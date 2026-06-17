Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdi

·0·Iqtisodiyot
Tokenlashtirilgan aktivlar bozori 43 milliard dollardan oshdi

Global moliya bozorlarida anʼanaviy aktivlarni blokcheyn tizimiga oʻtkazish jarayoni jadallashmoqda. Soʻnggi olti oy ichida real dunyo aktivlarining (RWA) tokenlashtirilgan qiymati sezilarli darajada oʻsib, 43 milliard dollarlik marrani zabt etdi. Token Terminal maʼlumotlariga koʻra, kriptovalyuta bozoridagi umumiy sustlikka qaramay, ushbu sektor soʻnggi 180 kun ichida 37 foizga oʻsgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu oʻsish anʼanaviy moliya institutlarining blokcheyn texnologiyalariga boʻlgan ishonchi ortib borayotganidan dalolat beradi. Hozirda moliya mahsulotlarining raqamli zanjirlarga migratsiyasi nafaqat texnologik yangilik, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirishning asosiy vositasiga aylanmoqda. Taʼkidlash joizki, turli tahliliy platformalar metodologiyasi farq qilishi sababli raqamlar turlicha boʻlishi mumkin, biroq umumiy tendensiya barqaror oʻsishni koʻrsatmoqda.

Sektor tarkibi va yetakchi tarmoqlar

Tokenlashtirilgan aktivlar bozorining asosiy qismini, yaʼni qariyb 80 foizini maxsus fondlar tashkil etmoqda. Ikkinchi oʻrinda 16,6 foiz koʻrsatkich bilan xomashyo tovarlari (commodities) joylashgan boʻlsa, tokenlashtirilgan aksiyalar ulushi 3,8 foizga teng. Bu koʻrsatkichlar investorlarning koʻproq barqaror va likvidli aktivlarga intilayotganini tasdiqlaydi.

Texnologik platformalar kesimida Ethereum tarmogʻi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda — barcha tokenlashtirilgan aktivlarning 57,8 foizi aynan ushbu blokcheynda joylashgan. Shuningdek, BNB Chain (8,5%), zkSync Era (7,5%), XRP Ledger (5,8%) va Stellar (5,4%) kabi tarmoqlar ham ushbu bozorda oʻz ulushini kengaytirib bormoqda. Bu esa sektorning faqat bitta ekotizim bilan cheklanib qolmayotganini anglatadi.

Yirik banklar va kelajak prognozlari

Moliya dunyosining gigantlari hisoblangan Standard Chartered va Citigroup kabi banklar tokenizatsiya kelajagiga ijobiy baho bermoqda. Xususan, Standard Chartered tahlilchilari 2030-yilga kelib markazlashmagan moliya (DeFi) sektori 2,7 trillion dollargacha oʻsishini bashorat qilmoqda. Bank ekspertlarining fikricha, Uniswap platformasining UNI tokeni ushbu jarayonlar fonida 40 baravargacha qimmatlashishi mumkin.

Citigroup prognozlariga koʻra, tokenlashtirilgan aktivlar bozori 2030-yilga borib bazaviy ssenariyda 5,5 trillion dollarga, optimistik ssenariyda esa 8,2 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bank mutaxassislari sanoat sinov bosqichidan oʻtib, asosiy oqimga qoʻshilayotganini taʼkidlamoqda. Bunda tartibga soluvchi organlar tomonidan aniq huquqiy normalarning joriy etilishi muhim turtki boʻlmoqda.

Kelajakda ushbu oʻsishni taʼminlovchi asosiy drayverlar sifatida quyidagilar koʻrilmoqda:

  • Nyu-York fond birjasi (NYSE) va Nasdaq kabi platformalarning tokenizatsiyani joriy etishi;
  • Stablecoin aktivlarining anʼanaviy hisob-kitoblarga integratsiyalashuvi;
  • Yirik investitsiya fondlarining blokcheyn infratuzilmasiga oʻtishi;
  • Aktivlarni boshqarishda tranzaksiya xarajatlarining kamayishi.
Oʻzbekiston sharoitida ham raqamli aktivlar va blokcheyn texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, global moliya bozoridagi bunday oʻzgarishlar mahalliy investorlar va moliya institutlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi mumkin. Aktivlarni tokenlashtirish nafaqat xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtiradi, balki investitsiya jarayonlarining shaffofligini ham taʼminlaydi.

TokenizatsiyaBlokcheynEthereumCitigroupInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiAQSH saylovlarida kriptovalyuta taʼsiri: Alabama shtatidagi poygaga 12 mln dollar tikildiBugun, 19:57Bitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin narxi pastki nuqtaga yetdimi: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 19:56AQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrAQSHda Bitcoin perpetual fyucherslari legallashmoqda: Kriptovalyuta bozorida yangi davrKecha, 17:15State Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiState Street barqaror kriptovalyutalar uchun maxsus investitsiya fondini ishga tushirdiKecha, 16:59Markaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiMarkaziy bank futbol bo‘yicha milliy terma jamoa sharafiga tanga chiqardiKecha, 16:53Ripple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvRipple kompaniyasi Afrika moliya bozoriga kirdi: Flutterwave bilan yirik kelishuvKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda