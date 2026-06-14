O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdi

·14·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdi

Mamlakatimizda raqamli texnologiyalar, zamonaviy dasturlash sohalari va iqtisodiyotning raqamlashish jarayonlari yildan yilga yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. So‘nggi yillarda axborot texnologiyalari (IT) sohasiga berilayotgan yuksak e’tibor va yaratilayotgan keng imkoniyatlar o‘z mevasini berishni boshladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Milliy statistika agentligi tomonidan e’lon qilingan yangi rasmiy hisobotlar ham yurtimizda ushbu yo‘nalish nechog‘lik jadal sur’atlar bilan o‘sib borayotganini yaqqol isbotlab berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, joriy 2026 yilning dastlabki to‘rt oyi, ya’ni yanvar–aprel davri yakunlari bo‘yicha respublikamizda ko‘rsatilgan aloqa va axborotlashtirish xizmatlarining umumiy hajmi naqd 30,9 trillion so‘mni tashkil etdi.

Choraklik ko‘rsatkichlarda 22,3 foizlik yuksalish

Statistika qo‘mitasining tahlillari shuni ko‘rsatmoqdaki, qayd etilgan bugungi ulkan raqamlar o‘tgan 2025 yilning aynan shu davriga (yanvar–aprel oylariga) nisbatan solishtirilganda naqd 22,3 foizlik o‘sishni namoyish etgan. Bunday yuqori sur’atdagi natijalar mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot transformatsiyasi muvaffaqiyatli kechayotganidan va zamonaviy axborot texnologiyalari xizmatlariga bo‘lgan ichki hamda tashqi talabning keskin ortayotganidan dalolat beradi.

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali 2026 yilning yanvar-aprel oylarida aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibining foizlardagi taqsimoti hamda yo‘nalishlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartib

Xizmat ko‘rsatish yo‘nalishlari va sohalari

Egallagan rasmiy foiz ulushi

Sohaning bugungi bozordagi maqomi

Xizmatlarning umumiy hajmi (To‘rt oylik)

1.

Kompyuter dasturlashtirish xizmatlari

46,2 %

Ko‘rsatkich bo‘yicha 1-o‘rinda (Mutlaq yetakchi)

30,9 trln so‘m


(Umumiy hajm)

2.

Telekommunikatsiya xizmatlari


(Internet, mobil aloqa va boshqalar)

29,9 %

Talab yuqori bo‘lgan 2-o‘rindagi soha

O‘tgan yilga nisbatan 22,3 % ga oshgan

3.

Axborot sohasidagi xizmatlar

15,0 %

Kuchli uchlikni yakunlovchi yo‘nalish

Raqamli iqtisodiyot poydevori

4.

Nashriyot xizmatlari

6,6 %

Barqaror rivojlanayotgan tarmoq

Yangi bosqichga chiqmoqda

5.

Boshqa turdagi xizmatlar

2,3 %

Qo‘shimcha yo‘nalishlar hissasi

Rivojlanishda davom etmoqda

Kompyuter dasturchilari — bozorning mutlaq yetakchilari

E’lon qilingan statistik ma’lumotlar ichida eng quvonarlisi, aloqa va axborotlashtirish xizmatlari tarkibida aynan kompyuter dasturlashtirish (IT-sohasi) xizmatlari naqd 46,2 foizlik ulush bilan yaqqol birinchi pog‘onani band etgan. Bu yurtimizda dasturchi yoshlar armiyasi shakllanayotgani va mahalliy IT-mahsulotlar bozori kengayayotganining go‘zal ifodasidir.

Ikkinchi o‘rinda esa 29,9 foizlik ko‘rsatkich bilan telekommunikatsiya yo‘nalishi qayd etilgan. Mazkur raqamlar yurtimizda yuqori tezlikdagi sifatli internet, mobil aloqa vositalari va zamonaviy tarmoq kommunikatsiya xizmatlariga bo‘lgan kundalik talabning hali ham yuqori va barqaror ekanini ko‘rsatadi. Bundan tashqari, axborot sohasidagi boshqa turli xizmatlar 15 foizni, an’anaviy va elektron nashriyot tizimi xizmatlari 6,6 foizni hamda qolgan boshqa mayda tarmoqlar 2,3 foizlik hissani tashkil etgan.

Yurtimizda va dunyoda raqamli texnologiyalar olamidagi eng so‘nggi shov-shuvli yangiliklar, statistika qo‘mitasining qaynoq hisobotlari, IT-sohasidagi o‘zgarishlar va kundalik hayotimizga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonOʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi2026-yil2025-yilUZS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBugun, 11:13O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?Bugun, 10:48Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiDonald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiBugun, 06:16Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiStablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiKecha, 16:53Michael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiMichael Saylor Bitcoin sotuvini raqamli kredit biznesi uchun zarur deb atadiKecha, 14:17Morpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendMorpho loyihasining 175 million dollarlik sarmoyasi kripto bozoridagi yangi trendKecha, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi