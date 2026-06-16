BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdi
Kriptovalyuta bozoridagi beqarorlik va narxlarning pasayishiga qaramay, yirik investitsiya kompaniyalari raqamli aktivlarni jamgʻarishda davom etmoqda. Xususan, BitMine Immersion Technologies oʻtgan hafta davomida oʻzining Ethereum (ETH) portfelini sezilarli darajada kengaytirib, dunyodagi ikkinchi yirik kriptoaktivning umumiy taʼminotidagi ulushini oshirdi. Bu qadam kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasi va bozorning tiklanishiga boʻlgan ishonchini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
DropsTab maʼlumotlariga koʻra, BitMine soʻnggi yetti kun ichida yana 76 881 dona ETH sotib olgan. Ushbu xaridlar Ethereum narxi 1600 dollardan pastga tushgan davrga toʻgʻri keldi, bu esa kompaniyaga aktivning oʻrtacha xarid narxini pasaytirish imkonini berdi. Hozirda BitMine tasarrufida jami 5 620 754 dona ETH mavjud boʻlib, ularning oʻrtacha xarid narxi 1 718 dollarni tashkil etmoqda.
Strategik maqsad va bozor ulushiBitMine kompaniyasining asosiy maqsadi Ethereum umumiy aylanmasining 5 foiziga egalik qilishdir. Soʻnggi xaridlardan soʻng kompaniya ushbu koʻrsatkichga yanada yaqinlashdi va hozirda barcha muomaladagi ETH tokenlarining taxminan 4,66 foizini nazorat qilmoqda. Taqqoslash uchun, Ethereum tarmogʻidagi jami tokenlar miqdori 120,68 million donani tashkil etadi.
Qizigʻi shundaki, joriy narxlarda kompaniyaning Ethereum portfeli taxminan 10,2 milliard dollarga baholanmoqda. Biroq, bozorning umumiy pasayishi tufayli BitMine hozirda qariyb 9 milliard dollarlik realizatsiya qilinmagan (qogʻozdagi) zararni boshdan kechirmoqda. Shunga qaramay, kompaniya oʻz aktivlarini sotish oʻrniga, ularni staking orqali koʻpaytirishni afzal koʻrmoqda.
Staking va passiv daromad manbalariBitMine oʻzining 4,1 milliondan ortiq ETH aktivlarini staking dasturlariga joylashtirgan. Ushbu aktivlarning joriy qiymati 8,1 milliard dollarga teng. Staking jarayoni kompaniyaga Ethereum tarmogʻi xavfsizligini taʼminlashda ishtirok etish evaziga doimiy ravishda mukofotlar olish imkonini beradi. Bu usul bozor narxlari past boʻlgan davrda ham barqaror daromad keltiruvchi manba boʻlib xizmat qiladi.
Kriptovalyuta bozoridagi umumiy vaziyat esa biroz murakkabligicha qolmoqda. SoSoValue maʼlumotlariga koʻra, Ethereum asosidagi spot ETF fondlaridan mablagʻlarning chiqib ketishi kuzatilmoqda. Masalan, oʻtgan haftada ketma-ket toʻrt kun davomida ushbu fondlardan kapital chiqishi qayd etildi. BlackRock kompaniyasining iShares Ethereum Trust (ETHA) fondi hozirda 4,75 milliard dollarlik aktivlari bilan AQSHdagi eng yirik ETH ETF boʻlib turibdi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu holat muhim signal hisoblanadi. Dunyo miqyosidagi yirik oʻyinchilarning narx tushishidan foydalanib aktivlarni jamgʻarishi, odatda, kelgusidagi oʻsish davriga tayyorgarlik sifatida talqin qilinadi. Ethereum tarmogʻining texnologik yangilanishlari va staking imkoniyatlari uni nafaqat spekulyativ aktiv, balki uzoq muddatli investitsiya vositasi sifatida ham jozibador qilmoqda.
…