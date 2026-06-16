Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayapti
Kriptovalyuta bozorida faoliyat yurituvchi Forward Industries kompaniyasining Solana (SOL) tarmogʻiga ixtisoslashgan gʻazna kompaniyalarini yagona tuzilmaga birlashtirish rejasi jiddiy qarshilikka uchradi. Soha ishtirokchilari oʻrtasidagi bu kurash kripto-aktivlar bilan ishlovchi ommaviy kompaniyalar uchun yangi konsolidatsiya davri boshlanayotganidan dalolat beradi, biroq kichikroq oʻyinchilar oʻz mustaqilligini saqlab qolishga urinmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Cointelegraph nashri xabariga koʻra, Forward Industries bir vaqtning oʻzida uchta yirik kompaniyaga sotib olish taklifini yuborgan. Biroq, Solana Company (HSDT) va Brera Holdings takliflarni rasman rad etgan boʻlsa, SkyAI kompaniyasi belgilangan muddat ichida javob bermaslikni maʼqul koʻrdi. Bu holat Forward Industries rahbariyatining bozorda yirik miqyosli va likvidli tuzilma yaratish maqsadlarini murakkablashtirib yubordi.
Rad etilgan takliflar tafsilotlariForward Industries maʼlumotlariga koʻra, Solana Company (HSDT) direktorlar kengashi aksiyalarni ayirboshlash orqali amalga oshirilishi kerak boʻlgan kelishuvdan voz kechgan. Taklifga koʻra, HSDT aksiyadorlari har bir aksiya uchun 1,63 dollar qiymatida Forward aksiyalarini olishlari kerak edi. Kompaniya rahbariyati ushbu rad javobidan hayratda ekanini va hech qanday muzokaralar oʻtkazilmaganidan afsusda ekanini bildirdi.
Shuningdek, Brera Holdings ham har bir aksiya uchun 7,19 dollar baholangan taklifni 9-iyun kuni rad etgan. SkyAI kompaniyasi esa 1,55 dollarlik taklif boʻyicha jimjitlik saqlab, uning amal qilish muddati tugashiga yoʻl qoʻygan. Forward Industries ushbu birlashuvlar orqali Solana ekotizimida eng yirik va barqaror korporativ gʻaznani shakllantirishni koʻzlagan edi.
Moliyaviy yoʻqotishlar va bozor holatiHozirda Forward Industries Solana tarmogʻidagi eng yirik gʻazna egasi hisoblanadi. CoinGecko maʼlumotlariga koʻra, kompaniya taxminan 1,6 milliard dollarga sotib olingan 7 million dona SOL tokenlariga egalik qiladi. Biroq, joriy bozor narxlarida ushbu aktivlarning qiymati 525 million dollarni tashkil etmoqda, bu esa 1 milliard dollardan ortiq realizatsiya qilinmagan zararni anglatadi.
Echo Base investitsiya firmasi hamkori August Widmerning fikricha, investorlar soʻnggi bir yil ichida gʻazna kompaniyalariga boʻlgan qiziqishini yoʻqotgan. Bunga sabab sifatida ushbu tuzilmalarning ixtisoslashgan strukturaviy mahsulotlarga qaraganda xatarliroq va samarasiz ekani koʻrsatilmoqda. Widmerning taʼkidlashicha, hozirda koʻplab firmalar bozorda omon qolish uchun konsolidatsiyaga majbur boʻlmoqda.
Ekspertlarning xulosasiga koʻra, kichik operatorlar hozircha birlashishga tayyor emas, ammo sohadagi moliyaviy bosim va likvidlik muammolari kelajakda ularni baribir yirikroq kompaniyalar tarkibiga kirishga majbur qilishi mumkin. Forward Industries esa oʻz strategiyasini qayta koʻrib chiqishi yoki yanada jozibadorroq shartlar taklif qilishi kutilmoqda.
…