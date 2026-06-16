AQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdi
AQSH Hukumat hisobdorligi boshqarmasi (GAO) mamlakat Federal depozitlarni sugʻurtalash korporatsiyasini (FDIC) blokcheyn texnologiyasi bilan bogʻliq xatarlarni bartaraf etishda boshqa federal idoralar bilan muvofiqlashgan holda ish olib borishga undadi. Ushbu tashabbus moliya bozorida kriptoaktivlar ulushi ortib borayotgan bir paytda raqamli iqtisodiyot barqarorligini taʼminlash maqsadini koʻzlaydi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
GAO tomonidan FDIC raisi Travis Hillga yoʻllangan va dushanba kuni ochiqlangan maktubda aytilishicha, nazorat organi oʻtgan yilning may oyidayoq blokcheyn texnologiyalari risklarini ustuvor vazifa sifatida belgilashni tavsiya qilgan edi. Biroq, blokcheyn asosidagi moliyaviy mahsulotlar va ularning AQSH bozorlariga taʼsiri hali ham jiddiy xavotir uygʻotmoqda. Shu sababli mazkur soha GAO tomonidan "Yuqori xatarli roʻyxat"ga kiritilgan.
Tizimli muvofiqlashtirishning yoʻqligiOʻtgan yili qabul qilingan GENIUS Act qonuniga binoan, FDIC oʻzi nazorat qiladigan banklarning shoʻba korxonalari hisoblangan stablecoin emitentlari uchun asosiy regulyator hisoblanadi. Shunga qaramay, GAO 2023-yilda oʻtkazilgan tahlillar moliya regulyatorlari oʻrtasida blokcheyn xatarlariga qarshi kurashish uchun doimiy muvofiqlashtirish mexanizmi mavjud emasligini koʻrsatganini taʼkidlamoqda.
Hozirgi vaqtda blokcheyn bilan bogʻliq moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar hajmi sezilarli darajada oʻsgan. GAO hisobotiga koʻra, bunday mexanizmning oʻrnatilishi FDIC va boshqa idoralarga xatarlarni jamoaviy ravishda aniqlash hamda oʻz vaqtida tartibga solish choralarini ishlab chiqish imkonini beradi. Bu ayniqsa Bitcoin va Ethereum kabi yirik aktivlar bilan bogʻliq operatsiyalar koʻpaygan davrda juda muhimdir.
Bank nazoratini kuchaytirish choralariShuningdek, GAO banklar faoliyatini nazorat qiluvchi menejerlarni rotatsiya qilish (almashtirib turish) tizimini joriy etishni talab qilmoqda. 2024-yilgi tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, agentlik nazoratchilarni turli banklar oʻrtasida almashtirishni talab qilmaydi. Bu esa mutaxassislarning mustaqilligiga putur yetkazishi va nazorat natijalariga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
2023-yil mart oyida kripto va texnologiya sohalari bilan uzviy bogʻliq boʻlgan Silicon Valley Bank, Silvergate Bank va Signature Bank kabi moliya muassasalarining ketma-ket inqirozga uchrashi bank nazoratchilari faoliyatiga nisbatan koʻplab savollarni keltirib chiqardi. Oʻshanda FTX birjasining bankrotligi ortidan kelib chiqqan bozor tebranishlari ushbu banklarning yopilishiga sabab boʻlgan edi.
Hozirda AQSH Senati aʼzolari federal agentliklarning kengroq kripto bozorini qanday tartibga solishini belgilab beruvchi yangi qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdalar. Bu kabi qonunchilik choralari nafaqat AQSH, balki global moliya tizimida blokcheyn texnologiyalarining oʻrnini mustahkamlashga va investorlar ishonchini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
…