AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandi
AQSH Vakillar palatasi va Senati uy-joy bilan taʼminlash toʻgʻrisidagi yangi qonun loyihasi boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur hujjatning eng shov-shuvli jihati shundaki, u Federal rezerv tizimiga (Fed) 2030-yilga qadar markaziy bank raqamli valyutasini (CBDC) yaratishni rasman taqiqlaydi. Bu qaror AQSH moliya tizimida davlat nazoratidagi raqamli aktivlarga nisbatan yuzaga kelgan uzoq yillik siyosiy bahslarga vaqtinchalik nuqta qoʻyishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
"21st Century Road to Housing Act" deb nomlangan qonun loyihasining yangilangan tahriri nafaqat uy-joy narxlarini tartibga solish, balki kriptovalyuta bozoriga ham jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Politico nashri maʼlumotiga koʻra, ikki partiya vakillaridan iborat guruh ushbu hujjatni iyun oyi oxirida yakuniy ovoz berish uchun taqdim etadi. Hujjatda koʻrsatilishicha, Fed bevosita yoki bilvosita markaziy bank raqamli valyutasini yoki unga oʻxshash har qanday raqamli aktivni emissiya qilishi mumkin emas.
Maxfiylik va moliyaviy barqarorlik masalasiKriptovalyuta tarafdorlari va respublikachilar CBDC loyihasini uzoq vaqtdan beri tanqid qilib kelishadi. Ularning fikricha, davlat tomonidan nazorat qilinadigan raqamli valyuta blokcheyn texnologiyasining markazlashmagan tabiatiga zid boʻlib, hukumatga fuqarolarning moliyaviy tranzaksiyalarini kuzatish imkonini beradi. Mazkur qonun loyihasidagi taqiq aynan shaxsiy daxlsizlikni himoya qilishga qaratilgan.
Shunisi eʼtiborliki, qonundagi taqiq stablecoin aktivlariga daxl qilmaydi. Hujjatda dollar bilan taʼminlangan, ochiq va xususiy raqamli valyutalar uchun istisno koʻzda tutilgan. Bu esa AQSH moliya bozorida xususiy sektor tomonidan chiqarilgan raqamli aktivlarning oʻrni saqlanib qolishini anglatadi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, ushbu qadam AQSHning global moliya tizimidagi yetakchiligini saqlab qolish va innovatsiyalarni boʻgʻib qoʻymaslik maqsadida tashlangan.
Siyosiy kurash va kelajakdagi rejalarCBDC loyihasini taqiqlashga boʻlgan urinishlar bir necha yildan beri davom etib kelayotgan edi. Avvalroq Tom Emmer tomonidan ilgari surilgan "Anti-CBDC Surveillance State Act" loyihasi Senatda toʻxtab qolgan edi. Endilikda ushbu bandning keng koʻlamli uy-joy qonunchiligiga kiritilishi uning qabul qilinish ehtimolini keskin oshirdi. Donald Trump ham oʻz chiqishlarida federal agentliklarning CBDC ustidagi ishlarini toʻxtatish zarurligini bir necha bor taʼkidlagan.
Kongress aʼzolari ushbu kelishuv orqali avgust oyidagi tanaffus va noyabrda boʻlib oʻtadigan saylovlar oldidan boshqa muhim hujjatlarga, xususan, kripto bozorni tartibga soluvchi CLARITY Act qonuniga eʼtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Yangi qonun loyihasining qabul qilinishi quyidagi oʻzgarishlarga sabab boʻlishi kutilmoqda:
- Federal rezerv tizimi 2030-yil 31-dekabrgacha raqamli dollar chiqara olmaydi;
- Institutsional investorlarga ijaraga berish maqsadida yakka tartibdagi uy-joylarni sotib olish cheklanadi;
- Xususiy stablecoin loyihalari uchun huquqiy himoya va rivojlanish imkoniyati yaratiladi;
- AQSH moliya tizimida markazlashmagan moliya (DeFi) institutlarining nufuzi oshadi.
…