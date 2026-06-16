Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydi

·13·Iqtisodiyot
Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydi

AQSH prezidenti Donald Trump oilasiga tegishli World Liberty Financial kriptokompaniyasi UFC (Ultimate Fighting Championship) bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Oq uy maysazorida tashkil etilgan navbatdagi turnir doirasida jangchilarga beriladigan bonuslar kompaniya tomonidan chiqarilgan USD1 stabilkoinlarida amalga oshirilishi maʼlum qilindi. Bu qadam nafaqat sport, balki moliya va siyosat olamida ham katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

World Liberty Financial maʼlumotlariga koʻra, UFC jangchilarga jami 250 000 dollargacha boʻlgan bonuslarni AQSH dollariga bogʻlangan USD1 raqamli valyutasida toʻlaydi. CoinMarketCap maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, ushbu yangilik fonida USD1 narxi bir dollarlik meʼyordan biroz yuqoriga koʻtarilgan. Soʻnggi 24 soat ichida mazkur aktivning savdo hajmi 93 foizga oʻsib, 2,38 milliard dollarni tashkil etdi.

Siyosiy bahslar va manfaatlar toʻqnashuvi

“UFC Freedom 250” deb nomlangan ushbu tadbir AQSH Kongressi aʼzolari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Xabarlarga koʻra, tadbirni tashkil etish uchun 60 million dollar sarflangan. Tanqidchilar prezidentning oʻz oilasiga tegishli biznes tuzilmalarini davlat miqyosidagi tadbirlar orqali targʻib qilayotganini manfaatlar toʻqnashuvi deb baholamoqda. Demokratik milliy qoʻmita vakili Jaelin OʻHalloran Trumpni prezidentlik vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoʻlida foydalanishda aybladi.

Oq uy matbuot kotibi Davis Ingle esa bu ayblovlarni rad etib, prezidentning aktivlari uning farzandlari tomonidan boshqariladigan maxsus trastda ekanligini va hech qanday manfaatlar toʻqnashuvi mavjud emasligini taʼkidladi. Shunga qaramay, Trumpning yanvar oyidagi moliyaviy hisobotlarida uning World Liberty loyihasidagi ulushi 50 million dollardan ortiq ekani koʻrsatilgan.

Kripto bozordagi oʻrni va kelajak rejalari

World Liberty Financial faqat UFC bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya hozirda AQSH Valyuta nazorati boshqarmasiga (OCC) milliy trast maqomini olish uchun ariza topshirgan. Shuningdek, 2025-yilning may oyida BAA kompaniyalaridan biri Binance birjasiga 2 milliard dollarlik investitsiya kiritishda aynan USD1 stabilkoinidan foydalanishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan.

Loyiha atrofida huquqiy nizolar ham yoʻq emas. Tron asoschisi Justin Sun World Liberty kompaniyasini uning aktivlarini asossiz muzlatib qoʻyganlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Bunga javoban Trumpning kompaniyasi ham unga qarshi raddiya daʼvosi bilan chiqqan. Shunga qaramay, Sun maʼmuriyatning kriptovalyuta sohasidagi umumiy siyosatini qoʻllab-quvvatlashda davom etishini bildirdi.

Ushbu voqealar AQSHda kriptovalyutalarni tartibga solish boʻyicha yangi GENIUS Act qonuni qabul qilingan bir paytda yuz bermoqda. Mazkur qonun stabilkoinlar bilan hisob-kitob qilish uchun huquqiy asos yaratib beradi, bu esa World Liberty kabi loyihalar uchun keng imkoniyatlar ochishi kutilmoqda.

TrumpUFCKriptovalyutaUSD1World Liberty
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51NVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqdaNVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqdaBugun, 09:39AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladiBugun, 09:36AQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdiAQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdiBugun, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda