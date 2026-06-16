Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildi
O‘zbekiston poytaxti yana bir bor global iqtisodiy muloqotlar va yirik moliyaviy kelishuvlar markaziga aylanmoqda. Ayni kunlarda yurtimizda boshlanayotgan, dunyo ishbilarmonlari intizorlik bilan kutgan nufuzli tadbir — Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TIIF) o‘zining yubiley 5-mavsumini rasman qarshi oldi. Joriy yilning 16–18 iyun kunlari Toshkent shahrida yuqori saviyada tashkil etilayotgan ushbu yirik iqtisodiy anjuman sayyoramizning turli nuqtalaridan kelgan eng yetakchi investorlar, transmilliy korporatsiyalar rahbarlari, xalqaro moliya institutlari hamda nufuzli davlat tashkilotlari vakillarini yagona muloqot maydoniga jamladi.
O‘zbekiston iqtisodiyotiga bo‘lgan yuksak ishonch ifodasi
Muazzam iqtisodiy forumning dunyoga mashhur yirik xalqaro va milliy brendlar tomonidan keng ko‘lamda qo‘llab-quvvatlanishi O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi investitsiyaviy jozibadorligi va salohiyatiga bo‘lgan ishonch naqadar yuqori ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Bu esa TIIFning nafaqat yurtimizda, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng asosiy va yetakchi investitsiya platformasi sifatidagi nufuzi tobora yuksalib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.
Forumning yuqori saviyada o‘tishini ta’minlashda uning rasmiy hamkorlari va homiylari muhim poydevor vazifasini o‘tamoqda. Bu yilgi ishtirokchilar tarkibi va ularning maqomi haqiqatan ham hayratlanarli darajada salmoqlidir.
Quyidagi rasmiy iqtisodiy va tashkiliy tahlil jadvali orqali TIIF 2026 yubiley forumining rasmiy homiylari, ularning toifalari va iqtisodiyot tarmoqlaridagi yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Homiylik maqomi va darajasi
TIIF 2026 doirasidagi rasmiy homiylar ro‘yxati
E’tibor markazidagi asosiy iqtisodiy sohalar
Forumning tashkiliy va strategik maqsadlari
Platinum homiylar
(Mundial darajasidagi grandlar)
• Acwa Power
• Vision Invest
• Wildberries
• Uzum (Milliy raqamli ekotizim)
Yashil energetika, raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat va yirik global investitsiyalar
Istiqbolli loyihalarni muhokama qilish, yangi aloqalar o‘rnatish va kapital jalb etish
Gold homiylar
(Infratuzilma yetakchilari)
• NRG BI Group
• OTP Bank Uzbekistan (Ipoteka Bank OTP Group)
• UET Group
Moliyaviy infratuzilma, investitsion konsalting, zamonaviy sanoat qurilishi va tadbirkorlik
Davlat, investorlar va biznes vakillari o‘rtasida samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish
Silver homiylar
(Energetika gigantlari)
• AMEA Power
• Cengiz Energy
Energetika sohasini transformatsiya qilish va zamonaviy infratuzilma loyihalarini rivojlantirish
O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror iqtisodiy o‘sishini ta’minlash
Platinumdan Silvergacha: Jahon gigantlari Toshkentda!
Ta’kidlash joizki, TIIF 2026'ning oliy darajadagi Platinum (Platinum) homiylari qatoridan joy olgan kompaniyalar o‘z yo‘nalishlari bo‘yicha dunyoda yetakchi hisoblanishadi. Ular ayni paytda O‘zbekistonda energetika, raqamli transformatsiya, zamonaviy elektron tijorat (e-commerce) sohalarida qiymati milliardlab dollarlik bo‘lgan mega-loyihalarni faol hayotga tatbiq etib kelishmoqda.
Forumning Oltin (Gold) homiylari sifatida qatnashayotgan moliyaviy va qurilish gigantlarining ishtiroki esa mamlakatimizda bank-moliya tizimining rivojlanishi hamda sanoat qurilishiga xorijlik sarmoyadorlarning qiziqishi qay darajada yuqori ekanidan dalolat beradi. Shuningdek, Kumush (Silver) homiylar safidan joy olgan energetika kompaniyalari ham yurtimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishga salmoqli hissa qo‘shib kelayotgan strategik hamkorlardir.
Iqtisodiy ekspertlarning xulosasi:
Mana shunday nufuzli homiylar va hamkorlarning ko‘magi tufayli, Toshkent xalqaro investitsiya forumi davlat tashkilotlari, transmilliy investorlar va xususiy biznes vakillari o‘rtasidagi eng samarali, ishonchli muloqot ko‘prigi sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda. Yubiley forum doirasida imzolanadigan yangi shartnomalar va investitsiyaviy tashabbuslar yaqin yillarda yurtimiz taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasizdir.
Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi yirik o‘zgarishlar, TIIF 2026 maydonlaridan eksklyuziv parda ortidagi xabarlar, milliard dollarlik shartnomalar tafsiloti va moliya olamiga oid eng ishonchli va tezkor yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…