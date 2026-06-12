390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildi

·13·Iqtisodiyot
390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildi

11 ta davlat huquq-tartibot idoralari ishtirokidagi xalqaro operatsiya natijasida 2022-yildan 2025-yilgacha 336 million yevrodan (390 million dollar) ortiq noqonuniy mablagʻlarni aylantirgan AudiA6 jinoiy tarmogʻi tugatildi. Eurojust maʼlumotlariga koʻra, Gruziyada Rossiya va Ukraina fuqarolari boʻlgan ikki administrator qoʻlga olingan, 25 ta domen, 30 dan ortiq server va 80 ta avtomobil musodara qilingan, shuningdek, 900 000 dollarlik kriptovalyuta muzlatib qoʻyilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

AudiA6 "mikser-xizmati" kiberjinoyatchilar tomonidan ransomware hujumlari orqali oʻgʻirlangan kripto mablagʻlarni naqdlashtirish va ularning kelib chiqishini yashirish uchun foydalanilgan. Xizmat 3 foizdan 10 foizgacha komissiya evaziga bir soat ichida kriptovalyutani "tozalab" berishni vaʼda qilgan. Chainalysis hisobotiga koʻra, 2021-yildan buyon AudiA6 hamyonlariga taxminan 10 333 BTC kelib tushgan.

Mazkur jinoiy sindikat, shuningdek, "Dark2Web" deb nomlanuvchi maxfiy forum orqali butun dunyo boʻylab kiberjinoyatchilarni bogʻlash va noqonuniy xizmatlarni reklama qilish bilan shugʻullangan. Tergov jarayonida AQSH, Avstraliya, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlar agentliklari Europol va Eurojust koordinatsiyasi ostida hamkorlik qildi.

Kripto-yuvish tarmogʻi oʻgʻirlangan yoki sotib olingan shaxslar nomiga ochilgan minglab soxta hisoblar orqali faoliyat yuritgan. Tergov davomida "pul xachirlari"ga tegishli 6000 dan ortiq KYC (mijozni tani) yozuvlari aniqlandi. Ushbu hisoblarning aksariyati kripto birjalar orqali jinoiy daromadlarni oʻtkazish uchun yollangan rusiyzabon vositachilarga bogʻlangan.

Hozirda AudiA6 va Dark2Web domenlarining oddiy hamda darknet versiyalari huquq-tartibot idoralari tomonidan bloklangan va ularning oʻrniga musodara haqidagi eʼlonlar joylashtirilgan. Ushbu operatsiya global kiberjinoyatchilikka qarshi kurashdagi eng yirik muvaffaqiyatlardan biri sifatida baholanmoqda.

BitcoinKriptovalyutaKiberjinoyatEurojustBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiSEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiBugun, 07:1615 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 07:14Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBugun, 06:37LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiLG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiBugun, 05:17Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiAvalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiBugun, 05:11Texnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiTexnologik gigantlar inqirozi va neft narxi: Bitcoin 60 ming dollarda qoladimiBugun, 23:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi