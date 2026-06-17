Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildi
Poytaxtimizda o‘z ishini boshlagan nufuzli Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakatimizning iqtisodiy qudrati va ulkan salohiyatini butun dunyoga namoyish etuvchi yirik maydonga aylandi. Ushbu global anjumanda O‘zbekiston tomoni xorijlik sarmoyadorlar e’tiboriga transport-logistika, zamonaviy shaharsozlik, sayyohlik hamda agrosanoat tarmoqlaridagi eng yirik va istiqbolli dasturlarni havola etdi. Taqdimotlar markazidan joy olgan "Yangi Toshkent" megaloyihasi, Jahon bozoriga chiquvchi strategik transport yo‘laklari va milliardlab dollarlik infratuzilmaviy tashabbuslar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Shavkat Mirziyoyev: Markaziy Osiyo tashqi bozorlar uchun butunlay ochilmoqda
Forumning tantanali ochilish marosimida Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nutq so‘zlab, so‘nggi davrda Markaziy Osiyo mintaqasi o‘zaro jipslashgan, iqtisodiy jihatdan bog‘liq va xalqaro bozorlar uchun ochiq hamda jozibador hududga aylanib borayotganini alohida e’tirof etdi. Xalqaro transport tizimini rivojlantirish maqsadida Xitoy hamda Qirg‘izistonlik hamkorlar bilan birgalikda qurilayotgan yangi temiryo‘l tarmog‘i, Transafg‘on temir yo‘lagi hamda Kaspiy dengizi orqali o‘tuvchi mashhur «O‘rta koridor» loyihalari ustida izchil ish olib borilayotgani spikerlar tomonidan qayd etildi.
Eng quvonarli yangiliklardan biri — Saudiya Arabistonining yirik sarmoyadorlari bilan hamkorlikda yiliga 20 million yo‘lovchiga yuqori saviyada xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lgan zamonaviy Toshkent xalqaro aeroporti majmuasi barpo etilayotgani bo‘ldi. Shuningdek, nufuzli mehmonlarga zamonaviy tezyurar avtomobil yo‘llari, ko‘p tarmoqli yirik logistika markazlari hamda xalqaro «quruq portlar» qurilishida sheriklik qilish bo‘yicha qulay takliflar berildi.
Quyidagi tahliliy va statistik jadval orqali Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumida e’lon qilingan eng yirik iqtisodiy loyihalar va ularning moliyaviy ko‘rsatkichlari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
Shaharsozlik va global loyihalar
Infratuzilma va transport
Yillik va umumiy bozor hajmi
Davlat-xususiy sheriklik rejalari
• Yangi Toshkent megapolisi
(2 million aholi uchun)
• Millionli shaharlar:
Samarqand, Andijon va Namangan
• Yangi xalqaro aeroport
(Saudiya Arabistoni bilan)
• Transport yo‘laklari:
Transafg‘on va «O‘rta koridor»
• Uy-joy qurilishi bozori:
Yiliga kamida 10 milliard $
• Ustuvor yo‘nalishlar:
Sayyohlik va agrosanoat
• DXSH loyihalari umumiy qiymati:
27 milliard dollar
• Takliflar:
Tezyurar yo‘llar va quruq portlar
Samarqand, Andijon va Namangan millionli shaharlarga aylantiriladi
Anjumanda hududlarni mutanosib rivojlantirish va urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirish masalasiga ham jiddiy e’tibor qaratildi. Poytaxtimiz atrofida butunlay zamonaviy mezonlar asosida 2 million aholi yashashiga mo‘ljallangan muhtasham "Yangi Toshkent" yo‘ldosh shahri qad ko‘tarayotgani, bundan tashqari, yirik viloyat markazlari — Andijon, Namangan va Samarqand shaharlarini millionli megapolislarga aylantirish bo‘yicha davlat dasturlariga start berilgani aytib o‘tildi.
Prezidentning ta’kidlashicha, bugungi kunda yurtimizda turar joylar barpo etish sohasining yillik bozori kamida 10 milliard dollarni tashkil etmoqda. Iqtisodiyotni yanada yuksaltirish uchun infratuzilma tarmoqlarida xorijlik sarmoyadorlar bilan birgalikda umumiy qiymati 27 milliard dollarlik davlat-xususiy sheriklik (DXSH) asosidagi loyihalar to‘plami shakllantirilgan. Yurtimiz rahbari turizm jozibadorligi va agrosanoat majmuasida hali ishga solinmagan ulkan imkoniyatlar mavjudligini qayd etib, barcha mahalliy va chet ellik ishbilarmonlarni ushbu tarixiy islohotlarda faol ishtirok etishga chaqirdi.
Zamin iqtisodiy sharhlovchilarining xulosasi:
Beshinchi Toshkent investitsiya forumi O‘zbekistonning investitsiyaviy muhiti naqadar barqaror va ishonchli ekanini yana bir bor isbotladi. Shaharsozlikdagi keng ko‘lamli dasturlar va 27 milliard dollarlik davlat-xususiy sheriklik loyihalari yaqin yillarda mamlakatimiz qiyofasini tubdan o‘zgartirib yuboradi. Bu imkoniyatlar nafaqat yirik biznes vakillari uchun, balki yangi ish o‘rinlari yaratilishi orqali oddiy aholi farovonligi uchun ham xizmat qiladi.
Yurtimizdagi eng yirik iqtisodiy islohotlar, investitsiya forumidan eksiklyuziv tafsilotlar hamda dolzarb loyihalar xronikasini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…