamda darknet versiyalari huquq-tartibot idoralari tomonidan bloklangan va ularning oʻrniga musodara haqidagi eʼlonlar joylashtirilgan. Ushbu operatsiya global kiberjinoyatchilikka qarshi kurashdagi eng yirik muvaffaqiyatlardan biri sifatida baholanmoqda.
…