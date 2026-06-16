Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildi

·0·Iqtisodiyot
Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildi

O‘zbekiston poytaxti yana bir bor global iqtisodiy muloqotlar va yirik moliyaviy kelishuvlar markaziga aylanmoqda. Ayni kunlarda yurtimizda boshlanayotgan, dunyo ishbilarmonlari intizorlik bilan kutgan nufuzli tadbir — Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TIIF) o‘zining yubiley 5-mavsumini rasman qarshi oldi. Joriy yilning 16–18 iyun kunlari Toshkent shahrida yuqori saviyada tashkil etilayotgan ushbu yirik iqtisodiy anjuman sayyoramizning turli nuqtalaridan kelgan eng yetakchi investorlar, transmilliy korporatsiyalar rahbarlari, xalqaro moliya institutlari hamda nufuzli davlat tashkilotlari vakillarini yagona muloqot maydoniga jamladi.

O‘zbekiston iqtisodiyotiga bo‘lgan yuksak ishonch ifodasi

Muazzam iqtisodiy forumning dunyoga mashhur yirik xalqaro va milliy brendlar tomonidan keng ko‘lamda qo‘llab-quvvatlanishi O‘zbekistonning so‘nggi yillardagi investitsiyaviy jozibadorligi va salohiyatiga bo‘lgan ishonch naqadar yuqori ekanini yaqqol namoyon etmoqda. Bu esa TIIFning nafaqat yurtimizda, balki butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng asosiy va yetakchi investitsiya platformasi sifatidagi nufuzi tobora yuksalib borayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Forumning yuqori saviyada o‘tishini ta’minlashda uning rasmiy hamkorlari va homiylari muhim poydevor vazifasini o‘tamoqda. Bu yilgi ishtirokchilar tarkibi va ularning maqomi haqiqatan ham hayratlanarli darajada salmoqlidir.

Quyidagi rasmiy iqtisodiy va tashkiliy tahlil jadvali orqali TIIF 2026 yubiley forumining rasmiy homiylari, ularning toifalari va iqtisodiyot tarmoqlaridagi yo‘nalishlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Homiylik maqomi va darajasi

TIIF 2026 doirasidagi rasmiy homiylar ro‘yxati

E’tibor markazidagi asosiy iqtisodiy sohalar

Forumning tashkiliy va strategik maqsadlari

Platinum homiylar


(Mundial darajasidagi grandlar)

Acwa Power


Vision Invest


Wildberries


Uzum (Milliy raqamli ekotizim)

Yashil energetika, raqamli iqtisodiyot, elektron tijorat va yirik global investitsiyalar

Istiqbolli loyihalarni muhokama qilish, yangi aloqalar o‘rnatish va kapital jalb etish

Gold homiylar


(Infratuzilma yetakchilari)

NRG BI Group


OTP Bank Uzbekistan (Ipoteka Bank OTP Group)


UET Group

Moliyaviy infratuzilma, investitsion konsalting, zamonaviy sanoat qurilishi va tadbirkorlik

Davlat, investorlar va biznes vakillari o‘rtasida samarali muloqotni yo‘lga qo‘yish

Silver homiylar


(Energetika gigantlari)

AMEA Power


Cengiz Energy

Energetika sohasini transformatsiya qilish va zamonaviy infratuzilma loyihalarini rivojlantirish

O‘zbekiston va butun Markaziy Osiyo mintaqasining barqaror iqtisodiy o‘sishini ta’minlash

Platinumdan Silvergacha: Jahon gigantlari Toshkentda!

Ta’kidlash joizki, TIIF 2026'ning oliy darajadagi Platinum (Platinum) homiylari qatoridan joy olgan kompaniyalar o‘z yo‘nalishlari bo‘yicha dunyoda yetakchi hisoblanishadi. Ular ayni paytda O‘zbekistonda energetika, raqamli transformatsiya, zamonaviy elektron tijorat (e-commerce) sohalarida qiymati milliardlab dollarlik bo‘lgan mega-loyihalarni faol hayotga tatbiq etib kelishmoqda.

Forumning Oltin (Gold) homiylari sifatida qatnashayotgan moliyaviy va qurilish gigantlarining ishtiroki esa mamlakatimizda bank-moliya tizimining rivojlanishi hamda sanoat qurilishiga xorijlik sarmoyadorlarning qiziqishi qay darajada yuqori ekanidan dalolat beradi. Shuningdek, Kumush (Silver) homiylar safidan joy olgan energetika kompaniyalari ham yurtimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etishga salmoqli hissa qo‘shib kelayotgan strategik hamkorlardir.

Iqtisodiy ekspertlarning xulosasi:

Mana shunday nufuzli homiylar va hamkorlarning ko‘magi tufayli, Toshkent xalqaro investitsiya forumi davlat tashkilotlari, transmilliy investorlar va xususiy biznes vakillari o‘rtasidagi eng samarali, ishonchli muloqot ko‘prigi sifatidagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda. Yubiley forum doirasida imzolanadigan yangi shartnomalar va investitsiyaviy tashabbuslar yaqin yillarda yurtimiz taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasizdir.

Yurtimiz iqtisodiyotidagi eng so‘nggi yirik o‘zgarishlar, TIIF 2026 maydonlaridan eksklyuziv parda ortidagi xabarlar, milliard dollarlik shartnomalar tafsiloti va moliya olamiga oid eng ishonchli va tezkor yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiSolana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiBugun, 11:55BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBugun, 11:3717 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinBugun, 10:31Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda