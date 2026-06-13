Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandi

·11·Iqtisodiyot
Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandi

Stablikoinlar kriptovalyuta olamidagi eng muvaffaqiyatli loyihalardan biri boʻlib, ular savdo, garov taʼminoti va hisob-kitoblar uchun asosiy dollar qatlamiga aylandi. Biroq, ular kapital sifatida emas, balki faqat pul birligi sifatida kengaydi. Hozirda taxminan 315 milliard dollar mablagʻ stablikoinlarda saqlanmoqda, lekin bu mablagʻlarning aksariyati hali ham oddiy raqamli naqd pul vazifasini bajarmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Ushbu aktivlar hamyonlarda, birjalarda va korporativ gʻaznalarda harakatsiz yotibdi. Ularni koʻchirish oson boʻlsa-da, ular iqtisodiy jihatdan deyarli hech qanday foyda keltirmayapti. Biz dollarlarni raqamlashtirdik, lekin ularni ishlashga majbur qila olmadik. Samaradorlikka intilayotgan sektor uchun bu holat jiddiy kamchilik hisoblanadi.

Anʼanaviy moliya tizimida boʻsh turgan naqd pul vaqtinchalik holat boʻlib, uzoq muddatli strategiya hisoblanmaydi. Yirik institutlar daromad olish va kapital samaradorligini oshirish uchun oʻz balanslarini pul bozori fondlariga va kredit bozorlariga yoʻnaltiradi. Kripto olamidagi yuzlab milliard dollarlarning harakatsizligi esa tizimning ustunligi emas, balki uning xatosi (bug) sifatida koʻrilmoqda.

StablikoinKriptovalyutaInvestitsiyaBlokcheynMoliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiMichael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiBugun, 14:17Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendMorpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendBugun, 12:11Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinTadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinBugun, 11:09Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiYirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiBugun, 03:14Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBugun, 01:10Bitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBitcoin 70 000 dollarlik marra sari intilmoqda: Treyderlar ishonchi ortmoqdaBugun, 00:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi