NVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqda
Dunyoning eng qimmat kompaniyalaridan biri boʻlgan NVIDIA korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini kengaytirish maqsadida 20 milliard dollarlik obligatsiyalar chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu yirik moliyaviy harakat texnologiya olamidagi yangi tendensiyani — nafaqat chip ishlab chiqaruvchilar, balki anʼanaviy Bitcoin maynerlarining ham AI sohasiga ommaviy oʻtishini yanada jadallashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bloomberg nashrining xabar berishicha, NVIDIA ushbu mablagʻlarni AI bilan bogʻliq investitsiyalarni moliyalashtirish va mavjud qarzlarni qayta tarkiblash uchun yoʻnaltiradi. Kompaniya muddati 2 yildan 30 yilgacha boʻlgan yetti turdagi obligatsiyalarni taklif etmoqda. Bu qadam investorlarning sunʼiy intellekt kelajagiga boʻlgan ishonchi naqadar yuqori ekanligini va NVIDIA ushbu ekotizimning markaziy boʻgʻini boʻlib qolayotganini koʻrsatadi.
Maynerlarning yangi strategiyasiNVIDIA chiplariga boʻlgan talabning ortishi Bitcoin maynerlari uchun yangi daromad manbalarini ochmoqda. Koʻplab yirik maynerlik kompaniyalari oʻzlarining energiya quvvatlari va maʼlumotlar markazlarini yuqori unumdorlikdagi hisoblash (HPC) hamda AI xostingi uchun moslashtirishni boshladi. Bu jarayon ayniqsa 2024-yil aprelidagi halvingdan keyin, kriptovalyuta qazib olish rentabelligi pasaygan bir paytda hayotiy zaruriyatga aylandi.
Hozirda HIVE Digital, TeraWulf, Hut 8 va CleanSpark kabi soha gigantlari oʻzlarini shunchaki kripto-fermalar emas, balki maʼlumotlar markazlari provayderlari sifatida qayta tanishtirmoqda. Ular mavjud infratuzilma va elektr energiyasi boʻyicha imtiyozli shartnomalaridan foydalanib, AI modellarini oʻqitish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini ijaraga bermoqda.
Mutaxassislarning fikricha, Bitcoin qazib olish sanoati oʻz tarixidagi eng qiyin davrlardan birini boshdan kechirmoqda. Qazib olish qiyinchiligi ortishi va operatsion xarajatlarning koʻtarilishi maynerlarni oʻz zaxiralaridagi Bitcoin aktivlarini sotishga majbur qildi. TheEnergyMag maʼlumotlariga koʻra, maynerlar oʻtgan yilning oktyabridan joriy yilning martigacha 15 000 dan ortiq BTC sotishgan.
Bozordagi oʻzgarishlar va istiqbollarNVIDIA tomonidan jalb qilinayotgan 20 milliard dollar sohadagi texnologik poyganing yangi bosqichini boshlab beradi. Bu Oʻzbekiston kabi arzon elektr energiyasi va rivojlanayotgan IT-infratuzilmaga ega mamlakatlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki global maynerlarning AI yoʻnalishiga oʻtishi hisoblash quvvatlariga boʻlgan talabni butun dunyo boʻylab oshirmoqda.
Xulosa qilib aytganda, NVIDIA’ning qarz bozoridagi faolligi va Bitcoin maynerlarining diversifikatsiyasi global iqtisodiyotda AI ustuvor yoʻnalishga aylanayotganidan dalolat beradi. Kriptovalyuta bozori oʻzining oʻzgaruvchanligi bilan ajralib tursa-da, sunʼiy intellekt infratuzilmasi uzoq muddatli va barqaror investitsiya sifatida koʻrilmoqda.
…