SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdi
Joriy yilda kriptovalyuta narxlari makroiqtisodiy yangiliklar va tartibga solish noaniqliklari ta’sirida boʻlgan boʻlsa-da, aktivlarni tokenizatsiya qilish sohasi barqaror oʻsishni koʻrsatmoqda. Real dunyo aktivlari (RWA) blokcheyn infratuzilmasiga faol integratsiya qilinmoqda, banklar esa ushbu texnologiyani tobora koʻproq qabul qilmoqda. Bu haftada Kraken birjasi xStocks orqali SpaceX kompaniyasining kutilayotgan IPO jarayonida ishtirok etish uchun tokenlashtirilgan ruxsatnomalarni ishga tushirib, 110 dan ortiq bozorlardagi foydalanuvchilarga Elon Musk kompaniyasining aksiyalariga ega boʻlish imkonini berdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Binance Research ma’lumotlariga koʻra, faol tokenlashtirilgan RWA bozori 2025-yil boshidan buyon 589 foizga oʻsdi. Obligatsiya va pul bozori fondlari 6,5 milliard dollar qiymatga ega boʻlgan boʻlsa, tokenlashtirilgan aksiyalar 422 foizga sakrashni amalga oshirdi. Sektor diversifikatsiyasi ham ortib bormoqda: Ondo Global Markets kabi platformalar aksiyalarga boʻlgan talabni oshirgan boʻlsa, qimmatbaho metallar tokenizatsiyasi investorlarning xavfsiz aktivlarga intilishi natijasida 1,5 milliard dollarga yetdi.
Kraken tomonidan taqdim etilgan SPCXx tokeni SpaceX aksiyalari bilan 1:1 nisbatda ta’minlangan boʻlib, u ishtirokchi platformalarda 24/7 rejimida savdo qilinishi mumkin. SpaceX oʻzining Nasdaq birjasidagi debyuti orqali 75 milliard dollar jalb qilishni maqsad qilgan. Ma’lumotlarga koʻra, taklifga boʻlgan talab mavjud aksiyalardan toʻrt baravar koʻp boʻlib, bu uni tarixdagi eng yirik IPOga aylantirishi kutilmoqda.
Shu bilan birga, bashorat qilish bozorlari (prediction markets) birinchi marta oncheyn qimor oʻyinlarini ortda qoldirdi. TRM Labs hisobotiga koʻra, 2026-yilning birinchi choragida bashorat bozorlari hajmi 36,6 milliard dollarni tashkil etgan boʻlsa, qimor oʻyinlari 14 milliard dollarda toʻxtadi. Shunga qaramay, kripto-qimor sohasi oʻz dinamikasini yoʻqotgani yoʻq; yuqori stavkali oʻyinchilar bilan bir qatorda oddiy foydalanuvchilar soni ham jadal oʻsib bormoqda.
An’anaviy moliya institutlari ham blokcheyn tashabbuslarini kengaytirmoqda. Apex Group tokenlashtirilgan fond xizmatlarini yoʻlga qoʻygan boʻlsa, The Clearing House tokenlashtirilgan depozitlar tarmogʻini rejalashtirmoqda. Bu kabi qadamlar blokcheyn texnologiyasi nafaqat kripto-kompaniyalar, balki global moliya tizimi uchun ham standartga aylanib borayotganini koʻrsatadi.
…