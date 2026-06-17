AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildi

·17·Iqtisodiyot
AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildi

AQSHda boʻlib oʻtayotgan Senat uchun praymeriz saylovlari kriptovalyuta sanoatining siyosiy maydondagi mislsiz taʼsirini yana bir bor namoyon etmoqda. Defend American Jobs nomli kripto-PAC (siyosiy harakat qoʻmitasi) Alabama shtatidagi respublikachilar oʻrtasidagi hal qiluvchi ovoz berish jarayonida oʻz nomzodini qoʻllab-quvvatlash uchun 12 million dollardan ortiq mablagʻ sarfladi. Bu harakat raqamli aktivlar boʻyicha qonunchilikni shakllantirishda soha vakillarining qanchalik jiddiy ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Federal saylov komissiyasi (FEC) maʼlumotlariga koʻra, Fairshake guruhiga qarashli ushbu qoʻmita respublikachi nomzod Barry Moore uchun media va reklama kampaniyalariga katta sarmoya kiritgan. Xususan, 20-may kungi praymerizgacha 7,4 million dollar sarflangan boʻlsa, hal qiluvchi bosqich arafasida yana 4,7 million dollar yoʻnaltirildi. Moore kriptovalyuta boʻyicha "qatʼiy qoʻllab-quvvatlovchi" pozitsiyaga ega boʻlib, u sobiq prezident Donald Trump tomonidan ham maʼqullangan.

Siyosiy raqobat va kripto-manfaatlar

Barry Moore’ning asosiy raqibi Jared Hudson boʻlib, u ham respublikachilar safidan nomzodini koʻrsatgan. Stand With Crypto tashkiloti Hudson’ning kriptovalyutalarga nisbatan qarashlarini "neytral" deb baholagan. Hudson oʻz bayonotlarida "Katta Kripto" (Big Crypto) uni qoʻllab-quvvatlamayotganini ochiq tan olgan boʻlsa-da, u ham Senatda koʻrib chiqilayotgan kripto-bozor tuzilmasi haqidagi qonun loyihasini yoqlashini bildirgan.

Ushbu saylov natijalari kripto-industriyaning AQSH siyosatidagi taʼsir kuchini sinovdan oʻtkazuvchi navbatdagi muhim bosqich boʻladi. Fairshake va uning filiallari allaqachon Texas va Kaliforniya shtatlaridagi praymerizlarda oʻzlariga maʼqul nomzodlar uchun millionlab dollar sarflab ulgurgan. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur qoʻmitalar joriy oy oxirida Merilend va Nyu-Yorkdagi demokrat nomzodlar Adrian Boafo va Ritchie Torres uchun ham 5,5 million dollarga yaqin mablagʻ ajratishni rejalashtirgan.

Qonunchilikka taʼsir oʻtkazish strategiyasi

Kriptovalyuta sanoati vakillari faqat bitta partiyaga tayanib qolmasdan, ham respublikachilar, ham demokratlar orasidan oʻz manfaatlariga xayrixoh boʻlgan yetakchilarni tanlamoqda. Fairshake yanvar holatiga koʻra 193 million dollarlik ulkan zaxiraga ega ekanligini maʼlum qilgan. Bu mablagʻlar kriptovalyutalarga qarshi boʻlgan siyosatchilarga toʻsqinlik qilish va soha rivojini yoqlovchi qonun loyihalarini, masalan, Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act kabi hujjatlarni ilgari surishga qaratilgan.

Hozirda AQSH Kongressining har ikki palatasida respublikachilar kichik ustunlikka ega boʻlib, bu ularga qonunchilik kun tartibini belgilash imkonini bermoqda. Biroq, stabilkoinlar va tokenlashtirilgan aksiyalar boʻyicha bahslar sababli koʻplab muhim loyihalar Senatda toʻxtab qolgan. Shu sababli, kripto-PAC’lar boʻlajak saylovlar orqali oʻzlari uchun qulay boʻlgan siyosiy muhitni yaratishga harakat qilmoqda.

Coinbase va boshqa yirik platformalar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan ushbu harakatlar, kriptovalyuta iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib borayotganini va endilikda u nafaqat moliyaviy, balki kuchli siyosiy drayverga aylanganini tasdiqlaydi. Alabama shtatidagi ovoz berish natijalari ushbu strategiyaning qanchalik samarali ekanligini koʻrsatib beradi.

BitcoinAQSHSaylovlarKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiTokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdiBugun, 20:53Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 19:56AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrKecha, 17:15State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiState Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiKecha, 16:59Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiMarkaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiKecha, 16:53Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvRipple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda