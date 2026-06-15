Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognozi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognozi

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻshlangan yangi haftada oʻzining tiklanish tendensiyasini davom ettirmoqda. Texnik tahlillar va bozor indikatorlari Bitcoin (BTC) narxi joriy yilning sentyabr oyiga qadar 100 000 dollarlik psixologik dovondan oshib oʻtishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Soʻnggi kunlarda aktiv qiymati 60 000 dollarlik quyi nuqtadan 13 foizdan koʻproqqa oʻsib, investorlar ishonchini qaytara boshladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu ijobiy dinamikaga global geosiyosiy vaziyatning biroz yumshashi sabab boʻldi. AQSH va Eron oʻrtasidagi munosabatlarda kuzatilgan vaqtinchalik iliqlik xalqaro bozorlarda xavfli aktivlarga boʻlgan talabni oshirdi. Natijada neft narxi pasayib, yaqin muddatli inflyatsiya xavfi kamaydi, bu esa Bitcoin kabi raqamli aktivlarning 67 000 dollar atrofida barqarorlashishiga xizmat qildi.

Texnik koʻrsatkichlar: «Ikki karra tub» shakllanishi

TradingView maʻlumotlariga koʻra, Bitcoinʻning uch kunlik grafigida «ikki karra tub» (double-bottom) deb nomlanuvchi reversal modeli shakllanmoqda. Bu model odatda narxning pasayish trendi yakunlanib, keskin koʻtarilish boshlanishidan darak beradi. Xaridorlar 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash zonasini faol himoya qilmoqdalar, bu esa bozorda kuchli talab mavjudligini tasdiqlaydi.

Agar Bitcoin narxi 81 000 dollarlik «boʻyin chizigʻini» (neckline) muvaffaqiyatli yorib oʻtsa, tahlilchilar navbatdeki maqsad 108 000 dollar boʻlishini taxmin qilishmoqda. Bu hozirgi narxlardan qariyb 60 foizlik oʻshishni anglatadi. Bunday oʻshish surʻati avgust yoki sentyabr oylariga toʻgʻri kelishi kutilmoqda.

Shuningdek, haftalik grafikda RSI (nisbiy kuch indeksi) indikatori va narx oʻrtasida ijobiy divergensiya kuzatilmoqda. Narx pastki nuqtalarni yangilagan boʻlsa-da, RSI koʻrsatkichi yuqoriroq darajani qayd etdi. Bu sotuvchilarning bosimi kamayayotganini va bozor tez orada buqalarning (xaridorlarning) nazoratiga oʻtishini anglatadi.

Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyati

Oʻzbekistonda kriptovalyutalar savdosi qonuniy tartibga solingani va bir qator litsenziyalangan kripto-birjalar faoliyat yuritayotgani sababli, global narxlardagi bunday oʻzgarishlar mahalliy investorlar uchun ham muhimdir. Bitcoin narxining 100 000 dollargacha koʻtarilishi blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi tayin.

Shuni taʻkidlash kerakki, kriptovalyuta bozori oʻta oʻzgaruvchan hisoblanadi. Garchi texnik tahlillar ijobiy ssenariyni koʻrsatayotgan boʻlda-da, global iqtisodiy oʻzgarishlar va Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) foiz stavkalari boʻyicha qarorlari kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Shu bois, investitsiya qilishdan avval barcha xatarlarni hisobga olish tavsiya etiladi.

BitcoinKriptovalyutaBozorInvestitsiyaBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 16:13AQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaAQSH kriptovalyuta sohasidagi yetakchilikni boy berish xavfi ostida qolmoqdaBugun, 14:35MicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiMicroStrategy oʻz zaxiralarini yana 1,5 mingdan ortiq Bitcoin bilan boyitdiBugun, 14:18Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi kutilmoqdaBugun, 14:15MicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaMicroStrategy yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldi: Kompaniya zaxiralari oʻsmoqdaBugun, 12:14AQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiAQSH va Eron munosabatlaridagi siljish global moliya bozorlarida ijobiy kutuvlarni uygʻotdiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda