Bitcoin narxi sentyabrga qadar 100 ming dollarlik marrani zabt etishi mumkin
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻloʻmish Bitcoin (BTC) soʻnggi kunlarda oʻzining barqarorligini namoyish etmoqda. Texnik tahlillar va bozor indikatorlari raqamli aktiv narxi yaqin oylarda, xususan, sentyabr oyiga qadar 100 000 dollarlik psixologik dovondan oshib oʻtishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu kabi oʻshish tendensiyasi global geosiyosiy vaziyatning yumshashi va investorlarning xatarlarga boʻlgan ishtahasi qaytishi bilan bogʻlanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yaqinda Bitcoin narxi 60 000 dollardan pastga tushganidan soʻng, 13,25 foizlik sezilarli oʻshishni qayd etdi. AQSH va Eron oʻrtasidagi munosabatlarda kuzatilgan vaqtinchalik iliqlik global bozorlarda xavf-xatarlarni kamaytirdi. Natijada, 15-iyun holatiga koʻra, BTC narxi 67 000 dollar atrofida barqarorlashdi. Neft narxining pasayishi va inflyatsiya xavfining kamayishi ham kripto-aktivlar uchun qoʻshimcha turtki boʻldi.
Texnik tahlil va “ikkinchi tub” strategiyasiTradingView maʻlumotlariga koʻra, Bitcoin’ning uch kunlik grafiklarida “ikkinchi tub” (double-bottom) shakli paydo boʻlyapti. Bu model odatda narxning pastlashish tendensiyasi yakunlanib, yuqoriga qarab keskin burilish yasashidan darak beradi. Xaridorlar 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini faol himoya qilmoqdalar, bu esa bozorda talab yuqori ekanligini tasdiqlaydi.
Ushbu texnik tuzilmaning “boʻyin chizigʻ” (neckline) 81 000 dollar atrofida joylashgan. Agar Bitcoin ushbu darajadan ishonchli tarzda oʻta olsa, tahlilchilar narxning 108 000 dollargacha koʻtarilishini bashorat qilmoqdalar. Bu hozirgi narxlardan qariyb 60 foizlik oʻshish deganidir. Bunday ssenariy avgust yoki sentyabr oylarida amalga oshishi ehtimoli yuqori.
Haftalik grafiklarda esa RSI (nisbiy kuch indeksi) indikatori va narx oʻrtasida ijobiy tafovut (bullish divergence) kuzatilmoqda. Narxlar 60 000 – 65 000 dollar oraligʻida pastroq nuqtani hosil qilgan boʻlsa-da, RSI koʻrsatkichi yuqoriroq darajani koʻrsatmoqda. Bu sotuvchilarning bosimi kamayayotganidan va bozor tez orada yangi oʻshish toʻlqiniga tayyorlanayotganidan dalolat beradi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Global bozordagi Bitcoin narxining koʻtarilishi mahalliy kripto-birjalardagi faollikni oshirishi va raqamli aktivlarga boʻlgan qiziqishni yanada kuchaytirishi kutilmoqda. Shuni taʻkidlash joizki, kriptovalyuta bozori yuqori darajadagi oʻzgaruvchanlikka ega boʻlib, har qanday investitsiya qarori chuqur tahlilni talab etadi.
…