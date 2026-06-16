BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdi

·13·Iqtisodiyot
BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdi

Kriptovalyuta bozoridagi beqarorlik va narxlarning pasayishiga qaramay, yirik investitsiya kompaniyalari raqamli aktivlarni jamgʻarishda davom etmoqda. Xususan, BitMine Immersion Technologies oʻtgan hafta davomida oʻzining Ethereum (ETH) portfelini sezilarli darajada kengaytirib, dunyodagi ikkinchi yirik kriptoaktivning umumiy taʼminotidagi ulushini oshirdi. Bu qadam kompaniyaning uzoq muddatli strategiyasi va bozorning tiklanishiga boʻlgan ishonchini anglatadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

DropsTab maʼlumotlariga koʻra, BitMine soʻnggi yetti kun ichida yana 76 881 dona ETH sotib olgan. Ushbu xaridlar Ethereum narxi 1600 dollardan pastga tushgan davrga toʻgʻri keldi, bu esa kompaniyaga aktivning oʻrtacha xarid narxini pasaytirish imkonini berdi. Hozirda BitMine tasarrufida jami 5 620 754 dona ETH mavjud boʻlib, ularning oʻrtacha xarid narxi 1 718 dollarni tashkil etmoqda.

Strategik maqsad va bozor ulushi

BitMine kompaniyasining asosiy maqsadi Ethereum umumiy aylanmasining 5 foiziga egalik qilishdir. Soʻnggi xaridlardan soʻng kompaniya ushbu koʻrsatkichga yanada yaqinlashdi va hozirda barcha muomaladagi ETH tokenlarining taxminan 4,66 foizini nazorat qilmoqda. Taqqoslash uchun, Ethereum tarmogʻidagi jami tokenlar miqdori 120,68 million donani tashkil etadi.

Qizigʻi shundaki, joriy narxlarda kompaniyaning Ethereum portfeli taxminan 10,2 milliard dollarga baholanmoqda. Biroq, bozorning umumiy pasayishi tufayli BitMine hozirda qariyb 9 milliard dollarlik realizatsiya qilinmagan (qogʻozdagi) zararni boshdan kechirmoqda. Shunga qaramay, kompaniya oʻz aktivlarini sotish oʻrniga, ularni staking orqali koʻpaytirishni afzal koʻrmoqda.

Staking va passiv daromad manbalari

BitMine oʻzining 4,1 milliondan ortiq ETH aktivlarini staking dasturlariga joylashtirgan. Ushbu aktivlarning joriy qiymati 8,1 milliard dollarga teng. Staking jarayoni kompaniyaga Ethereum tarmogʻi xavfsizligini taʼminlashda ishtirok etish evaziga doimiy ravishda mukofotlar olish imkonini beradi. Bu usul bozor narxlari past boʻlgan davrda ham barqaror daromad keltiruvchi manba boʻlib xizmat qiladi.

Kriptovalyuta bozoridagi umumiy vaziyat esa biroz murakkabligicha qolmoqda. SoSoValue maʼlumotlariga koʻra, Ethereum asosidagi spot ETF fondlaridan mablagʻlarning chiqib ketishi kuzatilmoqda. Masalan, oʻtgan haftada ketma-ket toʻrt kun davomida ushbu fondlardan kapital chiqishi qayd etildi. BlackRock kompaniyasining iShares Ethereum Trust (ETHA) fondi hozirda 4,75 milliard dollarlik aktivlari bilan AQSHdagi eng yirik ETH ETF boʻlib turibdi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu holat muhim signal hisoblanadi. Dunyo miqyosidagi yirik oʻyinchilarning narx tushishidan foydalanib aktivlarni jamgʻarishi, odatda, kelgusidagi oʻsish davriga tayyorgarlik sifatida talqin qilinadi. Ethereum tarmogʻining texnologik yangilanishlari va staking imkoniyatlari uni nafaqat spekulyativ aktiv, balki uzoq muddatli investitsiya vositasi sifatida ham jozibador qilmoqda.

BitcoinEthereumKriptovalyutaBitMineInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiNVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiBugun, 21:12Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBugun, 21:11AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiBugun, 20:10Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 19:17Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariBitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariKecha, 18:12Bitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziBitcoin narxi sentyabrgacha 100 ming dollarga yetishi mumkin: Tahlilchilar prognoziKecha, 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda