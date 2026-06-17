BitGo Yevropada MiCA talablari asosida yangi kripto-servis platformasini ishga tushirdi

·12·Iqtisodiyot
BitGo Yevropada MiCA talablari asosida yangi kripto-servis platformasini ishga tushirdi

Kriptovalyutalarni saqlash boʻyicha dunyodagi yetakchi kompaniyalardan biri BitGo Yevropa Ittifoqining yangi tartibga solish qoidalari (MiCA) kuchga kirishi arafasida oʻzining yangi platformasini taqdim etdi. Mazkur xizmat kripto-birjalar va fintex kompaniyalariga mintaqadagi qatʼiy litsenziyalash talablariga moslashishda koʻmaklashishni maqsad qilgan. Bu qadam Yevropada raqamli aktivlar bozori tartibga solinayotgan bir paytda, koʻplab yirik oʻyinchilar uchun muhim yechim boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Cointelegraph nashrining xabar berishicha, BitGo Europe tomonidan ishga tushirilgan "crypto-as-a-service" platformasi kompaniyalarga MiCA (Markets in Crypto-Assets) doirasida faoliyat yuritish imkonini beradi. BitGo bosh direktori Mike Belshe kompaniyalar litsenziya olish jarayonidagi kechikishlar tufayli oʻz foydalanuvchilarini yoʻqotmasliklari kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, tartibga solingan infratuzilma platformalarning xavfsiz va qonuniy ishlashini taʼminlaydi.

MiCA litsenziyasi va Binance atrofidagi noaniqliklar

Yevropa Ittifoqida 1-iyuldan boshlab MiCA talablari toʻliq kuchga kirishi kutilmoqda. Ushbu muddatga qadar kripto-kompaniyalar blok hududida xizmat koʻrsatishni davom ettirish uchun maxsus ruxsatnomaga ega boʻlishlari shart. Shu fonda, Gretsiya regulyatorlari dunyodagi eng yirik birja Binance platformasining litsenziya arizasini rad etishi mumkinligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Bu esa bozorda maʼlum bir xavotirlarni keltirib chiqardi.

BitGo oʻzining MiCA doirasidagi ruxsatnomasini bir yil avvalroq qoʻlga kiritgan edi. Germaniyaning Federal moliyaviy nazorat organi (BaFin) 2025-yil may oyida kompaniyaga tegishli litsenziyani taqdim etgan. BitGo infratuzilmasi birjalarga oʻzlarining KYC (mijozni tanish) tizimlarini, tranzaksiya nazorati va hamyon xizmatlarini API orqali ulash imkonini beradi.

Mintaqaviy bozorlar va fintex integratsiyasi

Yangi tizim nafaqat kripto-aktivlar bilan ishlash, balki SEPA (Single Euro Payments Area) orqali EUR toʻlovlarini amalga oshirishni ham qoʻllab-quvvatlaydi. Bu esa foydalanuvchilarga fiat pullarni kripto-ekotizimga kiritish va chiqarishda qulaylik yaratadi. BitGo vakillari Polsha va Litva kabi mamlakatlarda eski milliy roʻyxatga olish tizimlari bekor qilinayotgani sababli, yangi infratuzilmaga oʻtish zarurati ortib borayotganini qayd etishdi.

BitGo Europe taklif qilayotgan yechimlar quyidagi imkoniyatlarni oʻz ichiga oladi:

  • Dasturiy KYC tekshiruvlari va mijozlarni roʻyxatdan oʻtkazish;
  • Tartibga solingan kastedial (saqlash) xizmatlari;
  • Raqamli aktivlarni hisob-kitob qilish va savdo operatsiyalari;
  • Yevropa bank tizimi bilan integratsiyalashgan fiat oʻtkazmalari.
Hozircha BitGo oʻz infratuzilmasi Binance kabi litsenziya olishda qiyinchilikka uchrayotgan kompaniyalarga yordam bera olishi haqida aniq maʼlumot bermadi. Biroq, ekspertlarning fikricha, bunday hamkorliklar yirik birjalarga Yevropa bozorida qolish uchun vaqtinchalik yoki doimiy huquqiy asos boʻlib xizmat qilishi mumkin. Bu esa oʻz navbatida Bitcoin va boshqa aktivlar bilan bogʻliq operatsiyalar barqarorligini taʼminlaydi.

BitGoMiCAKriptovalyutaBinanceYevropa Ittifoqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda