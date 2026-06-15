AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdi
AQSH va Eron oʻrtasidagi diplomatik munosabatlarda kutilmagan ijobiy siljish kuzatilishi ortidan global moliya bozorlari jonlana boshladi. Ushbu siyosiy oʻzgarish Yaqin Sharqdagi umumiy keskinlikni pasaytirishi mumkinligi haqidagi xabarlar investorlar tomonidan ijobiy kutib olindi. CoinDesk nashrining maʼlumotlariga koʻra, ushbu xalqaro kelishuvlar fonida xavfli aktivlarga, jumladan, kriptovalyutalar va aksiyalarga boʻlgan qiziqish ortgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Garchi diplomatik yutuqlar bozor ishtirokchilari uchun xushxabar boʻlsa-da, tahlilchilar ehtiyotkorlikni saqlab qolish zarurligini taʼkidlamoqda. Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy risklar hali ham toʻliq bartaraf etilmagan va har qanday kutilmagan harbiy yoki siyosiy toʻqnashuv bozorlardagi barqarorlikka zarba berishi mumkin. Shu sababli, investorlar hozirda ham diplomatik yangiliklarni, ham mintaqaviy xavfsizlik masalalarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Fed va iqtisodiy omillar diqqat markazidaDiplomatik munosabatlardan tashqari, AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati bozorlar uchun asosiy drayver boʻlib qolmoqda. Inflyatsiyani jilovlash maqsadida foiz stavkalarining kelajakdagi holati boʻyicha noaniqliklar saqlanib qolmoqda. Investorlar Fed raisining har bir chiqishini va iqtisodiy koʻrsatkichlarni tahlil qilib, kelgusi qadamlarni bashorat qilishga urinmoqda.
Kriptovalyuta bozori, xususan Bitcoin va Ethereum, ushbu geosiyosiy va makroiqtisodiy yangiliklarga tezkor munosabat bildirdi. AQSH va Eron oʻrtasidagi muzokaralar natijasi neft narxlariga va dollar indeksiga bevosita taʼsir koʻrsatishi sababli, raqamli aktivlar ham ushbu zanjirning bir qismi sifatida tebranmoqda. Oʻzbekistonlik treyderlar va investorlar uchun ham ushbu global oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega, chunki xalqaro bozorlardagi har qanday tebranish mahalliy valyuta va aktivlar qiymatiga bilvosita taʼsir oʻtkazadi.
Ekspertlarning fikricha, agar AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuvlar uzoq muddatli xarakterga ega boʻlsa, bu Brent va WTI neft markalari narxining barqarorlashuviga olib kelishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida global inflyatsiya bosimini kamaytiradi va Fed uchun foiz stavkalarini pasaytirish imkoniyatini yaratadi. Bunday ssenariy moliya bozorlari uchun eng maqbul yoʻl sifatida koʻrilmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, hozirgi vaqtda bozorlar ikki tomonlama bosim ostida: bir tomondan diplomatik yutuqlar keltirgan optimizm, ikkinchi tomondan esa iqtisodiy retsessiya va yuqori foiz stavkalari qoʻrquvi. Yaqin haftalarda eʼlon qilinadigan iqtisodiy hisobotlar va Yaqin Sharqdagi vaziyatning rivojlanishi bozorlarning yil yakunigacha boʻlgan yoʻnalishini belgilab beradi.
…