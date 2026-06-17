Kriptovalyuta olamidagi sud jarayonlari: Roman Storm va Alex Mashinsky ishi boʻyicha yangiliklar

·14·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta olamidagi sud jarayonlari: Roman Storm va Alex Mashinsky ishi boʻyicha yangiliklar

Global kriptovalyuta bozori nafaqat raqamli aktivlar narxi, balki sohadagi eng yirik shaxslarga nisbatan davom etayotgan shov-shuvli sud jarayonlari bilan ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Shu haftada AQSh federal prokuraturasi va sud organlari Tornado Cash hammuassisi Roman Storm hamda Celsius sobiq rahbari Alex Mashinsky ishlari boʻyicha yangi maʼlumotlarni eʼlon qildi. Ushbu jarayonlar blokcheyn texnologiyalari va markazlashmagan moliya (DeFi) tizimlarining huquqiy maqomini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Nyu-York janubiy okrugi prokuraturasi Tornado Cash mikseri asoschilaridan biri Roman Storm ustidan qayta sud jarayonini oʻtkazish jadvalini taqdim etdi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq maslahat kengashi uni noqonuniy pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq ayblovlardan birida aybdor deb topgan edi, biroq qolgan ikki ayblov boʻyicha yakuniy toʻxtamga kela olmagan. Prokuratura taklifiga koʻra, yakuniy sudoldi konferensiyasi oktyabr oyida boʻlib oʻtishi, asosiy sud jarayoni esa 2026-yilning noyabriga qadar choʻzilishi mumkin.

Dasturchilar javobgarligi va Celsius ishidagi yangi burilish

Roman Storm ishi butun kripto-hamjamiyat uchun oʻta muhim hisoblanadi. Chunki bu yerda asosiy masala — dasturchilar oʻzlari yozgan ochiq kodli dasturiy taʼminotdan uchinchi shaxslar noqonuniy maqsadlarda foydalangani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi yoki yoʻqligidadir. Agar Storm aybdor deb topilsa, u pul yuvish va sanksiyalarni chetlab oʻtishda til biriktirish kabi ogʻir ayblovlar bilan uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.

Shu bilan birga, Celsius platformasining sobiq bosh direktori Alex Mashinsky ham oʻziga nisbatan chiqarilgan 12 yillik qamoq jazosini bekor qilishga urinmoqda. Sud hujjatlariga koʻra, sudya prokurorlarga avgust oyi oʻrtalariga qadar Mashinskyning arizasiga nisbatan raddiya yoki javob berish muddatini belgiladi. Celsius 2022-yilda kripto bozordagi inqiroz fonida bankrot boʻlgan edi, bu esa minglab investorlarning mablagʻlari muzlatilishiga olib kelgan.

Yana bir diqqatga sazovor hodisa — AQSh harbiysi Gannon Ken Van Dyke bilan bogʻliq. U Venesuela prezidenti Nicolás Maduro asirga olinishi haqidagi ichki maʼlumotlardan foydalanib, Polymarket platformasida 400 ming dollardan ortiq foyda koʻrganlikda ayblanmoqda. Ushbu holat bashorat bozorlari (prediction markets) ustidan nazoratni kuchaytirish va hukumat vakillarining bunday platformalarda garov tikishini taqiqlash masalasini kun tartibiga chiqardi.

Kriptovalyuta sanoati vakillari ushbu sud qarorlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki ular kelajakda Bitcoin va boshqa raqamli aktivlar bilan bogʻliq huquqiy pretsedentlarni yaratadi. Hozircha investorlar va ishlab chiquvchilar uchun tartibga soluvchi organlarning bosimi yuqoriligicha qolmoqda, bu esa bozordagi umumiy kayfiyatga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

BitcoinKriptovalyutaSudCelsiusTornado Cash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda