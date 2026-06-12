SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdi

·9·Iqtisodiyot
SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdi

Joriy yilda kriptovalyuta narxlari makroiqtisodiy yangiliklar va tartibga solish noaniqliklari ta’sirida boʻlgan boʻlsa-da, aktivlarni tokenizatsiya qilish sohasi barqaror oʻsishni koʻrsatmoqda. Real dunyo aktivlari (RWA) blokcheyn infratuzilmasiga faol integratsiya qilinmoqda, banklar esa ushbu texnologiyani tobora koʻproq qabul qilmoqda. Bu haftada Kraken birjasi xStocks orqali SpaceX kompaniyasining kutilayotgan IPO jarayonida ishtirok etish uchun tokenlashtirilgan ruxsatnomalarni ishga tushirib, 110 dan ortiq bozorlardagi foydalanuvchilarga Elon Musk kompaniyasining aksiyalariga ega boʻlish imkonini berdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Binance Research ma’lumotlariga koʻra, faol tokenlashtirilgan RWA bozori 2025-yil boshidan buyon 589 foizga oʻsdi. Obligatsiya va pul bozori fondlari 6,5 milliard dollar qiymatga ega boʻlgan boʻlsa, tokenlashtirilgan aksiyalar 422 foizga sakrashni amalga oshirdi. Sektor diversifikatsiyasi ham ortib bormoqda: Ondo Global Markets kabi platformalar aksiyalarga boʻlgan talabni oshirgan boʻlsa, qimmatbaho metallar tokenizatsiyasi investorlarning xavfsiz aktivlarga intilishi natijasida 1,5 milliard dollarga yetdi.

Kraken tomonidan taqdim etilgan SPCXx tokeni SpaceX aksiyalari bilan 1:1 nisbatda ta’minlangan boʻlib, u ishtirokchi platformalarda 24/7 rejimida savdo qilinishi mumkin. SpaceX oʻzining Nasdaq birjasidagi debyuti orqali 75 milliard dollar jalb qilishni maqsad qilgan. Ma’lumotlarga koʻra, taklifga boʻlgan talab mavjud aksiyalardan toʻrt baravar koʻp boʻlib, bu uni tarixdagi eng yirik IPOga aylantirishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, bashorat qilish bozorlari (prediction markets) birinchi marta oncheyn qimor oʻyinlarini ortda qoldirdi. TRM Labs hisobotiga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida bashorat bozorlari hajmi 36,6 milliard dollarni tashkil etgan boʻlsa, qimor oʻyinlari 14 milliard dollarda toʻxtadi. Shunga qaramay, kripto-qimor sohasi oʻz dinamikasini yoʻqotgani yoʻq; yuqori stavkali oʻyinchilar bilan bir qatorda oddiy foydalanuvchilar soni ham jadal oʻsib bormoqda.

An’anaviy moliya institutlari ham blokcheyn tashabbuslarini kengaytirmoqda. Apex Group tokenlashtirilgan fond xizmatlarini yoʻlga qoʻygan boʻlsa, The Clearing House tokenlashtirilgan depozitlar tarmogʻini rejalashtirmoqda. Bu kabi qadamlar blokcheyn texnologiyasi nafaqat kripto-kompaniyalar, balki global moliya tizimi uchun ham standartga aylanib borayotganini koʻrsatadi.

SpaceXKrakenTokenizatsiyaKriptoNasdaq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBugun, 17:18Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiBugun, 17:18VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaBugun, 16:13Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBugun, 15:57Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiPolsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiBugun, 14:14Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi