Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydi

·0·Iqtisodiyot
Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilariga bonuslarni oʻz steyblkoinida toʻlaydi

AQSH prezidenti Donald Trump oilasiga tegishli boʻlgan World Liberty Financial kriptovalyuta loyihasi sport olamida yangi qadam tashladi. Oq uy maysazorida tashkil etilgan navbatdagi Ultimate Fighting Championship (UFC) turniri ishtirokchilariga beriladigan bonuslarning bir qismi ushbu kompaniya tomonidan chiqarilgan USD1 steyblkoinlarida amalga oshiriladi. Bu haqda CoinMarketCap maʼlumotlariga tayanib Zamin.uz xabar bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

World Liberty Financial dushanba kuni UFC bilan hamkorlik doirasida jami 250 ming dollargacha boʻlgan bonuslar USD1 aktivlarida toʻlanishini tasdiqladi. Ushbu steyblkoin AQSH dollariga bogʻlangan boʻlib, uning qiymati barqarorlikni taʼminlashga qaratilgan. Qizigʻi shundaki, 12-iyun holatiga koʻra, USD1 narxi bir dollarlik belgidan biroz oshib ketgan va savdo hajmi soʻnggi 24 soat ichida 93 foizga oʻsib, 2,38 milliard dollarga yetgan.

Siyosiy bahslar va manfaatlar toʻqnashuvi

"UFC Freedom 250" deb nomlangan ushbu tadbir AQSH Kongressi aʼzolari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Xususan, turnirni tashkil etish uchun 60 million dollar sarflangani va unda prezidentga aloqador kompaniyalarning ishtiroki noroziliklarga sabab boʻlgan. Demokratik partiya vakillari Donald Trumpni prezidentlik vakolatlaridan foydalanib, oʻz oilaviy biznesini rivojlantirishda ayblamoqda.

Oq uy matbuot kotibi Davis Ingle esa barcha ayblovlarni rad etib, hech qanday manfaatlar toʻqnashuvi yoʻqligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Trumpning aktivlari uning farzandlari tomonidan boshqariladigan maxsus trast fondiga oʻtkazilgan. Shunga qaramay, 2025-yil yanvaridagi moliyaviy hisobotlar Trumpning World Liberty loyihasidagi ulushi 50 million dollardan oshishini koʻrsatgan.

Kriptovalyuta bozoridagi oʻrni va hamkorliklar

World Liberty Financial faqat UFC bilan cheklanib qolmayapti. 2024-yilda asos solingan ushbu kompaniya allaqachon xalqaro miqyosda yirik kelishuvlarga erishgan. Masalan, 2025-yil may oyida BAA kompaniyalaridan biri Binance birjasiga 2 milliard dollarlik investitsiya kiritishda aynan USD1 steyblkoinidan foydalanishini eʼlon qilgan edi.

Shuningdek, turnirning boshqa homiylari qatorida Polymarket bashoratlar platformasi va Crypto.com birjasi ham bor. Crypto.com oʻzining Cronos (CRO) tokeni koʻrinishida jangchilar uchun qoʻshimcha 1 million dollar bonus ajratishini maʼlum qildi. Bu kabi holatlar AQSHda kriptovalyutalarning anʼanaviy moliya va sport sohasiga tobora chuqurroq kirib borayotganidan dalolat beradi.

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan yili Donald Trump steyblkoinlar uchun huquqiy asos yaratuvchi GENIUS aktini imzolagan edi. Bu qonun loyihasi ham oʻz vaqtida demokrat qonun chiqaruvchilar tomonidan tanqid qilingan, biroq u mamlakatda raqamli aktivlar aylanmasini tartibga solishda muhim qadam boʻldi.

TrumpUFCKriptovalyutaSteyblkoinIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBitMine kompaniyasi oʻzining Ethereum zaxiralarini 10 milliard dollarga yetkazdiBugun, 21:17NVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiNVIDIA qariyb 20 milliard dollarlik obligatsiya chiqarmoqda: Sunʼiy intellekt poygasiBugun, 21:12Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenizatsiya qilingan obligatsiyalar bozoriga yangi qadamBugun, 21:11AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassis tayinladiBugun, 20:10Kraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan muddatsiz fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 19:17Bitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariBitcoin tarmogʻida yangi davr: Covenants texnologiyasi va uning imkoniyatlariKecha, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda