Kriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdi

·11·Iqtisodiyot
Kriptovalyutalar olamida "issiq" mavsum: AQSHda tartibga solish jarayonlari keskinlashdi

Global moliya bozorida yoz fasli hali rasman boshlanmagan boʻlsa-da, kriptovalyutalar segmentida qonunchilik va nazorat bilan bogʻliq jarayonlar allaqachon qizgʻin pallaga kirdi. AQSHda davlat organlari va sud tizimi raqamli aktivlar bozorini tartibga solish boʻyicha bir qator muhim qadamlarni tashlamoqda, bu esa butun dunyo kripto-investorlari diqqat markazida turibdi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk nashrining xabar berishicha, AQSH Vakillar palatasining Yoʻllar va vositalar qoʻmitasi kriptovalyutalarga oid soliq qonunchiligini takomillashtirish boʻyicha maxsus eshituvlarni oʻtkazdi. Ushbu tashabbus raqamli aktivlardan olinadigan daromadlarni shaffoflashtirish va davlat gʻaznasiga tushumlarni optimallashtirishga qaratilgan boʻlib, soha vakillari uchun yangi huquqiy majburiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bashorat bozorlari va nazorat organlari kurashi

Shu bilan birga, Tovar fyucherslari savdosi boʻyicha komissiya (CFTC) bashorat bozorlarini (prediction markets) tartibga solish boʻyicha yangi taklifni ilgari surdi. Bu kabi platformalar foydalanuvchilarga turli voqealar natijasiga pul tikish imkonini beradi va ularning huquqiy maqomi uzoq vaqtdan beri bahsli boʻlib qolmoqda. Mazkur jarayonda SEC raisi Gary Gensler ham faol ishtirok etib, sud jarayonlariga doir oʻz pozitsiyasini bildirgan.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu yangiliklar dolzarb hisoblanadi. AQSHdagi qonunchilik oʻzgarishlari odatda Bitcoin va Ethereum kabi asosiy aktivlar narxiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Federal darajadagi har qanday cheklov yoki erkinlik global bozor konyunkturasini belgilab beradi, bu esa mahalliy treyderlarning strategiyalariga tuzatish kiritishni talab etadi.

Sud tizimidagi yangiliklar ham eʼtibordan chetda qolgani yoʻq. FTX birjasi asoschisi Sam Bankman-Fried tomonidan berilgan apellyatsiya arizasi apellyatsiya sudi hayʼati tomonidan rad etildi. Bu qaror kripto-industriyadagi eng yirik firibgarlik ishlaridan biri boʻyicha hukm oʻz kuchida qolishini anglatadi va bozorda adolat oʻrnatilishi yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, joriy mavsum kriptovalyuta bozori uchun nafaqat narxlar tebranishi, balki huquqiy poydevorning mustahkamlanishi bilan ham esda qolarli boʻlishi kutilmoqda. Regulyatorlarning faollashuvi bozorni yanada professional darajaga olib chiqishga xizmat qiladi, biroq anonimlik va markazlashmagan moliya (DeFi) tamoyillari tarafdorlari uchun yangi qiyinchiliklarni tugʻdirishi tayin.

KriptovalyutaBitcoinAQSHInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ethereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdiEthereum kvant kompyuterlari tahdididan himoyalanishning arzon yoʻlini topdiKecha, 14:10O‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiO‘zbekistonda axborotlashtirish xizmatlari hajmi sezilarli darajada oshdiKecha, 12:27Bitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaBitcoin narxi 65 ming dollarga yaqinlashdi: AQSH va Eron kelishuvi kutilmoqdaKecha, 11:13O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?O‘zbekistonda eng ko‘p mebel qaysi hududda ishlab chiqarilmoqda?Kecha, 10:48Donald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiDonald Trump AQSH va Eron oʻrtasida tinchlik bitimi imzolanishini eʼlon qildiKecha, 06:16Stablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandiStablikoinlar moliya tizimini oʻzgartira olmadi: Ular shunchaki raqamli naqd pulga aylandi13.06, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi