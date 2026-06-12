Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdi
Exodus oʻzining kripto hamyonida Ondo Finance bilan hamkorlikda tokenizatsiya qilingan aktivlar bozorini ishga tushirdi. Endilikda foydalanuvchilar Solana tarmogʻi orqali 200 dan ortiq tokenizatsiya qilingan aksiyalar, ETF va boshqa real dunyo aktivlari (RWA) bilan bevosita hamyon ichida savdo qilishlari mumkin. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, Exodus Markets xizmati hozircha cheklangan hududlarda mavjud va undan foydalanish uchun ilovani soʻnggi versiyagacha yangilash talab etiladi. Taʼkidlash joizki, ushbu tokenizatsiya qilingan aktivlar asosiy qimmatli qogʻozlarga egalik huquqini bermaydi va aksiyadorlik huquqlarini taʼminlamaydi.
RWA.xyz maʼlumotlariga koʻra, Exodus hamyonining oʻz aksiyalari zanjir ichidagi (onchain) qiymati 55 million dollardan oshadi va bu uni bozor hajmi boʻyicha eng yirik tokenizatsiya qilingan aksiyalardan biriga aylantiradi. Ondo Finance esa USDY va OUSG kabi gʻaznachilik fondlari orqali 2,7 milliard dollarlik aktivlarni boshqarib, sohaning yetakchi emitentlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori soʻnggi 30 kun ichida 139 foizdan ortiq oʻsib, 3,5 milliard dollarga yetdi. Ushbu oʻsishning asosiy qismi Kraken tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xStocks platformasi hissasiga toʻgʻri kelmoqda. Hozirda ushbu platforma umumiy sektorning 69 foizidan ortigʻini nazorat qiladi.
Soʻnggi paytlarda ushbu trend pre-IPO bozorlariga ham kengaymoqda. Xususan, SpaceX kompaniyasining birjaga chiqishi arafasida Kraken, Bybit, Binance va Coinbase kabi yirik birjalar ushbu kompaniya aksiyalariga bogʻlangan tokenizatsiya qilingan mahsulotlar va fyuchers shartnomalarini taklif qila boshladi.
…