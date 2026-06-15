Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqda

·0·Iqtisodiyot
Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqda

Raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalari jahon moliya tizimini tubdan oʻzgartirishda davom etmoqda. Standard Chartered banki tahlilchilarining yangi hisobotiga koʻra, markazlashmagan moliya (DeFi) protokollarida bloklangan aktivlar hajmi 2030-yil yakuniga qadar 37 baravarga oshib, 2,7 trillion dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu oʻsishning asosiy drayveri sifatida real dunyo aktivlarining tokenizatsiya qilinishi (RWA) koʻrsatilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Standard Chartered raqamli aktivlar boʻyicha tadqiqotlar boʻlimi rahbari Geoff Kendrickning taʼkidlashicha, raqamli aktivlar sohasida boylik orttirishning navbatdagi katta imkoniyati aynan DeFi protokollari bilan bogʻliq boʻladi. Hozirgi kunda stablecoinlarning atigi 3 foizi va tokenizatsiya qilingan real aktivlarning 10 foizi markazlashmagan moliya tizimlarida qoʻllanilmoqda. Biroq, 2030-yilga kelib bu koʻrsatkich 30 foizga yetishi kutilmoqda.

Tokenizatsiya va real aktivlar integratsiyasi

Cointelegraph va boshqa nufuzli nashrlar keltirgan maʼlumotlarga koʻra, tokenizatsiya qilingan aktivlar ulushi bugungi 3,5 foizdan qariyb toʻqqiz baravarga oʻsishi kerak. Standard Chartered avvalroq 2028-yil oxirigacha stablecoin boʻlmagan tokenizatsiya qilingan aktivlar (masalan, AQSH aksiyalari va pul bozori fondlari) bozori 2 trillion dollarni tashkil etishini bashorat qilgan edi.

Ushbu jarayon nafaqat kripto-aktivlarni, balki anʼanaviy moliya vositalarini ham zanjir ichidagi (onchain) protokollarga koʻchirishni koʻzda tutadi. Bu esa oʻz navbatida institutsional investorlarning DeFi sektoriga koʻproq kapital kiritishiga yoʻl ochadi. Biroq, ekspertlar bu jarayonda ayrim xavf va qiyinchiliklar mavjudligidan ham ogohlantirmoqda.

Likvidlik va bozor integratsiyasi muammolari

Hamma mutaxassislar ham bu borada birdek optimistik emas. Masalan, Axis kompaniyasi rahbari Chris Kimning fikricha, bir xil aktivni turli blokcheyn tarmoqlarida chiqarish likvidlikning tarqalib ketishiga va narxlarda tafovutlar paydo boʻlishiga olib kelishi mumkin. Bu esa tokenizatsiya qilingan aktivlar bilan savdo qilishni qiyinlashtiradi.

Shuningdek, Ondo Finance vakili Oya Celiktemur taʼkidlaganidek, past likvidli aktivni shunchaki tokenizatsiya qilish uni "sehrli tarzda" bozorbop qilib qoʻymaydi. Shunga qaramay, Geoff Kendrick Uniswap kabi yirik markazlashmagan birjalar kelajakda tokenizatsiya qilingan aktivlar savdosi uchun asosiy maydon boʻlib xizmat qilishiga ishonmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, DeFi sektorining kelajagi bevosita anʼanaviy moliya bozori bilan integratsiyaga bogʻliq. Agar Standard Chartered prognozlari amalga oshsa, 2030-yilga borib blokcheyn texnologiyalari jahon iqtisodiyotining ajralmas qismiga aylanadi va investitsiya kiritish usullarini butunlay yangilaydi.

DeFiTokenizatsiyaStandard CharteredBlokcheynKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiBugun, 14:18MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiAQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiBugun, 11:56Yaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiYaponiyaning Bitbank birjasi Polymarket bilan bogʻliq oʻtkazmalarni taqiqladiBugun, 11:17Bitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBitcoin narxi 69 000 dollarga qaytishi mumkinmi: Neft bozoridagi pasayish va yangi kelishuvBugun, 11:1216 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi16 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda