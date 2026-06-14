O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdi
Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar, zamonaviy dasturlash sohalari va iqtisodiyotning raqamlashish jarayonlari yildan yilga yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. So‘nggi yillarda axborot texnologiyalari (IT) sohasiga berilayotgan yuksak e’tibor va yaratilayotgan keng imkoniyatlar o‘z mevasini berishni boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy statistika agentligi tomonidan e’lon qilingan yangi rasmiy hisobotlar ham yurtimizda ushbu yo‘nalish nechog‘lik jadal sur’atlar bilan o‘sib borayotganini yaqqol isbotlab berdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy 2026 yilning dastlabki to‘rt oyi, ya’ni yanvar–aprel davri yakunlari bo‘yicha respublikamizda ko‘rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining umumiy hajmi naqd 30,9 trillion so‘mni tashkil etdi.
Choraklik ko‘rsatkichlarda 22,3 foizlik yuksalish
Statistika qo‘mitasining tahlillari shuni ko‘rsatmoqdaki, qayd etilgan bugungi ulkan raqamlar o‘tgan 2025 yilning aynan shu davriga (yanvar–aprel oylariga) nisbatan solishtirilganda naqd 22,3 foizlik o‘sishni namoyish etgan. Bunday yuqori sur’atdagi natijalar mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot transformatsiyasi muvaffaqiyatli kechayotganidan va zamonaviy axborot texnologiyalari xizmatlariga bo‘lgan ichki hamda tashqi talabning keskin ortayotganidan dalolat beradi.
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali 2026 yilning yanvar-aprel oylarida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibining foizlardagi taqsimoti hamda yo‘nalishlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartib
Xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari va sohalari
Egallagan rasmiy foiz ulushi
Sohaning bugungi bozordagi maqomi
Xizmatlarning umumiy hajmi (To‘rt oylik)
1.
Kompyuter dasturlashtirish xizmatlari
46,2 %
Ko‘rsatkich bo‘yicha 1-o‘rinda (Mutlaq yetakchi)
30,9 trln so‘m
(Umumiy hajm)
2.
Telekommunikatsiya xizmatlari
(Internet, mobil aloqa va boshqalar)
29,9 %
Talab yuqori bo‘lgan 2-o‘rindagi soha
O‘tgan yilga nisbatan 22,3 % ga oshgan
3.
Axborot sohasidagi xizmatlar
15,0 %
Kuchli uchlikni yakunlovchi yo‘nalish
Raqamli iqtisodiyot poydevori
4.
Nashriyot xizmatlari
6,6 %
Barqaror rivojlanayotgan tarmoq
Yangi bosqichga chiqmoqda
5.
Boshqa turdagi xizmatlar
2,3 %
Qo‘shimcha yo‘nalishlar hissasi
Rivojlanishda davom etmoqda
Kompyuter dasturchilari — bozorning mutlaq yetakchilari
E’lon qilingan statistik ma’lumotlar ichida eng quvonarlisi, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibida aynan kompyuter dasturlashtirish (IT-sohasi) xizmatlari naqd 46,2 foizlik ulush bilan yaqqol birinchi pog‘onani band etgan. Bu yurtimizda dasturchi yoshlar armiyasi shakllanayotgani va mahalliy IT-mahsulotlar bozori kengayayotganining go‘zal ifodasidir.
Ikkinchi o‘rinda esa 29,9 foizlik ko‘rsatkich bilan telekommunikatsiya yo‘nalishi qayd etilgan. Mazkur raqamlar yurtimizda yuqori tezlikdagi sifatli internet, mobil aloqa vositalari va zamonaviy tarmoq kommunikatsiya xizmatlariga bo‘lgan kundalik talabning hali ham yuqori va barqaror ekanini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, axborot sohasidagi boshqa turli xizmatlar 15 foizni, an’anaviy va elektron nashriyot tizimi xizmatlari 6,6 foizni hamda qolgan boshqa mayda tarmoqlar 2,3 foizlik hissani tashkil etgan.
Yurtimizda va dunyoda raqamli texnologiyalar olamidagi eng so‘nggi shov-shuvli yangiliklar, statistika qo‘mitasining qaynoq hisobotlari, IT-sohasidagi o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…