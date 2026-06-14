Kriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdi
Global moliya bozorida yoz fasli hali rasman boshlanmagan boʻlsa-da, kriptovalyutalar segmentida qonunchilik va nazorat bilan bogʻliq jarayonlar allaqachon qizgʻin pallaga kirdi. AQSHda davlat organlari va sud tizimi raqamli aktivlar bozorini tartibga solish boʻyicha bir qator muhim qadamlarni tashlamoqda, bu esa butun dunyo kripto-investorlari diqqat markazida turibdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk nashrining xabar berishicha, AQSH Vakillar palatasining Yoʻllar va vositalar qoʻmitasi kriptovalyutalarga oid soliq qonunchiligini takomillashtirish boʻyicha maxsus eshituvlarni oʻtkazdi. Ushbu tashabbus raqamli aktivlardan olinadigan daromadlarni shaffoflashtirish va davlat gʻaznasiga tushumlarni optimallashtirishga qaratilgan boʻlib, soha vakillari uchun yangi huquqiy majburiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Bashorat bozorlari va nazorat organlari kurashiShu bilan birga, Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiya (CFTC) bashorat bozorlarini (prediction markets) tartibga solish boʻyicha yangi taklifni ilgari surdi. Bu kabi platformalar foydalanuvchilarga turli voqealar natijasiga pul tikish imkonini beradi va ularning huquqiy maqomi uzoq vaqtdan beri bahsli boʻlib qolmoqda. Mazkur jarayonda SEC raisi Gary Gensler ham faol ishtirok etib, sud jarayonlariga doir oʻz pozitsiyasini bildirgan.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu yangiliklar dolzarb hisoblanadi. AQSHdagi qonunchilik oʻzgarishlari odatda Bitcoin va Ethereum kabi asosiy aktivlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Federal darajadagi har qanday cheklov yoki erkinlik global bozor konyunkturasini belgilab beradi, bu esa mahalliy treyderlarning strategiyalariga tuzatish kiritishni talab etadi.
Sud tizimidagi yangiliklar ham eʼtibordan chetda qolgani yoʻq. FTX birjasi asoschisi Sam Bankman-Fried tomonidan berilgan apellyatsiya arizasi apellyatsiya sudi hayʼati tomonidan rad etildi. Bu qaror kripto-industriyadagi eng yirik firibgarlik ishlaridan biri boʻyicha hukm oʻz kuchida qolishini anglatadi va bozorda adolat oʻrnatilishi yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.
Xulosa qilib aytganda, joriy mavsum kriptovalyuta bozori uchun nafaqat narxlar tebranishi, balki huquqiy poydevorning mustahkamlanishi bilan ham esda qolarli boʻlishi kutilmoqda. Regulyatorlarning faollashuvi bozorni yanada professional darajaga olib chiqishga xizmat qiladi, biroq anonimlik va markazlashmagan moliya (DeFi) tamoyillari tarafdorlari uchun yangi qiyinchiliklarni tugʻdirishi tayin.
…