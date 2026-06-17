AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildi
AQSHda boʻlib oʻtayotgan Senat uchun praymeriz saylovlari kriptovalyuta sanoatining siyosiy maydondagi mislsiz taʼsirini yana bir bor namoyon etmoqda. Defend American Jobs nomli kripto-PAC (siyosiy harakat qoʻmitasi) Alabama shtatidagi respublikachilar oʻrtasidagi hal qiluvchi ovoz berish jarayonida oʻz nomzodini qoʻllab-quvvatlash uchun 12 million dollardan ortiq mablagʻ sarfladi. Bu harakat raqamli aktivlar boʻyicha qonunchilikni shakllantirishda soha vakillarining qanchalik jiddiy ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Federal saylov komissiyasi (FEC) maʼlumotlariga koʻra, Fairshake guruhiga qarashli ushbu qoʻmita respublikachi nomzod Barry Moore uchun media va reklama kampaniyalariga katta sarmoya kiritgan. Xususan, 20-may kungi praymerizgacha 7,4 million dollar sarflangan boʻlsa, hal qiluvchi bosqich arafasida yana 4,7 million dollar yoʻnaltirildi. Moore kriptovalyuta boʻyicha "qatʼiy qoʻllab-quvvatlovchi" pozitsiyaga ega boʻlib, u sobiq prezident Donald Trump tomonidan ham maʼqullangan.
Siyosiy raqobat va kripto-manfaatlarBarry Moore’ning asosiy raqibi Jared Hudson boʻlib, u ham respublikachilar safidan nomzodini koʻrsatgan. Stand With Crypto tashkiloti Hudson’ning kriptovalyutalarga nisbatan qarashlarini "neytral" deb baholagan. Hudson oʻz bayonotlarida "Katta Kripto" (Big Crypto) uni qoʻllab-quvvatlamayotganini ochiq tan olgan boʻlsa-da, u ham Senatda koʻrib chiqilayotgan kripto-bozor tuzilmasi haqidagi qonun loyihasini yoqlashini bildirgan.
Ushbu saylov natijalari kripto-industriyaning AQSH siyosatidagi taʼsir kuchini sinovdan oʻtkazuvchi navbatdagi muhim bosqich boʻladi. Fairshake va uning filiallari allaqachon Texas va Kaliforniya shtatlaridagi praymerizlarda oʻzlariga maʼqul nomzodlar uchun millionlab dollar sarflab ulgurgan. Maʼlumotlarga koʻra, mazkur qoʻmitalar joriy oy oxirida Merilend va Nyu-Yorkdagi demokrat nomzodlar Adrian Boafo va Ritchie Torres uchun ham 5,5 million dollarga yaqin mablagʻ ajratishni rejalashtirgan.
Qonunchilikka taʼsir oʻtkazish strategiyasiKriptovalyuta sanoati vakillari faqat bitta partiyaga tayanib qolmasdan, ham respublikachilar, ham demokratlar orasidan oʻz manfaatlariga xayrixoh boʻlgan yetakchilarni tanlamoqda. Fairshake yanvar holatiga koʻra 193 million dollarlik ulkan zaxiraga ega ekanligini maʼlum qilgan. Bu mablagʻlar kriptovalyutalarga qarshi boʻlgan siyosatchilarga toʻsqinlik qilish va soha rivojini yoqlovchi qonun loyihalarini, masalan, Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act kabi hujjatlarni ilgari surishga qaratilgan.
Hozirda AQSH Kongressining har ikki palatasida respublikachilar kichik ustunlikka ega boʻlib, bu ularga qonunchilik kun tartibini belgilash imkonini bermoqda. Biroq, stabilkoinlar va tokenlashtirilgan aksiyalar boʻyicha bahslar sababli koʻplab muhim loyihalar Senatda toʻxtab qolgan. Shu sababli, kripto-PAC’lar boʻlajak saylovlar orqali oʻzlari uchun qulay boʻlgan siyosiy muhitni yaratishga harakat qilmoqda.
Coinbase va boshqa yirik platformalar tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan ushbu harakatlar, kriptovalyuta iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanib borayotganini va endilikda u nafaqat moliyaviy, balki kuchli siyosiy drayverga aylanganini tasdiqlaydi. Alabama shtatidagi ovoz berish natijalari ushbu strategiyaning qanchalik samarali ekanligini koʻrsatib beradi.
…