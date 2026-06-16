Bitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovut

·7·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi 66 ming dollargacha pasaydi: Kriptovalyuta va fond bozori oʻrtasidagi tafovut

Jahon moliya bozorlarida kutilmagan dinamika kuzatilmoqda: AQSH fond birjalaridagi asosiy indekslar oʻsishda davom etayotgan bir paytda, Bitcoin (BTC) narxi pasayish tendensiyasini namoyish etdi. Seshanba kungi Wall Street savdolari ochilishi bilan eng ommabop kriptovalyuta soʻnggi ikki haftalik eng yuqori koʻrsatkichlaridan chekinib, 66 000 dollar darajasiga tushdi. Bu holat raqamli aktivlar va anʼanaviy qimmatli qogʻozlar oʻrtasidagi korrelyatsiyaning yana bir bor buzilganidan dalolat bermoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitcoin narxining pasayishiga qaramay, S&P 500 indeksi kunlik 1,5 foizdan ortiq oʻsishni qayd etdi. Fond bozoridagi bunday ijobiy kayfiyatga AQSH va Eron oʻrtasidagi tinchlik kelishuvi borasidagi umidlar sabab boʻlmoqda. Mosaic Asset Company tahlilchilarining taʼkidlashicha, bu galgi muzokaralar har qachongidan ham jiddiy tus olgan va tomonlar kelishuvga yaqin ekanini tasdiqlamoqda.

Energiya resurslari va xavfli aktivlar holati

Geosiyosiy vaziyatning yumshashi energiya bozoriga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmadi. Xususan, AQSHning WTI navli xom neft narxi soʻnggi uch oylik eng past darajaga tushdi. Odatda xavfli aktivlar (risk assets) bilan birga harakatlanadigan Bitcoin bu gal aksiyalar bozoridagi oʻsishga ergashmadi. Bu esa investorlar orasida kriptovalyutaga nisbatan ehtiyotkorlik kuchayganini koʻrsatmoqda.

Taniqli treyder Daan Crypto Trades oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi tahlilida Bitcoin yana oʻzining avvalgi diapazoniga qaytganini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bozor ishtirokchilari hozircha BTC narxining keskin yuqorilashiga katta tikishlar (bets) qilishdan qochishmoqda. Aktivning oʻzgaruvchanligi saqlanib qolayotgani sababli, qisqa muddatli prognozlar noaniqligicha qolmoqda.

Boshqa bir tahlilchi Roman esa 70 000 dollar darajasini mahalliy choʻqqi sifatida baholamoqda. Uning fikricha, joriy oʻsish surʼati aynan shu nuqtada yakunlanishi va shundan soʻng narxda yana bir bor korreksiya kuzatilishi mumkin. CoinTelegraph nashri xabariga koʻra, bozorning ayrim ishtirokchilari 60 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasi qanchalik mustahkam ekanligiga shubha bilan qarashmoqda.

Ekspertlarning ogohlantirishicha, "ayiq" bozori (bear market) hali toʻliq yakunlanmagan boʻlishi mumkin. Strategik investorlar uchun bu davr ehtiyotkorlik bilan harakat qilishni talab etadi. Bitcoin va anʼanaviy moliya bozori oʻrtasidagi bu kabi tafovutlar (divergence) koʻpincha bozorda yangi trendlar shakllanishidan oldin sodir boʻladi. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham jahon bozoridagi bu oʻzgarishlar kripto-aktivlar portfelini qayta koʻrib chiqish uchun muhim signal boʻlib xizmat qiladi.

BitcoinKriptovalyutaS&P 500NeftIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaYaponiya Markaziy bankining qarori Bitcoin narxiga bosim oʻtkazmoqdaBugun, 12:33Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiBugun, 12:02Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiSolana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiBugun, 11:55BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdiBugun, 11:3717 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinBugun, 10:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda