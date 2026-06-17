Bitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadi
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi boʻlgan Bitcoin (BTC) soʻnggi kunlarda 60 000 va 70 000 dollar oraligʻida oʻziga xos “tayanch nuqtasi”ni shakllantirmoqda. On-chain (blokcheyn ichidagi) ma’lumotlar tahlili shuni koʻrsatmoqdaki, ushbu narx oraligʻida investorlarning faolligi oshgan va bozor yangi oʻsish bosqichi uchun poydevor yaratmoqda. Bu jarayon kripto-aktivning uzoq muddatli barqarorligi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Checkonchain tahliliy platformasi ma’lumotlariga koʻra, Bitcoin’ning realizatsiya qilinmagan narx taqsimoti (URPD) hozirda taklifning katta qismi aynan 60-70 ming dollar oraligʻida jamlanganini koʻrsatmoqda. Tahlilchi Frank Fetter’ning ta’kidlashicha, jami Bitcoin zaxirasining qariyb 20 foizi aynan shu narx diapazonida sotib olingan yoki hamyondan hamyonga koʻchirilgan. Bu esa mazkur hududni kuchli psixologik va iqtisodiy qoʻllab-quvvatlash zonasi ekanligidan dalolat beradi.
Investorlar tarkibi oʻzgarmoqdaBozordagi bunday zichlik “meaningful floors”, ya’ni mazmunli tayanch nuqtalari shakllanishiga xizmat qiladi. Narxlar tushishi davrida koʻplab tajribasiz yoki “boʻshashgan” investorlar oʻz aktivlarini sotib yuborgan boʻlsa, ularning oʻrnini uzoq muddatli strategiyaga ega boʻlgan xaridorlar egallagan. Bu jarayon iqtisodiy tilda aktivlarning qayta taqsimlanishi deb ataladi.
CryptoQuant tahlilchisi Darkfost ushbu holatni Bitcoin tarixidagi eng yirik “kuchsiz qoʻllardan kuchli qoʻllarga oʻtish” davrlaridan biri deb atadi. Uning fikricha, vahimaga tushgan sotuvchilar bozorni tark etishi va ularning oʻrnini yirik institutsional yoki professional investorlar egallashi kelajakdagi keskin koʻtarilishlar uchun zamin yaratadi.
Tarixiy takrorlanish va kapitulyatsiyaHozirgi bozor holati tahlilchilar tomonidan “kapitulyatsiya zonasi” deb ham baholanmoqda. Bu shunday holatki, unda egalik qilinayotgan Bitcoin’larning katta qismi zarar koʻrayotgan yoki foyda-zarar chegarasida turgan boʻladi. DurdenBTC tahliliga koʻra, Bitcoin oʻz tarixida bunday holatga atigi toʻrt marta tushgan.
- 2019-yilda 3 200 dollar atrofida;
- 2020-yilda 5 000 dollar darajasida;
- 2023-yilda 16 000 dollar qiymatida;
- Hozirgi kunda 59 000 – 60 000 dollar oraligʻida.
Xulosa qilib aytganda, Bitcoin 60 000 dollardan yuqori darajada mustahkam oʻrnashib olishga harakat qilmoqda. Agar ushbu tayanch nuqtasi saqlanib qolsa, yaqin oylarda kriptovalyuta bozorida yangi rekordlar yangilanishi ehtimoli yuqori boʻlib qolaveradi.
…