BitGo Yevropada MiCA talablari asosida yangi kripto-servis platformasini ishga tushirdi
Kriptovalyutalarni saqlash boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri BitGo Yevropa Ittifoqining yangi tartibga solish qoidalari (MiCA) kuchga kirishi arafasida oʻzining yangi platformasini taqdim etdi. Mazkur xizmat kripto-birjalar va fintex kompaniyalariga mintaqadagi qatʼiy litsenziyalash talablariga moslashishda koʻmaklashishni maqsad qilgan. Bu qadam Yevropada raqamli aktivlar bozori tartibga solinayotgan bir paytda, koʻplab yirik oʻyinchilar uchun muhim yechim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Cointelegraph nashrining xabar berishicha, BitGo Europe tomonidan ishga tushirilgan "crypto-as-a-service" platformasi kompaniyalarga MiCA (Markets in Crypto-Assets) doirasida faoliyat yuritish imkonini beradi. BitGo bosh direktori Mike Belshe kompaniyalar litsenziya olish jarayonidagi kechikishlar tufayli oʻz foydalanuvchilarini yoʻqotmasliklari kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tartibga solingan infratuzilma platformalarning xavfsiz va qonuniy ishlashini taʼminlaydi.
MiCA litsenziyasi va Binance atrofidagi noaniqliklarYevropa Ittifoqida 1-iyuldan boshlab MiCA talablari toʻliq kuchga kirishi kutilmoqda. Ushbu muddatga qadar kripto-kompaniyalar blok hududida xizmat koʻrsatishni davom ettirish uchun maxsus ruxsatnomaga ega boʻlishlari shart. Shu fonda, Gretsiya regulyatorlari dunyodagi eng yirik birja Binance platformasining litsenziya arizasini rad etishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Bu esa bozorda maʼlum bir xavotirlarni keltirib chiqardi.
BitGo oʻzining MiCA doirasidagi ruxsatnomasini bir yil avvalroq qoʻlga kiritgan edi. Germaniyaning Federal moliyaviy nazorat organi (BaFin) 2025-yil may oyida kompaniyaga tegishli litsenziyani taqdim etgan. BitGo infratuzilmasi birjalarga oʻzlarining KYC (mijozni tanish) tizimlarini, tranzaksiya nazorati va hamyon xizmatlarini API orqali ulash imkonini beradi.
Mintaqaviy bozorlar va fintex integratsiyasiYangi tizim nafaqat kripto-aktivlar bilan ishlash, balki SEPA (Single Euro Payments Area) orqali EUR toʻlovlarini amalga oshirishni ham qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga fiat pullarni kripto-ekotizimga kiritish va chiqarishda qulaylik yaratadi. BitGo vakillari Polsha va Litva kabi mamlakatlarda eski milliy roʻyxatga olish tizimlari bekor qilinayotgani sababli, yangi infratuzilmaga oʻtish zarurati ortib borayotganini qayd etishdi.
BitGo Europe taklif qilayotgan yechimlar quyidagi imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi:
- Dasturiy KYC tekshiruvlari va mijozlarni roʻyxatdan oʻtkazish;
- Tartibga solingan kastedial (saqlash) xizmatlari;
- Raqamli aktivlarni hisob-kitob qilish va savdo operatsiyalari;
- Yevropa bank tizimi bilan integratsiyalashgan fiat oʻtkazmalari.
…