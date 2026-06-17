Inveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqda

·0·Iqtisodiyot
Inveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqda

Maʼlumotlar infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi Inveniam Capital Partners kompaniyasi real aktivlarni tokenizatsiya qilish (RWA) sohasidagi mavqeini mustahkamlash maqsadida Mantra layer-1 blokcheynini sotib olishini eʼlon qildi. Ushbu kelishuv raqamli moliya bozorida yirik aktivlarni boshqarish va blokcheyn texnologiyalarini integratsiya qilish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Cointelegraph nashri xabariga koʻra, mazkur xarid Inveniam tomonidan 2025-yil avgust oyida Mantra loyihasiga kiritilgan 20 million dollarlik strategik investitsiyadan soʻng amalga oshirilmoqda. Joriy yilning may oyida Inveniam kompaniyasi maxfiy maʼlumotlarni oshkor qilmagan holda aktivlarni tekshirish imkonini beruvchi NVNM Chain tarmogʻini aynan Mantra ekotizimida ishga tushirgan edi.

OM tokenining inqirozi va bozor bosimi

Mantra loyihasi uchun oʻtgan davr ancha ogʻir keldi. 2025-yil 13-aprel kuni loyihaning asosiy kriptovalyutasi hisoblangan OM tokeni bir necha soat ichida oʻz qiymatining 90 foizini yoʻqotdi. Ushbu keskin qulash natijasida loyihaning bozor kapitalizatsiyasi 5 milliard dollardan ortiq mablagʻga kamayib ketdi.

Mantra bosh direktori John Patrick Mullin ushbu holatni kompaniya tarixidagi eng qiyin davr deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, narxning tushib ketishiga jamoa yoki investorlar tomonidan tokenlarning sotilishi emas, balki markazlashgan birjalar tomonidan foydalanuvchilar hisoblaridagi majburiy yopilishlar (forced closures) sabab boʻlgan. Mullin barcha aktivlar hali ham bloklangan holatda ekanini taʼkidladi.

Yangi strategik yoʻnalish

Inveniam rahbari Patrick O'Meara ushbu sotib olish orqali kompaniya raqamli xususiy bozorlarda oʻz ishtirokini kengaytirishni maqsad qilganini bildirdi. RWA tokenizatsiyasi va sunʼiy intellekt (AI) chorrahasida infratuzilma yaratish hozirda global moliya texnologiyalarining eng istiqbolli yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik diqqatga sazovordir. Real dunyodagi aktivlarni (koʻchmas mulk, oltin yoki qimmatli qogʻozlar) blokcheyn orqali tokenizatsiya qilish kelajakda investitsiya jarayonlarini osonlashtirishi va shaffoflikni taʼminlashi kutilmoqda.

Hozircha Mantra vakillari kelishuvning yakuniy tafsilotlari boʻyicha qoʻshimcha maʼlumot berishmagan. Biroq, Inveniam kabi yirik oʻyinchining ushbu aktivni oʻz nazoratiga olishi, inqirozga uchragan loyihaga yangi hayot bagʻishlashi va bozordagi ishonchni qayta tiklashi mumkin.

InveniamMantraOM TokenBlokcheynKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdiBitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdiBugun, 14:20Bitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadiBitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadiBugun, 14:1618 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:12Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiInvestorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiBugun, 07:33O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinO‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinBugun, 07:0718 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda