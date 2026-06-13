Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldi

·0·Iqtisodiyot
Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldi

Kriptovalyuta sohasidagi yirik media va maʻlumotlar provayderi Blockworks tahliliy tadqiqotlar bilan shugʻullanuvchi Messari firmasini sotib olganini eʻlon qildi. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, bitim qiymati 10 million dollardan oshiqroqni tashkil etgan. Messari oʻz vaqtida Brevan Howard Digital va Point72 Ventures kabi yirik investorlar tomonidan qoʻllab-quvvatlangan edi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

2022-yilda Messari B seriyali investitsiya raundida 35 million dollar jalb qilgan va oʻshanda kompaniya 300 million dollarga baholangan edi. Hozirgi sotuv narxining keskin pasayishi Messari duch kelgan ichki qiyinchiliklar va kripto sektoridagi umumiy pasayish bilan izohlanmoqda. Joriy yil boshida kompaniya rahbariyatni yangilab, sunʻiy intellekt (AI) yoʻnalishiga oʻtish maqsadida xodimlar sonini qisqartirgan edi.

2018-yilda tashkil etilgan Blockworks dastlab media va tadbirlar kompaniyasi sifatida faoliyat boshlagan, keyinchalik tadqiqot va maʻlumotlar mahsulotlari bozoriga kirib kelgan. Aprel oyida kompaniya 192 million dollar qiymat bilan oʻz kapitalini kengaytirganini maʻlum qilgan edi. Blockworks vakillarining soʻzlariga koʻra, Messari bilan birlashish bozor maʻlumotlari, muvofiqlik (compliance) va investorlar bilan aloqalar xizmatlarini yanada kuchaytiradi.

Ushbu kelashuv kripto maʻlumotlar va tadqiqot platformalari oʻrtasidagi keng koʻlamli konsolidatsiya jarayonining bir qismidir. Yaqinda Parijda joylashgan Kaiko firmasi Amberdata kompaniyasini sotib olgan boʻlsa, yanvar oyida RedStone loyihasi Security Token Market platformasini oʻz tarkibiga qoʻshib olgan edi. Bu kabi birlashuvlar institutsional investorlar uchun yanada mukammal tahliliy vositalar yaratishga xizmat qiladi.

BlockworksMessariKriptoInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiKecha, 17:18Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiKecha, 17:18SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiSpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiKecha, 17:15VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaKecha, 16:13Bloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaBloomberg tahlilchisi: Bitcoin ETF investorlarining aksariyati oʻz pozitsiyasini saqlab qolmoqdaKecha, 15:57Polsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiPolsha prezidenti kriptovalyuta qonuniga uchinchi bor veto qoʻydiKecha, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi