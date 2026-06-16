Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydi
AQSH prezidenti Donald Trump oilasiga tegishli World Liberty Financial kriptokompaniyasi UFC (Ultimate Fighting Championship) bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqdi. Oq uy maysazorida tashkil etilgan navbatdagi turnir doirasida jangchilarga beriladigan bonuslar kompaniya tomonidan chiqarilgan USD1 stabilkoinlarida amalga oshirilishi maʼlum qilindi. Bu qadam nafaqat sport, balki moliya va siyosat olamida ham katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
World Liberty Financial maʼlumotlariga koʻra, UFC jangchilarga jami 250 000 dollargacha boʻlgan bonuslarni AQSH dollariga bogʻlangan USD1 raqamli valyutasida toʻlaydi. CoinMarketCap maʼlumotlari shuni koʻrsatadiki, ushbu yangilik fonida USD1 narxi bir dollarlik meʼyordan biroz yuqoriga koʻtarilgan. Soʻnggi 24 soat ichida mazkur aktivning savdo hajmi 93 foizga oʻsib, 2,38 milliard dollarni tashkil etdi.
Siyosiy bahslar va manfaatlar toʻqnashuvi“UFC Freedom 250” deb nomlangan ushbu tadbir AQSH Kongressi aʼzolari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Xabarlarga koʻra, tadbirni tashkil etish uchun 60 million dollar sarflangan. Tanqidchilar prezidentning oʻz oilasiga tegishli biznes tuzilmalarini davlat miqyosidagi tadbirlar orqali targʻib qilayotganini manfaatlar toʻqnashuvi deb baholamoqda. Demokratik milliy qoʻmita vakili Jaelin OʻHalloran Trumpni prezidentlik vakolatlaridan shaxsiy boylik orttirish yoʻlida foydalanishda aybladi.
Oq uy matbuot kotibi Davis Ingle esa bu ayblovlarni rad etib, prezidentning aktivlari uning farzandlari tomonidan boshqariladigan maxsus trastda ekanligini va hech qanday manfaatlar toʻqnashuvi mavjud emasligini taʼkidladi. Shunga qaramay, Trumpning yanvar oyidagi moliyaviy hisobotlarida uning World Liberty loyihasidagi ulushi 50 million dollardan ortiq ekani koʻrsatilgan.
Kripto bozordagi oʻrni va kelajak rejalariWorld Liberty Financial faqat UFC bilan cheklanib qolmoqchi emas. Kompaniya hozirda AQSH Valyuta nazorati boshqarmasiga (OCC) milliy trast maqomini olish uchun ariza topshirgan. Shuningdek, 2025-yilning may oyida BAA kompaniyalaridan biri Binance birjasiga 2 milliard dollarlik investitsiya kiritishda aynan USD1 stabilkoinidan foydalanishni rejalashtirayotganini maʼlum qilgan.
Loyiha atrofida huquqiy nizolar ham yoʻq emas. Tron asoschisi Justin Sun World Liberty kompaniyasini uning aktivlarini asossiz muzlatib qoʻyganlikda ayblab, sudga murojaat qilgan. Bunga javoban Trumpning kompaniyasi ham unga qarshi raddiya daʼvosi bilan chiqqan. Shunga qaramay, Sun maʼmuriyatning kriptovalyuta sohasidagi umumiy siyosatini qoʻllab-quvvatlashda davom etishini bildirdi.
Ushbu voqealar AQSHda kriptovalyutalarni tartibga solish boʻyicha yangi GENIUS Act qonuni qabul qilingan bir paytda yuz bermoqda. Mazkur qonun stabilkoinlar bilan hisob-kitob qilish uchun huquqiy asos yaratib beradi, bu esa World Liberty kabi loyihalar uchun keng imkoniyatlar ochishi kutilmoqda.
…