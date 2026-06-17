Bitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdi

·0·Iqtisodiyot
Bitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdi

Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi hisoblangan Bitcoin (BTC) chorshanba kuni 65 000 dollarlik psixologik darajadan pastga shoʻngʻidi. Bozor ishtirokchilari AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan foiz stavkalari boʻyicha qabul qilinadigan muhim qarorni kutayotgan bir paytda, raqamli aktivlar bozorida sezilarli tebranishlar kuzatilmoqda. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida Bitcoin narxi kunlik eng past nuqta — 64 782 dollargacha tushgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu haftaning asosiy iqtisodiy voqeasi Federal ochiq bozor qoʻmitasining (FOMC) yigʻilishi boʻlib, u foiz stavkalarining kelgusi yoʻnalishini belgilab beradi. Bu galgi yigʻilish Fed yangi raisi Kevin Warsh boshchiligidagi birinchisi boʻlgani sababli, uning matbuot anjumanidagi bayonotlari bozor uchun stavka qarorining oʻzidan koʻra muhimroq ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

Bozordagi xavotirlar va prognozlar

Cointelegraph nashrining xabar berishicha, Kevin Warsh AQSH va Eron oʻrtasidagi mojarolar tufayli yuzaga kelgan inflyatsion bosimga qaramay, foiz stavkalarini pasaytirish borasida kuchli bosim ostida qolgan. Kripto-treyderlar orasida FOMC qarori Bitcoin uchun joriy oyning qolgan qismidagi umumiy tendensiyani belgilab berishi haqida yakdil fikr mavjud.

Taniqli treyder Killa oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Bitcoin narxi odatda Fed qarorlari arafasida zaiflashishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi bozorda ijobiy kutilmalar shakllanayotgan boʻlsa-da, koʻpincha yangilik eʼlon qilinguncha uning taʼsiri narxlarda aks etib boʻlgan boʻladi. Bu esa kutilmagan "ayiqcha" (narxlarning tushishi) reaksiyasiga sabab boʻlishi mumkin.

Seshanba kuni AQSH fond bozorlari Eron bilan bogʻliq vaziyat yumshashi fonida oʻsish koʻrsatgan boʻlsa-da, Bitcoin oʻzining oʻsish surʼatini yoʻqotdi. Tahlilchilar talabning pastligi sababli narx 67 000 dollardan yuqoriga koʻtarila olmasligi haqida avvalroq ogohlantirishgan edi. Hozirgi vaziyatda kriptovalyuta uchun 64 000 dollarlik darajani saqlab qolish oʻta muhim hisoblanadi.

Ssenariylar va ehtimoliy natijalar

Agar Bitcoin 64 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini ushlab tura olmasa, bozor yanada chuqurroq pasayishga yuz tutishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bunday holatda narxning 60 000 dollargacha tushib ketish ehtimoli yuqori. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global iqtisodiy oʻzgarishlar bevosita taʼsir koʻrsatadi, chunki Bitcoin narxi mahalliy kripto-doʻkonlardagi kotirovkalarga asos boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Fed qarori va Kevin Warshning nutqi nafaqat anʼanaviy moliya bozori, balki kripto-aktivlar kelajagi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Investorlar hozircha ehtiyotkorlik pozitsiyasini egallab, voqealar rivojini kuzatishda davom etmoqdalar.

BitcoinFedKriptovalyutaFOMCIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadiBitcoin narxi barqarorlashmoqda: Tahlilchilar 60-70 ming dollar oraligʻini muhim deb atadiBugun, 14:16Inveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqdaInveniam kompaniyasi krizisga uchragan Mantra blokcheyn platformasini sotib olmoqdaBugun, 14:1618 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:12Investorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiInvestorlar uchun milliardlab dollarlik istiqbolli loyihalar taqdim etildiBugun, 07:33O‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinO‘zbekiston YAIMi 2026 yilda 180 milliard dollardan oshishi mumkinBugun, 07:0718 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda18 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda