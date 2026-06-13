Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkin

·14·Iqtisodiyot
Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkin

Galaxy Digital kompaniyasining yangi tadqiqoti shuni koʻrsatadiki, Bitcoin narxining joriy sikldagi eng past nuqtasi avvalgi ayiq bozorlariga qaraganda ancha yuqori darajada shakllanishi mumkin. Tahlillarga koʻra, kriptovalyuta bozoridagi spekulyatsiyaning kamligi tufayli Bitcoin narxi 62,000 USD va tarmoqning realizatsiya qilingan narxi boʻlgan 53,600 USD oraligʻida oʻzining eng quyi nuqtasini topishi ehtimoli bor. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Galaxy tadqiqot boʻlimi rahbari Alex Thorn Bitcoin sikllarini tahlil qilib, toʻrt yillik davriylik hali ham tarixiy vaqt koʻrsatkichlariga mos kelayotganini taʼkidladi. Shunisi eʼtiborliki, choʻqqidan pastga tushish koʻrsatkichlari har bir siklda qisqarib bormoqda. Masalan, avvalgi davrlarda pasayish 84-85 foizni tashkil etgan boʻlsa, 2022-yilda bu koʻrsatkich 77 foizga, joriy siklda esa 51 foizgacha kamaygan.

Thornning fikricha, Bitcoin bozoridagi anʼanaviy koʻrsatkichlar bu safar boshqacha natija bermoqda. Odatda qoʻllaniladigan 11 ta indikatorning faqat ikkitasi choʻqqi haqida signal bergan, mashhur Pi Cycle Top indikatori esa tarixda birinchi marta ishga tushmadi. Shuningdek, bozor qiymatini realizatsiya qilingan qiymat bilan solishtiruvchi MVRV koeffitsienti avvalgi sikllardagi 2.93–5.91 darajasidan farqli oʻlaroq, bu safar maksimal 2.29 ni tashkil etdi.

Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, bozorning eng quyi nuqtasi odatda choʻqqidan 12-13 oy oʻtgach shakllanadi. Hozirgi pasayish davri esa taxminan sakkiz oydan beri davom etmoqda. Galaxy tahlilchilari Bitcoin uchun asosiy pastki chegara sifatida 40,000–46,000 USD diapazonini koʻrsatmoqda, biroq bozor barqaror qolsa, narx 51,000–54,000 USD atrofida ushlanib qolishi mumkin.

CryptoQuant platformasining on-chain tahlillari ham Bitcoin hozirda tarixan yirik ayiq bozorlarining pastki qismiga xos boʻlgan baholash zonasida ekanligini tasdiqlamoqda. Hozirda Bitcoin 59,000 USD atrofida savdo qilinmoqda, bu esa uning realizatsiya qilingan narxidan (53,600 USD) taxminan 9 foizga yuqoridir.

BitcoinKriptoGalaxy DigitalInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBugun, 00:12Blockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBlockworks kompaniyasi Messari tahlil platformasini sotib oldiBugun, 21:10Bitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiBitcoin SpaceX IPO fonida 64 000 dollarga yetdiKecha, 17:18Exodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiExodus va Ondo hamkorligida tokenizatsiya qilingan aksiyalar bozori ishga tushdiKecha, 17:18SpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiSpaceX aksiyalari tokenizatsiya qilinmoqda: Kraken yangi imkoniyat taqdim etdiKecha, 17:15VanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaVanEck kompaniyasi BNB kriptovalyutasining amaliy salohiyatiga tikish tikmoqdaKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi