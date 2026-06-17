Kriptovalyuta olamidagi sud jarayonlari: Roman Storm va Alex Mashinsky ishi boʻyicha yangiliklar
Global kriptovalyuta bozori nafaqat raqamli aktivlar narxi, balki sohadagi eng yirik shaxslarga nisbatan davom etayotgan shov-shuvli sud jarayonlari bilan ham diqqat markazida boʻlib turibdi. Shu haftada AQSh federal prokuraturasi va sud organlari Tornado Cash hammuassisi Roman Storm hamda Celsius sobiq rahbari Alex Mashinsky ishlari boʻyicha yangi maʼlumotlarni eʼlon qildi. Ushbu jarayonlar blokcheyn texnologiyalari va markazlashmagan moliya (DeFi) tizimlarining huquqiy maqomini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Nyu-York janubiy okrugi prokuraturasi Tornado Cash mikseri asoschilaridan biri Roman Storm ustidan qayta sud jarayonini oʻtkazish jadvalini taqdim etdi. Eslatib oʻtamiz, avvalroq maslahat kengashi uni noqonuniy pul oʻtkazmalari bilan bogʻliq ayblovlardan birida aybdor deb topgan edi, biroq qolgan ikki ayblov boʻyicha yakuniy toʻxtamga kela olmagan. Prokuratura taklifiga koʻra, yakuniy sudoldi konferensiyasi oktyabr oyida boʻlib oʻtishi, asosiy sud jarayoni esa 2026-yilning noyabriga qadar choʻzilishi mumkin.
Dasturchilar javobgarligi va Celsius ishidagi yangi burilishRoman Storm ishi butun kripto-hamjamiyat uchun oʻta muhim hisoblanadi. Chunki bu yerda asosiy masala — dasturchilar oʻzlari yozgan ochiq kodli dasturiy taʼminotdan uchinchi shaxslar noqonuniy maqsadlarda foydalangani uchun jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinmi yoki yoʻqligidadir. Agar Storm aybdor deb topilsa, u pul yuvish va sanksiyalarni chetlab oʻtishda til biriktirish kabi ogʻir ayblovlar bilan uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Shu bilan birga, Celsius platformasining sobiq bosh direktori Alex Mashinsky ham oʻziga nisbatan chiqarilgan 12 yillik qamoq jazosini bekor qilishga urinmoqda. Sud hujjatlariga koʻra, sudya prokurorlarga avgust oyi oʻrtalariga qadar Mashinskyning arizasiga nisbatan raddiya yoki javob berish muddatini belgiladi. Celsius 2022-yilda kripto bozordagi inqiroz fonida bankrot boʻlgan edi, bu esa minglab investorlarning mablagʻlari muzlatilishiga olib kelgan.
Yana bir diqqatga sazovor hodisa — AQSh harbiysi Gannon Ken Van Dyke bilan bogʻliq. U Venesuela prezidenti Nicolás Maduro asirga olinishi haqidagi ichki maʼlumotlardan foydalanib, Polymarket platformasida 400 ming dollardan ortiq foyda koʻrganlikda ayblanmoqda. Ushbu holat bashorat bozorlari (prediction markets) ustidan nazoratni kuchaytirish va hukumat vakillarining bunday platformalarda garov tikishini taqiqlash masalasini kun tartibiga chiqardi.
Kriptovalyuta sanoati vakillari ushbu sud qarorlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda, chunki ular kelajakda Bitcoin va boshqa raqamli aktivlar bilan bogʻliq huquqiy pretsedentlarni yaratadi. Hozircha investorlar va ishlab chiquvchilar uchun tartibga soluvchi organlarning bosimi yuqoriligicha qolmoqda, bu esa bozordagi umumiy kayfiyatga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.
…