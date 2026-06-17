Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildi

·10·Iqtisodiyot
Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildi

Poytaxtimizda o‘z ishini boshlagan nufuzli Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakatimizning iqtisodiy qudrati va ulkan salohiyatini butun dunyoga namoyish etuvchi yirik maydonga aylandi. Ushbu global anjumanda O‘zbekiston tomoni xorijlik sarmoyadorlar e’tiboriga transport-logistika, zamonaviy shaharsozlik, sayyohlik hamda agrosanoat tarmoqlaridagi eng yirik va istiqbolli dasturlarni havola etdi. Taqdimotlar markazidan joy olgan "Yangi Toshkent" megaloyihasi, Jahon bozoriga chiquvchi strategik transport yo‘laklari va milliardlab dollarlik infratuzilmaviy tashabbuslar ishtirokchilarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Shavkat Mirziyoyev: Markaziy Osiyo tashqi bozorlar uchun butunlay ochilmoqda

Forumning tantanali ochilish marosimida Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev nutq so‘zlab, so‘nggi davrda Markaziy Osiyo mintaqasi o‘zaro jipslashgan, iqtisodiy jihatdan bog‘liq va xalqaro bozorlar uchun ochiq hamda jozibador hududga aylanib borayotganini alohida e’tirof etdi. Xalqaro transport tizimini rivojlantirish maqsadida Xitoy hamda Qirg‘izistonlik hamkorlar bilan birgalikda qurilayotgan yangi temiryo‘l tarmog‘i, Transafg‘on temir yo‘lagi hamda Kaspiy dengizi orqali o‘tuvchi mashhur «O‘rta koridor» loyihalari ustida izchil ish olib borilayotgani spikerlar tomonidan qayd etildi.

Eng quvonarli yangiliklardan biri — Saudiya Arabistonining yirik sarmoyadorlari bilan hamkorlikda yiliga 20 million yo‘lovchiga yuqori saviyada xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘lgan zamonaviy Toshkent xalqaro aeroporti majmuasi barpo etilayotgani bo‘ldi. Shuningdek, nufuzli mehmonlarga zamonaviy tezyurar avtomobil yo‘llari, ko‘p tarmoqli yirik logistika markazlari hamda xalqaro «quruq portlar» qurilishida sheriklik qilish bo‘yicha qulay takliflar berildi.

Quyidagi tahliliy va statistik jadval orqali Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumida e’lon qilingan eng yirik iqtisodiy loyihalar va ularning moliyaviy ko‘rsatkichlari bilan atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

Shaharsozlik va global loyihalar

Infratuzilma va transport

Yillik va umumiy bozor hajmi

Davlat-xususiy sheriklik rejalari

Yangi Toshkent megapolisi


(2 million aholi uchun)



Millionli shaharlar:


Samarqand, Andijon va Namangan

Yangi xalqaro aeroport


(Saudiya Arabistoni bilan)



Transport yo‘laklari:


Transafg‘on va «O‘rta koridor»

Uy-joy qurilishi bozori:


Yiliga kamida 10 milliard $



Ustuvor yo‘nalishlar:


Sayyohlik va agrosanoat

DXSH loyihalari umumiy qiymati:


27 milliard dollar



Takliflar:


Tezyurar yo‘llar va quruq portlar

Samarqand, Andijon va Namangan millionli shaharlarga aylantiriladi

Anjumanda hududlarni mutanosib rivojlantirish va urbanizatsiya jarayonlarini jadallashtirish masalasiga ham jiddiy e’tibor qaratildi. Poytaxtimiz atrofida butunlay zamonaviy mezonlar asosida 2 million aholi yashashiga mo‘ljallangan muhtasham "Yangi Toshkent" yo‘ldosh shahri qad ko‘tarayotgani, bundan tashqari, yirik viloyat markazlari — Andijon, Namangan va Samarqand shaharlarini millionli megapolislarga aylantirish bo‘yicha davlat dasturlariga start berilgani aytib o‘tildi.

Prezidentning ta’kidlashicha, bugungi kunda yurtimizda turar joylar barpo etish sohasining yillik bozori kamida 10 milliard dollarni tashkil etmoqda. Iqtisodiyotni yanada yuksaltirish uchun infratuzilma tarmoqlarida xorijlik sarmoyadorlar bilan birgalikda umumiy qiymati 27 milliard dollarlik davlat-xususiy sheriklik (DXSH) asosidagi loyihalar to‘plami shakllantirilgan. Yurtimiz rahbari turizm jozibadorligi va agrosanoat majmuasida hali ishga solinmagan ulkan imkoniyatlar mavjudligini qayd etib, barcha mahalliy va chet ellik ishbilarmonlarni ushbu tarixiy islohotlarda faol ishtirok etishga chaqirdi.

Zamin iqtisodiy sharhlovchilarining xulosasi:

Beshinchi Toshkent investitsiya forumi O‘zbekistonning investitsiyaviy muhiti naqadar barqaror va ishonchli ekanini yana bir bor isbotladi. Shaharsozlikdagi keng ko‘lamli dasturlar va 27 milliard dollarlik davlat-xususiy sheriklik loyihalari yaqin yillarda mamlakatimiz qiyofasini tubdan o‘zgartirib yuboradi. Bu imkoniyatlar nafaqat yirik biznes vakillari uchun, balki yangi ish o‘rinlari yaratilishi orqali oddiy aholi farovonligi uchun ham xizmat qiladi.

Yurtimizdagi eng yirik iqtisodiy islohotlar, investitsiya forumidan eksiklyuziv tafsilotlar hamda dolzarb loyihalar xronikasini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinO‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinBugun, 07:0718 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56Bitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBitcoin bozorida tub nuqta signali: Investorlar iyun oyida 125 ming BTC sotib oldiBugun, 05:17AQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiAQSHning Illinoys shtatida kriptovalyuta operatsiyalari uchun maxsus soliq joriy etildiBugun, 04:59AQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaAQSH senatorlari stabilkoinlarni tartibga solishda shtatlar vakolatini himoya qilmoqdaBugun, 02:30Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bitcoin AQSH va Eron kelishuvi ortidan 67 000 dollardan oshdi: Bu "buqa tuzogʻimi"?Bugun, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda