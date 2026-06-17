AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandi

·12·Iqtisodiyot
AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandi

AQSH Vakillar palatasi va Senati uy-joy bilan taʼminlash toʻgʻrisidagi yangi qonun loyihasi boʻyicha kelishuvga erishdi. Mazkur hujjatning eng shov-shuvli jihati shundaki, u Federal rezerv tizimiga (Fed) 2030-yilga qadar markaziy bank raqamli valyutasini (CBDC) yaratishni rasman taqiqlaydi. Bu qaror AQSH moliya tizimida davlat nazoratidagi raqamli aktivlarga nisbatan yuzaga kelgan uzoq yillik siyosiy bahslarga vaqtinchalik nuqta qoʻyishi kutilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

"21st Century Road to Housing Act" deb nomlangan qonun loyihasining yangilangan tahriri nafaqat uy-joy narxlarini tartibga solish, balki kriptovalyuta bozoriga ham jiddiy taʼsir koʻrsatadi. Politico nashri maʼlumotiga koʻra, ikki partiya vakillaridan iborat guruh ushbu hujjatni iyun oyi oxirida yakuniy ovoz berish uchun taqdim etadi. Hujjatda koʻrsatilishicha, Fed bevosita yoki bilvosita markaziy bank raqamli valyutasini yoki unga oʻxshash har qanday raqamli aktivni emissiya qilishi mumkin emas.

Maxfiylik va moliyaviy barqarorlik masalasi

Kriptovalyuta tarafdorlari va respublikachilar CBDC loyihasini uzoq vaqtdan beri tanqid qilib kelishadi. Ularning fikricha, davlat tomonidan nazorat qilinadigan raqamli valyuta blokcheyn texnologiyasining markazlashmagan tabiatiga zid boʻlib, hukumatga fuqarolarning moliyaviy tranzaksiyalarini kuzatish imkonini beradi. Mazkur qonun loyihasidagi taqiq aynan shaxsiy daxlsizlikni himoya qilishga qaratilgan.

Shunisi eʼtiborliki, qonundagi taqiq stablecoin aktivlariga daxl qilmaydi. Hujjatda dollar bilan taʼminlangan, ochiq va xususiy raqamli valyutalar uchun istisno koʻzda tutilgan. Bu esa AQSH moliya bozorida xususiy sektor tomonidan chiqarilgan raqamli aktivlarning oʻrni saqlanib qolishini anglatadi. Ekspertlarning taʼkidlashicha, ushbu qadam AQSHning global moliya tizimidagi yetakchiligini saqlab qolish va innovatsiyalarni boʻgʻib qoʻymaslik maqsadida tashlangan.

Siyosiy kurash va kelajakdagi rejalar

CBDC loyihasini taqiqlashga boʻlgan urinishlar bir necha yildan beri davom etib kelayotgan edi. Avvalroq Tom Emmer tomonidan ilgari surilgan "Anti-CBDC Surveillance State Act" loyihasi Senatda toʻxtab qolgan edi. Endilikda ushbu bandning keng koʻlamli uy-joy qonunchiligiga kiritilishi uning qabul qilinish ehtimolini keskin oshirdi. Donald Trump ham oʻz chiqishlarida federal agentliklarning CBDC ustidagi ishlarini toʻxtatish zarurligini bir necha bor taʼkidlagan.

Kongress aʼzolari ushbu kelishuv orqali avgust oyidagi tanaffus va noyabrda boʻlib oʻtadigan saylovlar oldidan boshqa muhim hujjatlarga, xususan, kripto bozorni tartibga soluvchi CLARITY Act qonuniga eʼtibor qaratishni rejalashtirmoqda. Yangi qonun loyihasining qabul qilinishi quyidagi oʻzgarishlarga sabab boʻlishi kutilmoqda:

  • Federal rezerv tizimi 2030-yil 31-dekabrgacha raqamli dollar chiqara olmaydi;
  • Institutsional investorlarga ijaraga berish maqsadida yakka tartibdagi uy-joylarni sotib olish cheklanadi;
  • Xususiy stablecoin loyihalari uchun huquqiy himoya va rivojlanish imkoniyati yaratiladi;
  • AQSH moliya tizimida markazlashmagan moliya (DeFi) institutlarining nufuzi oshadi.
Ushbu qonun loyihasi AQSH iqtisodiyoti uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, u nafaqat koʻchmas mulk bozorini, balki kelajakdagi raqamli iqtisodiyot modelini ham belgilab beradi. Agar hujjat iyun oyi oxirida maʼqullansa, bu kripto hamjamiyati va anʼanaviy moliya tizimi oʻrtasidagi muvozanatni saqlash yoʻlidagi muhim gʻalaba boʻladi.

AQSHCBDCBitcoinIqtisodiyotKriptovalyuta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiHyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda