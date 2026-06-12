CoinDesk 20 indeksi pasaydi: Ethereum 1 foizga arzonlashdi
CoinDesk Indices oʻzining kundalik bozor hisobotini taqdim etib, CoinDesk 20 indeksidagi yetakchi va past natija koʻrsatgan aktivlar dinamikasini eʼlon qildi. Hozirgi vaqtda CoinDesk 20 indeksi 1711.6 darajasida savdo qilinmoqda, bu payshanba kungi koʻrsatkichga nisbatan 0.3 foizga (-4.68 punkt) pastdir. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Bugungi savdolarda NEAR (+2.7%) va ADA (+1.0%) kriptovalyutalari oʻsish boʻyicha yetakchilik qilmoqda. Aksincha, CRO (-1.4%) va Ethereum (-1.0%) kabi aktivlar qiymat yoʻqotib, laggardlar qatoridan joy oldi.
CoinDesk 20 indeksi global miqyosda bir nechta mintaqalarda va turli platformalarda savdo qilinadigan keng qamrovli bozor koʻrsatkichi hisoblanadi. Kripto bozordagi ushbu oʻzgarishlar investorlar va treyderlar uchun asosiy yoʻnalishlarni belgilab bermoqda.
…