Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqini
Dushanba kuni AQSH fond birjalari ochilishi fonida Bitcoin (BTC) narxi 67 000 dollarlik koʻrsatkichga yaqinlashdi. Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyatning yumshashi va AQSH-Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvi haqidagi xabarlar xavfli aktivlarga boʻlgan talabni sezilarli darajada oshirdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC/USD juftligi haftalik yopilishdan soʻng yana 1,5 foizga qimmatlashgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bozordagi ijobiy kayfiyatga Eron bilan oʻt ochishni toʻxtatish toʻgʻrisidagi bitim tafsilotlari asosiy turtki boʻldi. Mazkur kelishuv hafta oxirigacha imzolanishi kutilmoqda, bu esa AQSH fond bozorlarida ham aks-sado berdi. Xususan, S&P 500 va Nasdaq Composite indekslari 2,4 foizgacha oʻsishni qayd etdi. Iqtisodiy barqarorlikka boʻlgan umidlar investorlarni kriptoaktivlarga sarmoya kiritishga undamoqda.
AQSH prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida muhim iqtisodiy signal berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Hormuz boʻgʻozi orqali neft tashuvchi kemalar harakati allaqachon jonlangan. "Kemalar harakatni boshladi, koʻplab neft ortilgan tankerlar Hormuz boʻgʻozidan chiqmoqda", deb yozdi Trump. Bu energiya bozoridagi xavflarning kamayishi va global inflyatsiya bosimining pasayishi sifatida talqin qilinmoqda.
Tahlilchilarning ikkilanishi va qarshilik darajalariBiroq, treyderlar va bozor tahlilchilari oʻrtasida Bitcoin narxining kelgusi harakati borasida yagona toʻxtam yoʻq. Baʼzi ekspertlar ushbu oʻsishni shunchaki vaqtinchalik tiklanish (relief bounce) deb hisoblamoqda. Killatold taxallusi ostidagi taniqli treyder 67 000 dollardan yuqori nuqtada narxning qayta pastga qarab ketishi (rejection) ehtimolidan ogohlantirdi.
JDK Analysis tahliliy hisoboti mualliflari esa Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasini (bottom) topganini aytishga hali erta ekanligini taʼkidlashmoqda. Shunga qaramay, ular muhim qarshilik darajalarining yorib oʻtilganini va narxning avvalgi qiymat zonalariga qaytganini tan olishdi. Bu esa kelajakda yanada kattaroq yuqoriga sakrash uchun eshiklarni ochishi mumkin.
Exitpump tahlilchisining fikricha, hozirda orderlar kitobida (order-book) likvidlikning pastligi sababli narxni yuqoriga surish nisbatan oson kechmoqda. Bu shuni anglatadiki, bozorda katta hajmdagi sotuvlar boʻlmasa, Bitcoin narxi qisqa vaqt ichida yangi marralarni zabt etishi mumkin. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu dinamika muhim, chunki global bozordagi tebranishlar mahalliy kripto-birjalardagi narxlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi.
Xulosa qilib aytganda, ushbu hafta kriptovalyuta bozori uchun hal qiluvchi boʻlishi kutilmoqda. Agar Bitcoin 67 000 dollarlik psixologik toʻsiqni mustahkam egallab olsa, keyingi maqsad 70 000 dollar va undan yuqori koʻrsatkichlar boʻladi. Aks holda, investorlar foydani qayd etishni boshlashi va narxning biroz korreksiyaga uchrashi ehtimoli mavjud.
…