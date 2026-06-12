Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdi

·6·Iqtisodiyot
Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdi

Exodus oʻzining kripto hamyonida Ondo Finance bilan hamkorlikda tokenizatsiya qilingan aktivlar bozorini ishga tushirdi. Endilikda foydalanuvchilar Solana tarmogʻi orqali 200 dan ortiq tokenizatsiya qilingan aksiyalar, ETF va boshqa real dunyo aktivlari (RWA) bilan bevosita hamyon ichida savdo qilishlari mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Exodus Markets xizmati hozircha cheklangan hududlarda mavjud va undan foydalanish uchun ilovani soʻnggi versiyagacha yangilash talab etiladi. Taʼkidlash joizki, ushbu tokenizatsiya qilingan aktivlar asosiy qimmatli qogʻozlarga egalik huquqini bermaydi va aksiyadorlik huquqlarini taʼminlamaydi.

RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, Exodus hamyonining oʻz aksiyalari zanjir ichidagi (onchain) qiymati 55 million dollardan oshadi va bu uni bozor hajmi boʻyicha eng yirik tokenizatsiya qilingan aksiyalardan biriga aylantiradi. Ondo Finance esa USDY va OUSG kabi gʻaznachilik fondlari orqali 2,7 milliard dollarlik aktivlarni boshqarib, sohaning yetakchi emitentlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori soʻnggi 30 kun ichida 139 foizdan ortiq oʻsib, 3,5 milliard dollarga yetdi. Ushbu oʻsishning asosiy qismi Kraken tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xStocks platformasi hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Hozirda ushbu platforma umumiy sektorning 69 foizidan ortigʻini nazorat qiladi.

Soʻnggi paytlarda ushbu trend pre-IPO bozorlariga ham kengaymoqda. Xususan, SpaceX kompaniyasining birjaga chiqishi arafasida Kraken, Bybit, Binance va Coinbase kabi yirik birjalar ushbu kompaniya aksiyalariga bogʻlangan tokenizatsiya qilingan mahsulotlar va fyuchers shartnomalarini taklif qila boshladi.

ExodusOndo FinanceSolanaTokenizatsiyaKripto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBugun, 17:18SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiSpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiBugun, 17:15VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaBugun, 16:13Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBugun, 15:57Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiPolsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiBugun, 14:14Metaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiMetaplanet Siiibo Securities kompaniyasini sotib olib oʻz brokerlik boʻlimini tuzadiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi