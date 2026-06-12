Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqda

·0·Iqtisodiyot
Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqda

TRM Labs tahliliy kompaniyasi kripto-firibgarlar FIFA Jahon chempionati muxlislarini nishonga olayotgani haqida ogohlantirdi. Firibgarlar soxta chipta sotish saytlari, kelishilgan oʻyinlar uchun tikish sxemalari va turnir mavzusidagi shubhali kripto-aksiyalar orqali foydalanuvchilarni aldamoqda. Blokcheyn tahlili bilan shugʻullanuvchi kompaniya allaqachon bir nechta firibgar manzillarni aniqlagan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

TRM Labs siyosat boʻlimi rahbari Ari Redbordning soʻzlariga koʻra, jinoyatchilar yirik madaniy va sport tadbirlaridan foydalanishga doim tayyor turishadi. Ular oʻz infratuzilmasini turnir boshlanishidan bir necha hafta oldin tayyorlab, ommaviy eʻtibor choʻqqisiga chiqqan vaqtda faoliyatini kengaytiradi. Biroq, Bitcoin va boshqa kripto-toʻlovlarning ochiq tabiati tergovchilarga mablagʻlar yoʻqolishidan oldin chora koʻrish imkonini beradi.

2026-yilgi Jahon chempionati Kanada, Meksika va AQSHda boʻlib oʻtmoqda. FIFA ushbu turnir davomida 6,5 million muxlis tashrifini va global yalpi ichki mahsulotga 40,9 milliard dollar miqdorida iqtisodiy taʻsir koʻrsatishini kutmoqda. Bunday ulkan talab chiptalar, sayohat va tikish bozorida firibgarlar uchun qulay muhit yaratadi.

Avvalroq FBI ham turnir oldidan FIFA rasmiy saytlariga oʻxshash soxta domenlar yaratilayotgani haqida ogohlantirgan edi. Ushbu saytlar shaxsiy maʻlumotlarni yigʻish va soxta mahsulotlarni sotish uchun moʻljallangan. FIFA rasmiy vakillari norasmiy kanallar orqali sotib olingan chiptalar haqiqiy deb tan olinmasligi va ogohlantirishsiz bekor qilinishi mumkinligini taʻkidlamoqda.

Hozirgi vaqtda chiptalar bilan bogʻliq vaziyat biroz murakkabligicha qolmoqda. Financial Times nashrining xabar berishicha, rasmiy qayta sotish portallarida guruh bosqichi oʻyinlari uchun hali ham 176 000 dan ortiq sotilmagan chiptalar mavjud. Bu esa muxlislarni yanada ehtiyotkor boʻlishga va faqat rasmiy manbalardan foydalanishga undaydi.

FIFAJahon ChempionatiKriptoFiribgarlikBitcoin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildi390 million dollarlik kripto-yuvish tarmogʻi fosh etildiBugun, 08:18SEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiSEC qoidalarni bekor qilishi tokenizatsiya qilingan aksiyalar uchun yoʻl ochadiBugun, 07:1615 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda15 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 07:14Bitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBitcoin 63 000 dollardan yuqori narxda oʻzgaruvchan savdolarni davom ettirmoqdaBugun, 06:37LG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiLG va Arbitrum 679 milliard dollarlik reklama bozori uchun hamkorlik qiladiBugun, 05:17Avalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiAvalanche Treasury Co. aksiyalari Nasdaq birjasidagi debyutida 16 foizga arzonlashdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi