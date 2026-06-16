Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydi
AQSH prezidenti Donald Trump oilasiga tegishli boʻlgan World Liberty Financial kriptovalyuta loyihasi sport olamida yangi qadam tashladi. Oq uy maysazorida tashkil etilgan navbatdagi Ultimate Fighting Championship (UFC) turniri ishtirokchilariga beriladigan bonuslarning bir qismi ushbu kompaniya tomonidan chiqarilgan USD1 steyblkoinlarida amalga oshiriladi. Bu haqda CoinMarketCap maʼlumotlariga tayanib Zamin.uz xabar bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
World Liberty Financial dushanba kuni UFC bilan hamkorlik doirasida jami 250 ming dollargacha boʻlgan bonuslar USD1 aktivlarida toʻlanishini tasdiqladi. Ushbu steyblkoin AQSH dollariga bogʻlangan boʻlib, uning qiymati barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan. Qizigʻi shundaki, 12-iyun holatiga koʻra, USD1 narxi bir dollarlik belgidan biroz oshib ketgan va savdo hajmi soʻnggi 24 soat ichida 93 foizga oʻsib, 2,38 milliard dollarga yetgan.
Siyosiy bahslar va manfaatlar toʻqnashuvi"UFC Freedom 250" deb nomlangan ushbu tadbir AQSH Kongressi aʼzolari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Xususan, turnirni tashkil etish uchun 60 million dollar sarflangani va unda prezidentga aloqador kompaniyalarning ishtiroki noroziliklarga sabab boʻlgan. Demokratik partiya vakillari Donald Trumpni prezidentlik vakolatlaridan foydalanib, oʻz oilaviy biznesini rivojlantirishda ayblamoqda.
Oq uy matbuot kotibi Davis Ingle esa barcha ayblovlarni rad etib, hech qanday manfaatlar toʻqnashuvi yoʻqligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Trumpning aktivlari uning farzandlari tomonidan boshqariladigan maxsus trast fondiga oʻtkazilgan. Shunga qaramay, 2025-yil yanvaridagi moliyaviy hisobotlar Trumpning World Liberty loyihasidagi ulushi 50 million dollardan oshishini koʻrsatgan.
Kriptovalyuta bozoridagi oʻrni va hamkorliklarWorld Liberty Financial faqat UFC bilan cheklanib qolmayapti. 2024-yilda asos solingan ushbu kompaniya allaqachon xalqaro miqyosda yirik kelishuvlarga erishgan. Masalan, 2025-yil may oyida BAA kompaniyalaridan biri Binance birjasiga 2 milliard dollarlik investitsiya kiritishda aynan USD1 steyblkoinidan foydalanishini eʼlon qilgan edi.
Shuningdek, turnirning boshqa homiylari qatorida Polymarket bashoratlar platformasi va Crypto.com birjasi ham bor. Crypto.com oʻzining Cronos (CRO) tokeni koʻrinishida jangchilar uchun qoʻshimcha 1 million dollar bonus ajratishini maʼlum qildi. Bu kabi holatlar AQSHda kriptovalyutalarning anʼanaviy moliya va sport sohasiga tobora chuqurroq kirib borayotganidan dalolat beradi.
Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yili Donald Trump steyblkoinlar uchun huquqiy asos yaratuvchi GENIUS aktini imzolagan edi. Bu qonun loyihasi ham oʻz vaqtida demokrat qonun chiqaruvchilar tomonidan tanqid qilingan, biroq u mamlakatda raqamli aktivlar aylanmasini tartibga solishda muhim qadam boʻldi.
…