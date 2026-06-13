Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandi
Stablikoinlar kriptovalyuta olamidagi eng muvaffaqiyatli loyihalardan biri boʻlib, ular savdo, garov taʼminoti va hisob-kitoblar uchun asosiy dollar qatlamiga aylandi. Biroq, ular kapital sifatida emas, balki faqat pul birligi sifatida kengaydi. Hozirda taxminan 315 milliard dollar mablagʻ stablikoinlarda saqlanmoqda, lekin bu mablagʻlarning aksariyati hali ham oddiy raqamli naqd pul vazifasini bajarmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Ushbu aktivlar hamyonlarda, birjalarda va korporativ gʻaznalarda harakatsiz yotibdi. Ularni koʻchirish oson boʻlsa-da, ular iqtisodiy jihatdan deyarli hech qanday foyda keltirmayapti. Biz dollarlarni raqamlashtirdik, lekin ularni ishlashga majbur qila olmadik. Samaradorlikka intilayotgan sektor uchun bu holat jiddiy kamchilik hisoblanadi.
Anʼanaviy moliya tizimida boʻsh turgan naqd pul vaqtinchalik holat boʻlib, uzoq muddatli strategiya hisoblanmaydi. Yirik institutlar daromad olish va kapital samaradorligini oshirish uchun oʻz balanslarini pul bozori fondlariga va kredit bozorlariga yoʻnaltiradi. Kripto olamidagi yuzlab milliard dollarlarning harakatsizligi esa tizimning ustunligi emas, balki uning xatosi (bug) sifatida koʻrilmoqda.
…