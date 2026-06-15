Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqda
Raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari jahon moliya tizimini tubdan oʻzgartirishda davom etmoqda. Standard Chartered banki tahlilchilarining yangi hisobotiga koʻra, markazlashmagan moliya (DeFi) protokollarida bloklangan aktivlar hajmi 2030-yil yakuniga qadar 37 baravarga oshib, 2,7 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu oʻsishning asosiy drayveri sifatida real dunyo aktivlarining tokenizatsiya qilinishi (RWA) koʻrsatilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Standard Chartered raqamli aktivlar boʻyicha tadqiqotlar boʻlimi rahbari Geoff Kendrickning taʼkidlashicha, raqamli aktivlar sohasida boylik orttirishning navbatdagi katta imkoniyati aynan DeFi protokollari bilan bogʻliq boʻladi. Hozirgi kunda stablecoinlarning atigi 3 foizi va tokenizatsiya qilingan real aktivlarning 10 foizi markazlashmagan moliya tizimlarida qoʻllanilmoqda. Biroq, 2030-yilga kelib bu koʻrsatkich 30 foizga yetishi kutilmoqda.
Tokenizatsiya va real aktivlar integratsiyasiCointelegraph va boshqa nufuzli nashrlar keltirgan maʼlumotlarga koʻra, tokenizatsiya qilingan aktivlar ulushi bugungi 3,5 foizdan qariyb toʻqqiz baravarga oʻsishi kerak. Standard Chartered avvalroq 2028-yil oxirigacha stablecoin boʻlmagan tokenizatsiya qilingan aktivlar (masalan, AQSH aksiyalari va pul bozori fondlari) bozori 2 trillion dollarni tashkil etishini bashorat qilgan edi.
Ushbu jarayon nafaqat kripto-aktivlarni, balki anʼanaviy moliya vositalarini ham zanjir ichidagi (onchain) protokollarga koʻchirishni koʻzda tutadi. Bu esa oʻz navbatida institutsional investorlarning DeFi sektoriga koʻproq kapital kiritishiga yoʻl ochadi. Biroq, ekspertlar bu jarayonda ayrim xavf va qiyinchiliklar mavjudligidan ham ogohlantirmoqda.
Likvidlik va bozor integratsiyasi muammolariHamma mutaxassislar ham bu borada birdek optimistik emas. Masalan, Axis kompaniyasi rahbari Chris Kimning fikricha, bir xil aktivni turli blokcheyn tarmoqlarida chiqarish likvidlikning tarqalib ketishiga va narxlarda tafovutlar paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin. Bu esa tokenizatsiya qilingan aktivlar bilan savdo qilishni qiyinlashtiradi.
Shuningdek, Ondo Finance vakili Oya Celiktemur taʼkidlaganidek, past likvidli aktivni shunchaki tokenizatsiya qilish uni "sehrli tarzda" bozorbop qilib qoʻymaydi. Shunga qaramay, Geoff Kendrick Uniswap kabi yirik markazlashmagan birjalar kelajakda tokenizatsiya qilingan aktivlar savdosi uchun asosiy maydon boʻlib xizmat qilishiga ishonmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, DeFi sektorining kelajagi bevosita anʼanaviy moliya bozori bilan integratsiyaga bogʻliq. Agar Standard Chartered prognozlari amalga oshsa, 2030-yilga borib blokcheyn texnologiyalari jahon iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanadi va investitsiya kiritish usullarini butunlay yangilaydi.
…