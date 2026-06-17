Bitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadi

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin (BTC) soʻnggi kunlarda 60 000 va 70 000 dollar oraligʻida oʻziga xos “tayanch nuqtasi”ni shakllantirmoqda. On-chain (blokcheyn ichidagi) ma’lumotlar tahlili shuni koʻrsatmoqdaki, ushbu narx oraligʻida investorlarning faolligi oshgan va bozor yangi oʻsish bosqichi uchun poydevor yaratmoqda. Bu jarayon kripto-aktivning uzoq muddatli barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Checkonchain tahliliy platformasi ma’lumotlariga koʻra, Bitcoin’ning realizatsiya qilinmagan narx taqsimoti (URPD) hozirda taklifning katta qismi aynan 60-70 ming dollar oraligʻida jamlanganini koʻrsatmoqda. Tahlilchi Frank Fetter’ning ta’kidlashicha, jami Bitcoin zaxirasining qariyb 20 foizi aynan shu narx diapazonida sotib olingan yoki hamyondan hamyonga koʻchirilgan. Bu esa mazkur hududni kuchli psixologik va iqtisodiy qoʻllab-quvvatlash zonasi ekanligidan dalolat beradi.

Investorlar tarkibi oʻzgarmoqda

Bozordagi bunday zichlik “meaningful floors”, ya’ni mazmunli tayanch nuqtalari shakllanishiga xizmat qiladi. Narxlar tushishi davrida koʻplab tajribasiz yoki “boʻshashgan” investorlar oʻz aktivlarini sotib yuborgan boʻlsa, ularning oʻrnini uzoq muddatli strategiyaga ega boʻlgan xaridorlar egallagan. Bu jarayon iqtisodiy tilda aktivlarning qayta taqsimlanishi deb ataladi.

CryptoQuant tahlilchisi Darkfost ushbu holatni Bitcoin tarixidagi eng yirik “kuchsiz qoʻllardan kuchli qoʻllarga oʻtish” davrlaridan biri deb atadi. Uning fikricha, vahimaga tushgan sotuvchilar bozorni tark etishi va ularning oʻrnini yirik institutsional yoki professional investorlar egallashi kelajakdagi keskin koʻtarilishlar uchun zamin yaratadi.

Tarixiy takrorlanish va kapitulyatsiya

Hozirgi bozor holati tahlilchilar tomonidan “kapitulyatsiya zonasi” deb ham baholanmoqda. Bu shunday holatki, unda egalik qilinayotgan Bitcoin’larning katta qismi zarar koʻrayotgan yoki foyda-zarar chegarasida turgan boʻladi. DurdenBTC tahliliga koʻra, Bitcoin oʻz tarixida bunday holatga atigi toʻrt marta tushgan.

  • 2019-yilda 3 200 dollar atrofida;
  • 2020-yilda 5 000 dollar darajasida;
  • 2023-yilda 16 000 dollar qiymatida;
  • Hozirgi kunda 59 000 – 60 000 dollar oraligʻida.
Avvalgi barcha holatlarda bunday koʻrsatkich narxning eng pastki nuqtaga (bottom) yetganini va undan keyin uzoq muddatli ralli boshlanganini anglatgan. Oʻzbekistonlik kripto-investorlar uchun ham ushbu ma’lumotlar muhim, chunki global bozordagi barqarorlik mahalliy birjalardagi likvidlik va qiziqishga bevosita ta’sir koʻrsatadi.

Xulosa qilib aytganda, Bitcoin 60 000 dollardan yuqori darajada mustahkam oʻrnashib olishga harakat qilmoqda. Agar ushbu tayanch nuqtasi saqlanib qolsa, yaqin oylarda kriptovalyuta bozorida yangi rekordlar yangilanishi ehtimoli yuqori boʻlib qolaveradi.

BitcoinKriptovalyutaBlokcheynInvestitsiyaBozor tahlili
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdiBitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdiBugun, 14:20Inveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqdaInveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqdaBugun, 14:1618 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:12Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiInvestorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiBugun, 07:33O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinO‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinBugun, 07:0718 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda