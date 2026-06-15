AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdi

·14·Iqtisodiyot
AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdi

AQSH va Eron oʻrtasidagi diplomatik munosabatlarda kutilmagan ijobiy siljish kuzatilishi ortidan global moliya bozorlari jonlana boshladi. Ushbu siyosiy oʻzgarish Yaqin Sharqdagi umumiy keskinlikni pasaytirishi mumkinligi haqidagi xabarlar investorlar tomonidan ijobiy kutib olindi. CoinDesk nashrining maʼlumotlariga koʻra, ushbu xalqaro kelishuvlar fonida xavfli aktivlarga, jumladan, kriptovalyutalar va aksiyalarga boʻlgan qiziqish ortgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Garchi diplomatik yutuqlar bozor ishtirokchilari uchun xushxabar boʻlsa-da, tahlilchilar ehtiyotkorlikni saqlab qolish zarurligini taʼkidlamoqda. Yaqin Sharq mintaqasidagi geosiyosiy risklar hali ham toʻliq bartaraf etilmagan va har qanday kutilmagan harbiy yoki siyosiy toʻqnashuv bozorlardagi barqarorlikka zarba berishi mumkin. Shu sababli, investorlar hozirda ham diplomatik yangiliklarni, ham mintaqaviy xavfsizlik masalalarini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Fed va iqtisodiy omillar diqqat markazida

Diplomatik munosabatlardan tashqari, AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan olib borilayotgan pul-kredit siyosati bozorlar uchun asosiy drayver boʻlib qolmoqda. Inflyatsiyani jilovlash maqsadida foiz stavkalarining kelajakdagi holati boʻyicha noaniqliklar saqlanib qolmoqda. Investorlar Fed raisining har bir chiqishini va iqtisodiy koʻrsatkichlarni tahlil qilib, kelgusi qadamlarni bashorat qilishga urinmoqda.

Kriptovalyuta bozori, xususan Bitcoin va Ethereum, ushbu geosiyosiy va makroiqtisodiy yangiliklarga tezkor munosabat bildirdi. AQSH va Eron oʻrtasidagi muzokaralar natijasi neft narxlariga va dollar indeksiga bevosita taʼsir koʻrsatishi sababli, raqamli aktivlar ham ushbu zanjirning bir qismi sifatida tebranmoqda. Oʻzbekistonlik treyderlar va investorlar uchun ham ushbu global oʻzgarishlar muhim ahamiyatga ega, chunki xalqaro bozorlardagi har qanday tebranish mahalliy valyuta va aktivlar qiymatiga bilvosita taʼsir oʻtkazadi.

Ekspertlarning fikricha, agar AQSH va Eron oʻrtasidagi kelishuvlar uzoq muddatli xarakterga ega boʻlsa, bu Brent va WTI neft markalari narxining barqarorlashuviga olib kelishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida global inflyatsiya bosimini kamaytiradi va Fed uchun foiz stavkalarini pasaytirish imkoniyatini yaratadi. Bunday ssenariy moliya bozorlari uchun eng maqbul yoʻl sifatida koʻrilmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, hozirgi vaqtda bozorlar ikki tomonlama bosim ostida: bir tomondan diplomatik yutuqlar keltirgan optimizm, ikkinchi tomondan esa iqtisodiy retsessiya va yuqori foiz stavkalari qoʻrquvi. Yaqin haftalarda eʼlon qilinadigan iqtisodiy hisobotlar va Yaqin Sharqdagi vaziyatning rivojlanishi bozorlarning yil yakunigacha boʻlgan yoʻnalishini belgilab beradi.

IqtisodiyotKriptovalyutaFedAQSHInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiYaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiBugun, 11:17Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBugun, 11:1216 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04Kriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaKriptovalyuta bozori uchun muhim hafta: Yaqin Sharqdagi vaziyat va Fed qarori kutilmoqdaBugun, 10:17Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bitcoin narxi beqarorlikda davom etmoqda: Donald Trump bayonoti bozorga qanday taʼsir qildi?Bugun, 08:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda