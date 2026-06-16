AQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdi

·13·Iqtisodiyot
AQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdi

AQSH Hukumat hisobdorligi boshqarmasi (GAO) mamlakat Federal depozitlarni sugʻurtalash korporatsiyasini (FDIC) blokcheyn texnologiyasi bilan bogʻliq xatarlarni bartaraf etishda boshqa federal idoralar bilan muvofiqlashgan holda ish olib borishga undadi. Ushbu tashabbus moliya bozorida kriptoaktivlar ulushi ortib borayotgan bir paytda raqamli iqtisodiyot barqarorligini taʼminlash maqsadini koʻzlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

GAO tomonidan FDIC raisi Travis Hillga yoʻllangan va dushanba kuni ochiqlangan maktubda aytilishicha, nazorat organi oʻtgan yilning may oyidayoq blokcheyn texnologiyalari risklarini ustuvor vazifa sifatida belgilashni tavsiya qilgan edi. Biroq, blokcheyn asosidagi moliyaviy mahsulotlar va ularning AQSH bozorlariga taʼsiri hali ham jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Shu sababli mazkur soha GAO tomonidan "Yuqori xatarli roʻyxat"ga kiritilgan.

Tizimli muvofiqlashtirishning yoʻqligi

Oʻtgan yili qabul qilingan GENIUS Act qonuniga binoan, FDIC oʻzi nazorat qiladigan banklarning shoʻba korxonalari hisoblangan stablecoin emitentlari uchun asosiy regulyator hisoblanadi. Shunga qaramay, GAO 2023-yilda oʻtkazilgan tahlillar moliya regulyatorlari oʻrtasida blokcheyn xatarlariga qarshi kurashish uchun doimiy muvofiqlashtirish mexanizmi mavjud emasligini koʻrsatganini taʼkidlamoqda.

Hozirgi vaqtda blokcheyn bilan bogʻliq moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar hajmi sezilarli darajada oʻsgan. GAO hisobotiga koʻra, bunday mexanizmning oʻrnatilishi FDIC va boshqa idoralarga xatarlarni jamoaviy ravishda aniqlash hamda oʻz vaqtida tartibga solish choralarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu ayniqsa Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlar bilan bogʻliq operatsiyalar koʻpaygan davrda juda muhimdir.

Bank nazoratini kuchaytirish choralari

Shuningdek, GAO banklar faoliyatini nazorat qiluvchi menejerlarni rotatsiya qilish (almashtirib turish) tizimini joriy etishni talab qilmoqda. 2024-yilgi tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, agentlik nazoratchilarni turli banklar oʻrtasida almashtirishni talab qilmaydi. Bu esa mutaxassislarning mustaqilligiga putur yetkazishi va nazorat natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

2023-yil mart oyida kripto va texnologiya sohalari bilan uzviy bogʻliq boʻlgan Silicon Valley Bank, Silvergate Bank va Signature Bank kabi moliya muassasalarining ketma-ket inqirozga uchrashi bank nazoratchilari faoliyatiga nisbatan koʻplab savollarni keltirib chiqardi. Oʻshanda FTX birjasining bankrotligi ortidan kelib chiqqan bozor tebranishlari ushbu banklarning yopilishiga sabab boʻlgan edi.

Hozirda AQSH Senati aʼzolari federal agentliklarning kengroq kripto bozorini qanday tartibga solishini belgilab beruvchi yangi qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdalar. Bu kabi qonunchilik choralari nafaqat AQSH, balki global moliya tizimida blokcheyn texnologiyalarining oʻrnini mustahkamlashga va investorlar ishonchini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

IqtisodiyotKriptovalyutaBlokcheynAQSHBanklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda