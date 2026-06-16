Bitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovut
Jahon moliya bozorlarida kutilmagan dinamika kuzatilmoqda: AQSH fond birjalaridagi asosiy indekslar oʻsishda davom etayotgan bir paytda, Bitcoin (BTC) narxi pasayish tendensiyasini namoyish etdi. Seshanba kungi Wall Street savdolari ochilishi bilan eng ommabop kriptovalyuta soʻnggi ikki haftalik eng yuqori koʻrsatkichlaridan chekinib, 66 000 dollar darajasiga tushdi. Bu holat raqamli aktivlar va anʼanaviy qimmatli qogʻozlar oʻrtasidagi korrelyatsiyaning yana bir bor buzilganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitcoin narxining pasayishiga qaramay, S&P 500 indeksi kunlik 1,5 foizdan ortiq oʻsishni qayd etdi. Fond bozoridagi bunday ijobiy kayfiyatga AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvi borasidagi umidlar sabab boʻlmoqda. Mosaic Asset Company tahlilchilarining taʼkidlashicha, bu galgi muzokaralar har qachongidan ham jiddiy tus olgan va tomonlar kelishuvga yaqin ekanini tasdiqlamoqda.
Energiya resurslari va xavfli aktivlar holatiGeosiyosiy vaziyatning yumshashi energiya bozoriga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi. Xususan, AQSHning WTI navli xom neft narxi soʻnggi uch oylik eng past darajaga tushdi. Odatda xavfli aktivlar (risk assets) bilan birga harakatlanadigan Bitcoin bu gal aksiyalar bozoridagi oʻsishga ergashmadi. Bu esa investorlar orasida kriptovalyutaga nisbatan ehtiyotkorlik kuchayganini koʻrsatmoqda.
Taniqli treyder Daan Crypto Trades oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi tahlilida Bitcoin yana oʻzining avvalgi diapazoniga qaytganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bozor ishtirokchilari hozircha BTC narxining keskin yuqorilashiga katta tikishlar (bets) qilishdan qochishmoqda. Aktivning oʻzgaruvchanligi saqlanib qolayotgani sababli, qisqa muddatli prognozlar noaniqligicha qolmoqda.
Boshqa bir tahlilchi Roman esa 70 000 dollar darajasini mahalliy choʻqqi sifatida baholamoqda. Uning fikricha, joriy oʻsish surʼati aynan shu nuqtada yakunlanishi va shundan soʻng narxda yana bir bor korreksiya kuzatilishi mumkin. CoinTelegraph nashri xabariga koʻra, bozorning ayrim ishtirokchilari 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasi qanchalik mustahkam ekanligiga shubha bilan qarashmoqda.
Ekspertlarning ogohlantirishicha, "ayiq" bozori (bear market) hali toʻliq yakunlanmagan boʻlishi mumkin. Strategik investorlar uchun bu davr ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni talab etadi. Bitcoin va anʼanaviy moliya bozori oʻrtasidagi bu kabi tafovutlar (divergence) koʻpincha bozorda yangi trendlar shakllanishidan oldin sodir boʻladi. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham jahon bozoridagi bu oʻzgarishlar kripto-aktivlar portfelini qayta koʻrib chiqish uchun muhim signal boʻlib xizmat qiladi.
…