Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkin

·13·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkin

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻloʻmish Bitcoin (BTC) soʻnggi kunlarda oʻzining barqarorligini namoyish etmoqda. Texnik tahlillar va bozor indikatorlari raqamli aktiv narxi yaqin oylarda, xususan, sentyabr oyiga qadar 100 000 dollarlik psixologik dovondan oshib oʻtishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu kabi oʻshish tendensiyasi global geosiyosiy vaziyatning yumshashi va investorlarning xatarlarga boʻlgan ishtahasi qaytishi bilan bogʻlanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yaqinda Bitcoin narxi 60 000 dollardan pastga tushganidan soʻng, 13,25 foizlik sezilarli oʻshishni qayd etdi. AQSH va Eron oʻrtasidagi munosabatlarda kuzatilgan vaqtinchalik iliqlik global bozorlarda xavf-xatarlarni kamaytirdi. Natijada, 15-iyun holatiga koʻra, BTC narxi 67 000 dollar atrofida barqarorlashdi. Neft narxining pasayishi va inflyatsiya xavfining kamayishi ham kripto-aktivlar uchun qoʻshimcha turtki boʻldi.

Texnik tahlil va “ikkinchi tub” strategiyasi

TradingView maʻlumotlariga koʻra, Bitcoin’ning uch kunlik grafiklarida “ikkinchi tub” (double-bottom) shakli paydo boʻlyapti. Bu model odatda narxning pastlashish tendensiyasi yakunlanib, yuqoriga qarab keskin burilish yasashidan darak beradi. Xaridorlar 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini faol himoya qilmoqdalar, bu esa bozorda talab yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Ushbu texnik tuzilmaning “boʻyin chizigʻ” (neckline) 81 000 dollar atrofida joylashgan. Agar Bitcoin ushbu darajadan ishonchli tarzda oʻta olsa, tahlilchilar narxning 108 000 dollargacha koʻtarilishini bashorat qilmoqdalar. Bu hozirgi narxlardan qariyb 60 foizlik oʻshish deganidir. Bunday ssenariy avgust yoki sentyabr oylarida amalga oshishi ehtimoli yuqori.

Haftalik grafiklarda esa RSI (nisbiy kuch indeksi) indikatori va narx oʻrtasida ijobiy tafovut (bullish divergence) kuzatilmoqda. Narxlar 60 000 – 65 000 dollar oraligʻida pastroq nuqtani hosil qilgan boʻlsa-da, RSI koʻrsatkichi yuqoriroq darajani koʻrsatmoqda. Bu sotuvchilarning bosimi kamayayotganidan va bozor tez orada yangi oʻshish toʻlqiniga tayyorlanayotganidan dalolat beradi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi Bitcoin narxining koʻtarilishi mahalliy kripto-birjalardagi faollikni oshirishi va raqamli aktivlarga boʻlgan qiziqishni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Shuni taʻkidlash joizki, kriptovalyuta bozori yuqori darajadagi oʻzgaruvchanlikka ega boʻlib, har qanday investitsiya qarori chuqur tahlilni talab etadi.

BitcoinKriptovalyutaInvestitsiyaBozorBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11Bitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBitcoin narxi 67 000 dollar ostonasida: Kriptovalyuta bozorida yangi oʻsish toʻlqiniBugun, 09:58Kraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiKraken AQSHda tartibga solinadigan kripto-fyucherslar savdosini yoʻlga qoʻydiBugun, 09:51Donald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiDonald Trumpning kriptokompaniyasi UFC jangchilari uchun bonuslarni USD1 stabilkoinida toʻlaydiBugun, 09:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda