Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadi
Tokio birjasida roʻyxatga olingan va Bitcoin (BTC) zaxiralari bilan tanilgan Metaplanet kompaniyasi Siiibo Securities brokerlik firmasini 2,1 milliard iyen (taxminan 13,1 million dollar) evaziga sotib olishga kelishganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuvga koʻra, Metaplanet litsenziyalangan yapon qimmatli qogʻozlar kompaniyasining 100 foiz ulushiga egalik qiladi va iyul oyida yakunlanishi kutilayotgan bitimdan soʻng u Metaplanet Securities deb qayta nomlanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Metaplanet bosh direktori Simon Gerovichning taʼkidlashicha, ushbu xarid Yaponiyada Bitcoin-markazlashgan moliyaviy ekotizimni yaratishga qaratilgan Project Nova strategiyasining birinchi bosqichidir. Kompaniya oʻz balansidagi 40,177 BTC aktivlariga tayangan holda, yaponiyalik investorlar uchun bevosita Bitcoin bilan bogʻliq daromadli mahsulotlarni ishlab chiqishni va tarqatishni rejalashtirmoqda.
Siiibo Securities kompaniyasining litsenziyalari va korporativ obligatsiyalar platformasi Metaplanet uchun BTC bilan bogʻlangan obligatsiyalar kabi yangi moliyaviy vositalarni yaratish imkonini beradi. Bitcoin Treasuries maʼlumotlariga koʻra, Metaplanet hozirda 457,6 milliard iyen (2,8 milliard dollar) qiymatidagi Bitcoin zaxirasiga ega boʻlib, u Yaponiyadagi eng yirik va dunyodagi uchinchi yirik ochiq aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi.
Ushbu qadam Yaponiyada raqamli aktivlarni anʼanaviy moliya bozorlariga yaqinlashtiradigan qonunchilik oʻzgarishlari fonida amalga oshirilmoqda. Xabarlarga koʻra, Yaponiya parlamenti quyi palatasi kripto aktivlarni moliyaviy vositalar qatoriga kirituvchi qonun loyihasini maʼqullagan, bu esa kelajakda kripto-ETFlar va yanada qulayroq soliq tizimi uchun yoʻl ochishi mumkin.
Shuningdek, SBI Shinsei Bank va boshqa yirik yapon moliya institutlari ham kripto mukofotlar va raqamli garov xizmatlarini sinovdan oʻtkazmoqda. Metaplanet oʻzining yangi brokerlik boʻlimi orqali ushbu rivojlanayotgan bozorda yetakchi oʻrinni egallashni va investorlarga Bitcoin asosidagi investitsiya yechimlarini taklif qilishni maqsad qilgan.
…