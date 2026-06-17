Bitcoin narxi Federal zaxira tizimi qarori arafasida 65 000 dollardan pastga tushdi
Dunyoning eng yirik kriptovalyutasi hisoblangan Bitcoin (BTC) chorshanba kuni 65 000 dollarlik psixologik darajadan pastga shoʻngʻidi. Bozor ishtirokchilari AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan foiz stavkalari boʻyicha qabul qilinadigan muhim qarorni kutayotgan bir paytda, raqamli aktivlar bozorida sezilarli tebranishlar kuzatilmoqda. TradingView maʼlumotlariga koʻra, Bitstamp birjasida Bitcoin narxi kunlik eng past nuqta — 64 782 dollargacha tushgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu haftaning asosiy iqtisodiy voqeasi Federal ochiq bozor qoʻmitasining (FOMC) yigʻilishi boʻlib, u foiz stavkalarining kelgusi yoʻnalishini belgilab beradi. Bu galgi yigʻilish Fed yangi raisi Kevin Warsh boshchiligidagi birinchisi boʻlgani sababli, uning matbuot anjumanidagi bayonotlari bozor uchun stavka qarorining oʻzidan koʻra muhimroq ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.
Bozordagi xavotirlar va prognozlarCointelegraph nashrining xabar berishicha, Kevin Warsh AQSH va Eron oʻrtasidagi mojarolar tufayli yuzaga kelgan inflyatsion bosimga qaramay, foiz stavkalarini pasaytirish borasida kuchli bosim ostida qolgan. Kripto-treyderlar orasida FOMC qarori Bitcoin uchun joriy oyning qolgan qismidagi umumiy tendensiyani belgilab berishi haqida yakdil fikr mavjud.
Taniqli treyder Killa oʻzining X ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida Bitcoin narxi odatda Fed qarorlari arafasida zaiflashishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi bozorda ijobiy kutilmalar shakllanayotgan boʻlsa-da, koʻpincha yangilik eʼlon qilinguncha uning taʼsiri narxlarda aks etib boʻlgan boʻladi. Bu esa kutilmagan "ayiqcha" (narxlarning tushishi) reaksiyasiga sabab boʻlishi mumkin.
Seshanba kuni AQSH fond bozorlari Eron bilan bogʻliq vaziyat yumshashi fonida oʻsish koʻrsatgan boʻlsa-da, Bitcoin oʻzining oʻsish surʼatini yoʻqotdi. Tahlilchilar talabning pastligi sababli narx 67 000 dollardan yuqoriga koʻtarila olmasligi haqida avvalroq ogohlantirishgan edi. Hozirgi vaziyatda kriptovalyuta uchun 64 000 dollarlik darajani saqlab qolish oʻta muhim hisoblanadi.
Ssenariylar va ehtimoliy natijalarAgar Bitcoin 64 000 dollarlik qoʻllab-quvvatlash darajasini ushlab tura olmasa, bozor yanada chuqurroq pasayishga yuz tutishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bunday holatda narxning 60 000 dollargacha tushib ketish ehtimoli yuqori. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global iqtisodiy oʻzgarishlar bevosita taʼsir koʻrsatadi, chunki Bitcoin narxi mahalliy kripto-doʻkonlardagi kotirovkalarga asos boʻlib xizmat qiladi.
Xulosa qilib aytganda, Fed qarori va Kevin Warshning nutqi nafaqat anʼanaviy moliya bozori, balki kripto-aktivlar kelajagi uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Investorlar hozircha ehtiyotkorlik pozitsiyasini egallab, voqealar rivojini kuzatishda davom etmoqdalar.
…