Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkin
Galaxy Digital kompaniyasining yangi tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, Bitcoin narxining joriy sikldagi eng past nuqtasi avvalgi ayiq bozorlariga qaraganda ancha yuqori darajada shakllanishi mumkin. Tahlillarga koʻra, kriptovalyuta bozoridagi spekulyatsiyaning kamligi tufayli Bitcoin narxi 62,000 USD va tarmoqning realizatsiya qilingan narxi boʻlgan 53,600 USD oraligʻida oʻzining eng quyi nuqtasini topishi ehtimoli bor. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Galaxy tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thorn Bitcoin sikllarini tahlil qilib, toʻrt yillik davriylik hali ham tarixiy vaqt koʻrsatkichlariga mos kelayotganini taʼkidladi. Shunisi eʼtiborliki, choʻqqidan pastga tushish koʻrsatkichlari har bir siklda qisqarib bormoqda. Masalan, avvalgi davrlarda pasayish 84-85 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2022-yilda bu koʻrsatkich 77 foizga, joriy siklda esa 51 foizgacha kamaygan.
Thornning fikricha, Bitcoin bozoridagi anʼanaviy koʻrsatkichlar bu safar boshqacha natija bermoqda. Odatda qoʻllaniladigan 11 ta indikatorning faqat ikkitasi choʻqqi haqida signal bergan, mashhur Pi Cycle Top indikatori esa tarixda birinchi marta ishga tushmadi. Shuningdek, bozor qiymatini realizatsiya qilingan qiymat bilan solishtiruvchi MVRV koeffitsienti avvalgi sikllardagi 2.93–5.91 darajasidan farqli oʻlaroq, bu safar maksimal 2.29 ni tashkil etdi.
Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, bozorning eng quyi nuqtasi odatda choʻqqidan 12-13 oy oʻtgach shakllanadi. Hozirgi pasayish davri esa taxminan sakkiz oydan beri davom etmoqda. Galaxy tahlilchilari Bitcoin uchun asosiy pastki chegara sifatida 40,000–46,000 USD diapazonini koʻrsatmoqda, biroq bozor barqaror qolsa, narx 51,000–54,000 USD atrofida ushlanib qolishi mumkin.
CryptoQuant platformasining on-chain tahlillari ham Bitcoin hozirda tarixan yirik ayiq bozorlarining pastki qismiga xos boʻlgan baholash zonasida ekanligini tasdiqlamoqda. Hozirda Bitcoin 59,000 USD atrofida savdo qilinmoqda, bu esa uning realizatsiya qilingan narxidan (53,600 USD) taxminan 9 foizga yuqoridir.
…