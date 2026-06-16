Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardi
O‘zbekiston sporti va millionlar o‘yini tarixida mutlaqo yangi, oltin davr boshlandi. Butun yurtimiz ahli va ashaddiy futbol ishqibozlari katta hayajon bilan kutayotgan JCH-2026 musobaqasi qizg‘in pallada davom etayotgan bir paytda, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki yurtimiz tarixida misli ko‘rilmagan xushxabarni e’lon qildi. Davlat bosh banki o‘z tarixida ilk marotaba jahon chempionati yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan milliy futbol terma jamoamizning buyuk zafari sharafiga maxsus kolleksion tangalar majmuasini zarb etdi.
«Birinchi mundial. Birinchi tarixiy tanga» — Oq bo‘rilar timsoli!
Markaziy bankning rasmiy Telegram-kanali orqali berilgan ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noyob va qimmatbaho pul belgilari “Birinchi mundial. Birinchi tarixiy tanga” degan ulug‘vor shior ostida keng jamoatchilikka taqdim etildi. Tanganing tashqi ko‘rinishi va undagi san’at asari darajasidagi dizayn muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Maxsus tanganing bir tomonida Vatanimiz sharafini himoya qilayotgan 26 nafar jasur futbolchilarimizning ramziy siluetlari (qiyofalari) juda go‘zal tarzda aks ettirilgan. Eng diqqatga sazovor jihati, bu siluetlar bir nuqtada birlashib, milliy jamoamizning ramziy laqabi hisoblangan qudratli “Oq bo‘ri” shaklini hosil qilgan. Bank matbuot xizmatining izohlashicha, ushbu noyob kompozitsiya tarixiy natijaga faqatgina alohida individual mahorat emas, balki maydondagi mustahkam jamoaviy ruh, birdamlik va yagona kuch sifatida erishilganini ifodalaydi.
Quyidagi rasmiy numizmatik va sport-statistika tahlil jadvali orqali Markaziy bank tomonidan chiqarilayotgan tarixiy kolleksion tangalarning detallari va terma jamoamizning JCH yo‘llanmasi xronikasi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tanganing rasmiy shiori va nomi
Zarb etilgan qimmatbaho metallar turi
Cheklangan chiqarilish hajmi (Limit)
Savdo boshlanadigan rasmiy sana
Tarixiy yo‘llanma naqd qilingan o‘yin va sana
JCH-2026 musobaqasi o‘tadigan mezbon davlatlar va muddati
“Birinchi mundial. Birinchi tarixiy tanga”
• Oltin (Gold)
• Kumush (Silver)
• 100 dona (Oltin)
• 1 000 dona (Kumush)
18 iyun kunidan boshlab
BAA — O‘zbekiston (0:0)
(2025 yil 5 iyun, Dubay)
AQSH, Kanada, Meksika
(11 iyundin 19 iyulgacha)
Cheklangan limit: Numizmatlar va muxlislar uchun haqiqiy ov boshlanadi!
Ushbu tarixiy esdalik pul belgilari juda qat’iy va cheklangan miqdorda (limit bilan) muomalaga chiqarilmoqda. Jami bor-yo‘g‘i 100 dona oltin hamda 1 000 dona kumush tanga tayyorlangan bo‘lib, ularning rasmiy savdo jarayonlari joriy yilning 18 iyun kunidan e’tiboran boshlanadi. Ko‘rinib turibdiki, qisqa fursatda bu tangalar kolleksionerlar va ashaddiy muxlislar uchun eng noyob eksponatga aylanadi.
Eslatib o‘tamiz, ushbu unutilmas buyuk g‘alaba poydevori 2025 yilning 5 iyun kuni qo‘yilgan edi. O‘shanda JCH-2026 saralash bosqichining hal qiluvchi bahsida vakillarimiz safarda Birlashgan Arab Amirliklari (BAA) terma jamoasi bilan oxirigacha mardonavor kurashib, 0:0 hisobidagi durangga erishishgan va mamlakatimiz sporti tarixida ilk bor Okean ortida o‘tadigan Jahon chempionati yo‘llanmasini naqd qilishgan edi. Ayni kunlarda AQSH, Kanada va Meksika yashil maydonlarida davom etayotgan ushbu global futbol bayramida milliy terma jamoamizga ulkan zafarlar yor bo‘lishini tilab qolamiz!
Numizmatika va sport ekspertlarining xulosasi:
Markaziy bank tomonidan ushbu qadamning tashlanishi mamlakatda futbol madaniyatini yangi bosqichga olib chiqadi. Cheklangan miqdordagi ushbu oltin va kumush tangalar yillar o‘tib o‘z qiymatini bir necha barobarga oshirishi va o‘zbek futbolining ilk ulug‘vor zafaridan muazzam bir xotira bo‘lib qolishi shubhasizdir.
Milliy terma jamoamizning JCH-2026 maydonlaridagi har bir uchrashuvi, Okean ortidan eng eksklyuziv va qaynoq xabarlar hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…