Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayapti

·0·Iqtisodiyot
Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayapti

Kriptovalyuta bozorida faoliyat yurituvchi Forward Industries kompaniyasining Solana (SOL) tarmogʻiga ixtisoslashgan gʻazna kompaniyalarini yagona tuzilmaga birlashtirish rejasi jiddiy qarshilikka uchradi. Soha ishtirokchilari oʻrtasidagi bu kurash kripto-aktivlar bilan ishlovchi ommaviy kompaniyalar uchun yangi konsolidatsiya davri boshlanayotganidan dalolat beradi, biroq kichikroq oʻyinchilar oʻz mustaqilligini saqlab qolishga urinmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Cointelegraph nashri xabariga koʻra, Forward Industries bir vaqtning oʻzida uchta yirik kompaniyaga sotib olish taklifini yuborgan. Biroq, Solana Company (HSDT) va Brera Holdings takliflarni rasman rad etgan boʻlsa, SkyAI kompaniyasi belgilangan muddat ichida javob bermaslikni maʼqul koʻrdi. Bu holat Forward Industries rahbariyatining bozorda yirik miqyosli va likvidli tuzilma yaratish maqsadlarini murakkablashtirib yubordi.

Rad etilgan takliflar tafsilotlari

Forward Industries maʼlumotlariga koʻra, Solana Company (HSDT) direktorlar kengashi aksiyalarni ayirboshlash orqali amalga oshirilishi kerak boʻlgan kelishuvdan voz kechgan. Taklifga koʻra, HSDT aksiyadorlari har bir aksiya uchun 1,63 dollar qiymatida Forward aksiyalarini olishlari kerak edi. Kompaniya rahbariyati ushbu rad javobidan hayratda ekanini va hech qanday muzokaralar oʻtkazilmaganidan afsusda ekanini bildirdi.

Shuningdek, Brera Holdings ham har bir aksiya uchun 7,19 dollar baholangan taklifni 9-iyun kuni rad etgan. SkyAI kompaniyasi esa 1,55 dollarlik taklif boʻyicha jimjitlik saqlab, uning amal qilish muddati tugashiga yoʻl qoʻygan. Forward Industries ushbu birlashuvlar orqali Solana ekotizimida eng yirik va barqaror korporativ gʻaznani shakllantirishni koʻzlagan edi.

Moliyaviy yoʻqotishlar va bozor holati

Hozirda Forward Industries Solana tarmogʻidagi eng yirik gʻazna egasi hisoblanadi. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, kompaniya taxminan 1,6 milliard dollarga sotib olingan 7 million dona SOL tokenlariga egalik qiladi. Biroq, joriy bozor narxlarida ushbu aktivlarning qiymati 525 million dollarni tashkil etmoqda, bu esa 1 milliard dollardan ortiq realizatsiya qilinmagan zararni anglatadi.

Echo Base investitsiya firmasi hamkori August Widmerning fikricha, investorlar soʻnggi bir yil ichida gʻazna kompaniyalariga boʻlgan qiziqishini yoʻqotgan. Bunga sabab sifatida ushbu tuzilmalarning ixtisoslashgan strukturaviy mahsulotlarga qaraganda xatarliroq va samarasiz ekani koʻrsatilmoqda. Widmerning taʼkidlashicha, hozirda koʻplab firmalar bozorda omon qolish uchun konsolidatsiyaga majbur boʻlmoqda.

Ekspertlarning xulosasiga koʻra, kichik operatorlar hozircha birlashishga tayyor emas, ammo sohadagi moliyaviy bosim va likvidlik muammolari kelajakda ularni baribir yirikroq kompaniyalar tarkibiga kirishga majbur qilishi mumkin. Forward Industries esa oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishi yoki yanada jozibadorroq shartlar taklif qilishi kutilmoqda.

SolanaForward IndustriesKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBugun, 11:3717 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinBugun, 10:31Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14Michael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasMichael Saylor: Bitcoin daromad keltirishi uchun Ethereum yoʻlidan borishi shart emasBugun, 10:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda