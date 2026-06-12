Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqda
TRM Labs tahliliy kompaniyasi kripto-firibgarlar FIFA Jahon chempionati muxlislarini nishonga olayotgani haqida ogohlantirdi. Firibgarlar soxta chipta sotish saytlari, kelishilgan oʻyinlar uchun tikish sxemalari va turnir mavzusidagi shubhali kripto-aksiyalar orqali foydalanuvchilarni aldamoqda. Blokcheyn tahlili bilan shugʻullanuvchi kompaniya allaqachon bir nechta firibgar manzillarni aniqlagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
TRM Labs siyosat boʻlimi rahbari Ari Redbordning soʻzlariga koʻra, jinoyatchilar yirik madaniy va sport tadbirlaridan foydalanishga doim tayyor turishadi. Ular oʻz infratuzilmasini turnir boshlanishidan bir necha hafta oldin tayyorlab, ommaviy eʻtibor choʻqqisiga chiqqan vaqtda faoliyatini kengaytiradi. Biroq, Bitcoin va boshqa kripto-toʻlovlarning ochiq tabiati tergovchilarga mablagʻlar yoʻqolishidan oldin chora koʻrish imkonini beradi.
2026-yilgi Jahon chempionati Kanada, Meksika va AQSHda boʻlib oʻtmoqda. FIFA ushbu turnir davomida 6,5 million muxlis tashrifini va global yalpi ichki mahsulotga 40,9 milliard dollar miqdorida iqtisodiy taʻsir koʻrsatishini kutmoqda. Bunday ulkan talab chiptalar, sayohat va tikish bozorida firibgarlar uchun qulay muhit yaratadi.
Avvalroq FBI ham turnir oldidan FIFA rasmiy saytlariga oʻxshash soxta domenlar yaratilayotgani haqida ogohlantirgan edi. Ushbu saytlar shaxsiy maʻlumotlarni yigʻish va soxta mahsulotlarni sotish uchun moʻljallangan. FIFA rasmiy vakillari norasmiy kanallar orqali sotib olingan chiptalar haqiqiy deb tan olinmasligi va ogohlantirishsiz bekor qilinishi mumkinligini taʻkidlamoqda.
Hozirgi vaqtda chiptalar bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkabligicha qolmoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, rasmiy qayta sotish portallarida guruh bosqichi oʻyinlari uchun hali ham 176 000 dan ortiq sotilmagan chiptalar mavjud. Bu esa muxlislarni yanada ehtiyotkor boʻlishga va faqat rasmiy manbalardan foydalanishga undaydi.
…