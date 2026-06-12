Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadi

·11·Iqtisodiyot
Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadi

Tokio birjasida roʻyxatga olingan va Bitcoin (BTC) zaxiralari bilan tanilgan Metaplanet kompaniyasi Siiibo Securities brokerlik firmasini 2,1 milliard iyen (taxminan 13,1 million dollar) evaziga sotib olishga kelishganini eʼlon qildi. Ushbu kelishuvga koʻra, Metaplanet litsenziyalangan yapon qimmatli qogʻozlar kompaniyasining 100 foiz ulushiga egalik qiladi va iyul oyida yakunlanishi kutilayotgan bitimdan soʻng u Metaplanet Securities deb qayta nomlanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Metaplanet bosh direktori Simon Gerovichning taʼkidlashicha, ushbu xarid Yaponiyada Bitcoin-markazlashgan moliyaviy ekotizimni yaratishga qaratilgan Project Nova strategiyasining birinchi bosqichidir. Kompaniya oʻz balansidagi 40,177 BTC aktivlariga tayangan holda, yaponiyalik investorlar uchun bevosita Bitcoin bilan bogʻliq daromadli mahsulotlarni ishlab chiqishni va tarqatishni rejalashtirmoqda.

Siiibo Securities kompaniyasining litsenziyalari va korporativ obligatsiyalar platformasi Metaplanet uchun BTC bilan bogʻlangan obligatsiyalar kabi yangi moliyaviy vositalarni yaratish imkonini beradi. Bitcoin Treasuries maʼlumotlariga koʻra, Metaplanet hozirda 457,6 milliard iyen (2,8 milliard dollar) qiymatidagi Bitcoin zaxirasiga ega boʻlib, u Yaponiyadagi eng yirik va dunyodagi uchinchi yirik ochiq aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi.

Ushbu qadam Yaponiyada raqamli aktivlarni anʼanaviy moliya bozorlariga yaqinlashtiradigan qonunchilik oʻzgarishlari fonida amalga oshirilmoqda. Xabarlarga koʻra, Yaponiya parlamenti quyi palatasi kripto aktivlarni moliyaviy vositalar qatoriga kirituvchi qonun loyihasini maʼqullagan, bu esa kelajakda kripto-ETFlar va yanada qulayroq soliq tizimi uchun yoʻl ochishi mumkin.

Shuningdek, SBI Shinsei Bank va boshqa yirik yapon moliya institutlari ham kripto mukofotlar va raqamli garov xizmatlarini sinovdan oʻtkazmoqda. Metaplanet oʻzining yangi brokerlik boʻlimi orqali ushbu rivojlanayotgan bozorda yetakchi oʻrinni egallashni va investorlarga Bitcoin asosidagi investitsiya yechimlarini taklif qilishni maqsad qilgan.

MetaplanetBitcoinYaponiyaKriptoInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

KuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaKuCoin birjasi investorga 2 million dollar toʻlashdan bosh tortmoqdaBugun, 13:15CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiCoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdiBugun, 13:14SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?SpaceX birjaga chiqishi kriptovalyuta bozoriga qanday taʼsir qiladi?Bugun, 11:39Bitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBitcoin maynerlari qiyin ahvolda: Bozor 2026-yilda tubiga yetishi kutilmoqdaBugun, 11:1315 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi15 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaKripto-firibgarlar Jahon chempionati chiptalariga boʻlgan talabdan foydalanmoqdaBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi