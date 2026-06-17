Inveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqda
Maʼlumotlar infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi Inveniam Capital Partners kompaniyasi real aktivlarni tokenizatsiya qilish (RWA) sohasidagi mavqeini mustahkamlash maqsadida Mantra layer-1 blokcheynini sotib olishini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv raqamli moliya bozorida yirik aktivlarni boshqarish va blokcheyn texnologiyalarini integratsiya qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Cointelegraph nashri xabariga koʻra, mazkur xarid Inveniam tomonidan 2025-yil avgust oyida Mantra loyihasiga kiritilgan 20 million dollarlik strategik investitsiyadan soʻng amalga oshirilmoqda. Joriy yilning may oyida Inveniam kompaniyasi maxfiy maʼlumotlarni oshkor qilmagan holda aktivlarni tekshirish imkonini beruvchi NVNM Chain tarmogʻini aynan Mantra ekotizimida ishga tushirgan edi.
OM tokenining inqirozi va bozor bosimiMantra loyihasi uchun oʻtgan davr ancha ogʻir keldi. 2025-yil 13-aprel kuni loyihaning asosiy kriptovalyutasi hisoblangan OM tokeni bir necha soat ichida oʻz qiymatining 90 foizini yoʻqotdi. Ushbu keskin qulash natijasida loyihaning bozor kapitalizatsiyasi 5 milliard dollardan ortiq mablagʻga kamayib ketdi.
Mantra bosh direktori John Patrick Mullin ushbu holatni kompaniya tarixidagi eng qiyin davr deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, narxning tushib ketishiga jamoa yoki investorlar tomonidan tokenlarning sotilishi emas, balki markazlashgan birjalar tomonidan foydalanuvchilar hisoblaridagi majburiy yopilishlar (forced closures) sabab boʻlgan. Mullin barcha aktivlar hali ham bloklangan holatda ekanini taʼkidladi.
Yangi strategik yoʻnalishInveniam rahbari Patrick O'Meara ushbu sotib olish orqali kompaniya raqamli xususiy bozorlarda oʻz ishtirokini kengaytirishni maqsad qilganini bildirdi. RWA tokenizatsiyasi va sunʼiy intellekt (AI) chorrahasida infratuzilma yaratish hozirda global moliya texnologiyalarining eng istiqbolli yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.
Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Real dunyodagi aktivlarni (koʻchmas mulk, oltin yoki qimmatli qogʻozlar) blokcheyn orqali tokenizatsiya qilish kelajakda investitsiya jarayonlarini osonlashtirishi va shaffoflikni taʼminlashi kutilmoqda.
Hozircha Mantra vakillari kelishuvning yakuniy tafsilotlari boʻyicha qoʻshimcha maʼlumot berishmagan. Biroq, Inveniam kabi yirik oʻyinchining ushbu aktivni oʻz nazoratiga olishi, inqirozga uchragan loyihaga yangi hayot bagʻishlashi va bozordagi ishonchni qayta tiklashi mumkin.
…