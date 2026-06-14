Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildi

·22·Iqtisodiyot
Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildi

AQSH Prezidenti Donald Trump Vashington va Tehron oʻrtasidagi harbiy toʻqnashuvlarga chek qoʻyuvchi kelishuv yakshanba kuni imzolanishini maʼlum qildi. Ushbu kutilmagan bayonot Tehron rasmiylarining jarayon muddati borasidagi shubhalariga qaramay yangradi. Mazkur bitim nafaqat siyosiy barqarorlik, balki global energiya xavfsizligi va moliyaviy bozorlar uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida: “Bitim ertaga imzolanishi rejalashtirilgan va u imzolanishi bilan Hormuz boʻgʻozi barcha uchun OCHIQ boʻladi”, deya yozib qoldirdi. Ushbu kelishuv oʻzaro tushunish memorandumini nazarda tutib, u AQSH va Eron oʻrtasidagi oʻt ochishni toʻxtatish rejimini 60 kunga uzaytirishi hamda strategik muhim suv yoʻlini qayta ochishi kutilmoqda.

Muzokaralarda vositachilik qilayotgan Pokiston tomoni ham kelishuvga 24 soat ichida erishilishi mumkinligidan darak bermoqda. Pokiston Bosh vaziri Shehbaz Sharif X tarmogʻida: “Biz tinchlik bitimiga har qachongidan ham yaqinmiz. Yakuniy bosqich yaqin soatlarda kutilmoqda va Pokiston elektron imzolash jarayoniga tayyorgarlik koʻrmoqda”, deya taʼkidladi.

Iqtisodiy oqibatlar va energiya bozori

Hormuz boʻgʻozining yopilishi jahon bozoriga yetkazib beriladigan neft va suyultirilgan tabiiy gazning qariyb 20 foizini toʻsib qoʻygan edi. Bu holat global aktivlar narxining koʻtarilishiga va iqtisodiy noaniqlikka sabab boʻldi. Brent va WTI markali neft narxlari ushbu blokada tufayli bosim ostida qolayotgan edi. Bitimning imzolanishi energiya resurslari narxini barqarorlashtirishi kutilmoqda.

Biroq Tehron hozircha yakshanba kungi imzolash marosimini rasman tasdiqlagani yoʻq. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Esmaeil Baghaei davlat OAVlariga bergan intervyusida memorandum ertaga emas, balki “yaqin kunlarda” imzolanishi mumkinligini bildirdi. Bu esa tomonlar oʻrtasida texnik tafsilotlar boʻyicha hali ham ayrim kelishmovchiliklar mavjudligidan dalolat beradi.

Kriptovalyuta bozoriga taʼsir

Siyosiy taranglikning yumshashi kriptovalyuta bozorlari uchun ham ijobiy signal boʻldi. Kripto-tahlilchi Michaël van de Poppe fikricha, AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik bitimi Bitcoin narxining keskin koʻtarilishiga va ETF oqimlarining yaxshilanishiga turtki beradi. Maʼlumot uchun, oʻtgan haftada Bitcoin bilan bogʻliq ETF fondlaridan 315,84 million dollar mablagʻ chiqib ketgan edi.

Hozirda Bitcoin narxi 63,200 dollar atrofida tebranmoqda. Bozor ishtirokchilari Hormuz boʻgʻozining ochilishini ijobiy kutib olishmoqda, chunki bu global logistika va savdo yoʻllaridagi xavflarni kamaytiradi. Agar bitim yakshanba kuni imzolansa, dushanba kuni jahon birjalarida, jumladan S&P 500 va Nasdaq indekslarida ham oʻsish kuzatilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Donald Trump tomonidan eʼlon qilingan ushbu kelishuv Yaqin Sharqdagi keskinlikni pasaytirib, jahon iqtisodiyoti uchun yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Biroq Tehronning ehtiyotkorona munosabati yakuniy natija biroz kechikishi mumkinligini koʻrsatmoqda.

Donald TrumpAQSHEronBitcoinIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiStablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiKecha, 16:53Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiMichael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiKecha, 14:17Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendMorpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendKecha, 12:11Tadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinTadbirkorlar endi soliq jarimalariga e’tiroz bildirishlari mumkinKecha, 11:09Yirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiYirik kriptobirjalar SpaceX IPO aksiyalarini bekor qildiKecha, 03:14Bitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinBitcoin narxining pastki chegarasi kutilganidan yuqori boʻlishi mumkinKecha, 01:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi