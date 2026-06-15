Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqini

·19·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqini

Dushanba kuni AQSH fond birjalari ochilishi fonida Bitcoin (BTC) narxi 67 000 dollarlik koʻrsatkichga yaqinlashdi. Yaqin Sharqdagi geosiyosiy vaziyatning yumshashi va AQSH-Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvi haqidagi xabarlar xavfli aktivlarga boʻlgan talabni sezilarli darajada oshirdi. TradingView maʼlumotlariga koʻra, BTC/USD juftligi haftalik yopilishdan soʻng yana 1,5 foizga qimmatlashgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bozordagi ijobiy kayfiyatga Eron bilan oʻt ochishni toʻxtatish toʻgʻrisidagi bitim tafsilotlari asosiy turtki boʻldi. Mazkur kelishuv hafta oxirigacha imzolanishi kutilmoqda, bu esa AQSH fond bozorlarida ham aks-sado berdi. Xususan, S&P 500 va Nasdaq Composite indekslari 2,4 foizgacha oʻsishni qayd etdi. Iqtisodiy barqarorlikka boʻlgan umidlar investorlarni kriptoaktivlarga sarmoya kiritishga undamoqda.

AQSH prezidenti Donald Trump oʻzining Truth Social tarmogʻidagi sahifasida muhim iqtisodiy signal berdi. Uning soʻzlariga koʻra, Hormuz boʻgʻozi orqali neft tashuvchi kemalar harakati allaqachon jonlangan. "Kemalar harakatni boshladi, koʻplab neft ortilgan tankerlar Hormuz boʻgʻozidan chiqmoqda", deb yozdi Trump. Bu energiya bozoridagi xavflarning kamayishi va global inflyatsiya bosimining pasayishi sifatida talqin qilinmoqda.

Tahlilchilarning ikkilanishi va qarshilik darajalari

Biroq, treyderlar va bozor tahlilchilari oʻrtasida Bitcoin narxining kelgusi harakati borasida yagona toʻxtam yoʻq. Baʼzi ekspertlar ushbu oʻsishni shunchaki vaqtinchalik tiklanish (relief bounce) deb hisoblamoqda. Killatold taxallusi ostidagi taniqli treyder 67 000 dollardan yuqori nuqtada narxning qayta pastga qarab ketishi (rejection) ehtimolidan ogohlantirdi.

JDK Analysis tahliliy hisoboti mualliflari esa Bitcoin narxi oʻzining eng quyi nuqtasini (bottom) topganini aytishga hali erta ekanligini taʼkidlashmoqda. Shunga qaramay, ular muhim qarshilik darajalarining yorib oʻtilganini va narxning avvalgi qiymat zonalariga qaytganini tan olishdi. Bu esa kelajakda yanada kattaroq yuqoriga sakrash uchun eshiklarni ochishi mumkin.

Exitpump tahlilchisining fikricha, hozirda orderlar kitobida (order-book) likvidlikning pastligi sababli narxni yuqoriga surish nisbatan oson kechmoqda. Bu shuni anglatadiki, bozorda katta hajmdagi sotuvlar boʻlmasa, Bitcoin narxi qisqa vaqt ichida yangi marralarni zabt etishi mumkin. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu dinamika muhim, chunki global bozordagi tebranishlar mahalliy kripto-birjalardagi narxlarga bevosita taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu hafta kriptovalyuta bozori uchun hal qiluvchi boʻlishi kutilmoqda. Agar Bitcoin 67 000 dollarlik psixologik toʻsiqni mustahkam egallab olsa, keyingi maqsad 70 000 dollar va undan yuqori koʻrsatkichlar boʻladi. Aks holda, investorlar foydani qayd etishni boshlashi va narxning biroz korreksiyaga uchrashi ehtimoli mavjud.

BitcoinKriptovalyutaIqtisodiyotBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBugun, 17:15AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaAQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaBugun, 14:35MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiBugun, 14:18Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaBugun, 14:15MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiAQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda