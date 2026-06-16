NVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqda

·12·Iqtisodiyot
NVIDIA qarz bozoriga chiqdi: Bitcoin maynerlari sunʼiy intellektga oʻtmoqda

Dunyoning eng qimmat kompaniyalaridan biri boʻlgan NVIDIA korporatsiyasi sunʼiy intellekt (AI) infratuzilmasini kengaytirish maqsadida 20 milliard dollarlik obligatsiyalar chiqarishni rejalashtirmoqda. Ushbu yirik moliyaviy harakat texnologiya olamidagi yangi tendensiyani — nafaqat chip ishlab chiqaruvchilar, balki anʼanaviy Bitcoin maynerlarining ham AI sohasiga ommaviy oʻtishini yanada jadallashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bloomberg nashrining xabar berishicha, NVIDIA ushbu mablagʻlarni AI bilan bogʻliq investitsiyalarni moliyalashtirish va mavjud qarzlarni qayta tarkiblash uchun yoʻnaltiradi. Kompaniya muddati 2 yildan 30 yilgacha boʻlgan yetti turdagi obligatsiyalarni taklif etmoqda. Bu qadam investorlarning sunʼiy intellekt kelajagiga boʻlgan ishonchi naqadar yuqori ekanligini va NVIDIA ushbu ekotizimning markaziy boʻgʻini boʻlib qolayotganini koʻrsatadi.

Maynerlarning yangi strategiyasi

NVIDIA chiplariga boʻlgan talabning ortishi Bitcoin maynerlari uchun yangi daromad manbalarini ochmoqda. Koʻplab yirik maynerlik kompaniyalari oʻzlarining energiya quvvatlari va maʼlumotlar markazlarini yuqori unumdorlikdagi hisoblash (HPC) hamda AI xostingi uchun moslashtirishni boshladi. Bu jarayon ayniqsa 2024-yil aprelidagi halvingdan keyin, kriptovalyuta qazib olish rentabelligi pasaygan bir paytda hayotiy zaruriyatga aylandi.

Hozirda HIVE Digital, TeraWulf, Hut 8 va CleanSpark kabi soha gigantlari oʻzlarini shunchaki kripto-fermalar emas, balki maʼlumotlar markazlari provayderlari sifatida qayta tanishtirmoqda. Ular mavjud infratuzilma va elektr energiyasi boʻyicha imtiyozli shartnomalaridan foydalanib, AI modellarini oʻqitish uchun zarur boʻlgan hisoblash quvvatlarini ijaraga bermoqda.

Mutaxassislarning fikricha, Bitcoin qazib olish sanoati oʻz tarixidagi eng qiyin davrlardan birini boshdan kechirmoqda. Qazib olish qiyinchiligi ortishi va operatsion xarajatlarning koʻtarilishi maynerlarni oʻz zaxiralaridagi Bitcoin aktivlarini sotishga majbur qildi. TheEnergyMag maʼlumotlariga koʻra, maynerlar oʻtgan yilning oktyabridan joriy yilning martigacha 15 000 dan ortiq BTC sotishgan.

Bozordagi oʻzgarishlar va istiqbollar

NVIDIA tomonidan jalb qilinayotgan 20 milliard dollar sohadagi texnologik poyganing yangi bosqichini boshlab beradi. Bu Oʻzbekiston kabi arzon elektr energiyasi va rivojlanayotgan IT-infratuzilmaga ega mamlakatlar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki global maynerlarning AI yoʻnalishiga oʻtishi hisoblash quvvatlariga boʻlgan talabni butun dunyo boʻylab oshirmoqda.

Xulosa qilib aytganda, NVIDIA’ning qarz bozoridagi faolligi va Bitcoin maynerlarining diversifikatsiyasi global iqtisodiyotda AI ustuvor yoʻnalishga aylanayotganidan dalolat beradi. Kriptovalyuta bozori oʻzining oʻzgaruvchanligi bilan ajralib tursa-da, sunʼiy intellekt infratuzilmasi uzoq muddatli va barqaror investitsiya sifatida koʻrilmoqda.

NVIDIABitcoinSunʼiy IntellektKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkinBugun, 09:54Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39AQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladiAQSHning CFTC komissiyasi kriptovalyutalar nazoratini kuchaytirish uchun yangi mutaxassisni tayinladiBugun, 09:36AQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdiAQSH davlat nazorati organi FDICni kriptovalyuta xatarlarini jilovlashga chaqirdiBugun, 09:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda