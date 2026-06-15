Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognozi
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻshlangan yangi haftada oʻzining tiklanish tendensiyasini davom ettirmoqda. Texnik tahlillar va bozor indikatorlari Bitcoin (BTC) narxi joriy yilning sentyabr oyiga qadar 100 000 dollarlik psixologik dovondan oshib oʻtishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Soʻnggi kunlarda aktiv qiymati 60 000 dollarlik quyi nuqtadan 13 foizdan koʻproqqa oʻsib, investorlar ishonchini qaytara boshladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu ijobiy dinamikaga global geosiyosiy vaziyatning biroz yumshashi sabab boʻldi. AQSH va Eron oʻrtasidagi munosabatlarda kuzatilgan vaqtinchalik iliqlik xalqaro bozorlarda xavfli aktivlarga boʻlgan talabni oshirdi. Natijada neft narxi pasayib, yaqin muddatli inflyatsiya xavfi kamaydi, bu esa Bitcoin kabi raqamli aktivlarning 67 000 dollar atrofida barqarorlashishiga xizmat qildi.
Texnik koʻrsatkichlar: «Ikki karra tub» shakllanishiTradingView maʻlumotlariga koʻra, Bitcoinʻning uch kunlik grafigida «ikki karra tub» (double-bottom) deb nomlanuvchi reversal modeli shakllanmoqda. Bu model odatda narxning pasayish trendi yakunlanib, keskin koʻtarilish boshlanishidan darak beradi. Xaridorlar 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash zonasini faol himoya qilmoqdalar, bu esa bozorda kuchli talab mavjudligini tasdiqlaydi.
Agar Bitcoin narxi 81 000 dollarlik «boʻyin chizigʻini» (neckline) muvaffaqiyatli yorib oʻtsa, tahlilchilar navbatdeki maqsad 108 000 dollar boʻlishini taxmin qilishmoqda. Bu hozirgi narxlardan qariyb 60 foizlik oʻshishni anglatadi. Bunday oʻshish surʻati avgust yoki sentyabr oylariga toʻgʻri kelishi kutilmoqda.
Shuningdek, haftalik grafikda RSI (nisbiy kuch indeksi) indikatori va narx oʻrtasida ijobiy divergensiya kuzatilmoqda. Narx pastki nuqtalarni yangilagan boʻlsa-da, RSI koʻrsatkichi yuqoriroq darajani qayd etdi. Bu sotuvchilarning bosimi kamayayotganini va bozor tez orada buqalarning (xaridorlarning) nazoratiga oʻtishini anglatadi.
Oʻzbekiston bozori uchun ahamiyatiOʻzbekistonda kriptovalyutalar savdosi qonuniy tartibga solingani va bir qator litsenziyalangan kripto-birjalar faoliyat yuritayotgani sababli, global narxlardagi bunday oʻzgarishlar mahalliy investorlar uchun ham muhimdir. Bitcoin narxining 100 000 dollargacha koʻtarilishi blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan qiziqishni yanada oshirishi tayin.
Shuni taʻkidlash kerakki, kriptovalyuta bozori oʻta oʻzgaruvchan hisoblanadi. Garchi texnik tahlillar ijobiy ssenariyni koʻrsatayotgan boʻlda-da, global iqtisodiy oʻzgarishlar va Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) foiz stavkalari boʻyicha qarorlari kutilmagan natijalarga olib kelishi mumkin. Shu bois, investitsiya qilishdan avval barcha xatarlarni hisobga olish tavsiya etiladi.
…