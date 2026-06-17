Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladi

·10·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladi

Global kriptovalyuta bozorida navbatdagi tebranishlar kuzatilmoqda. Xususan, CoinDesk 20 indeksi seshanba kungi savdolar yakunidan buyon 1,5 foizga pasayib, 1774,43 punkt darajasida qaror topdi. Ushbu pasayish jarayonida Bitcoin Cash (BCH) aktivlari eng katta yoʻqotishga uchrab, umumiy indeks koʻrsatkichlarini pastga tortuvchi asosiy omilga aylandi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk Indices maʼlumotlariga koʻra, bozorning umumiy holatini aks ettiruvchi ushbu indeks 26,19 punktga arzonlashgan. Raqamli aktivlar bozorida investorlarning ehtiyotkorona harakat qilayotgani va ayrim yirik loyihalardagi narxlarning korreksiyasi umumiy fonda oʻz aksini topmoqda. Oʻzbekistonlik treyderlar va investorlar uchun ham ushbu koʻrsatkichlar muhim ahamiyatga ega, chunki CoinDesk 20 jahonning koʻplab platformalarida savdo qilinadigan keng qamrovli indeks hisoblanadi.

Bozordagi yetakchilar va autsayderlar

Joriy savdo sessiyasida barcha aktivlar ham pasayish koʻrsatmagan. Bozorning ayrim segmentlarida oʻsish tendensiyasi kuzatildi. Xususan, UNI (+2,5%) va XLM (+2,3%) aktivlari kunning eng yaxshi natija koʻrsatgan yetakchilari boʻlib turibdi. Bu kabi oʻsishlar bozorning ayrim qismlarida likvidlik saqlanib qolayotganidan dalolat beradi.

Biroq, salbiy dinamika koʻproq sezilmoqda. Kunlik savdolarda eng koʻp zarar koʻrgan aktivlar roʻyxati quyidagicha:

  • Bitcoin Cash (BCH) – 3,1 foizga pasaygan;
  • Cardano (ADA) – 2,8 foizga arzonlashgan.
Bitcoin Cash aktivining bunday keskin pasayishi kripto hamjamiyatida turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Tahlilchilarning fikricha, Bitcoin tarmogʻidan ajralib chiqqan ushbu loyiha koʻpincha bozorning umumiy kayfiyatiga nisbatan sezgirroq munosabat bildiradi. ADA aktivining pasayishi esa blokcheyn ekotizimidagi raqobat va texnik yangilanishlar fonida yuz bermoqda.

Global iqtisodiy taʼsir

Kriptovalyuta bozoridagi bunday tebranishlar koʻpincha anʼanaviy moliya bozorlari, xususan, S&P 500 va Nasdaq kabi indekslarning holati bilan ham bogʻliq boʻladi. Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) tomonidan foiz stavkalari boʻyicha kutilayotgan qarorlar va inflyatsiya darajasi investorlarni xavfli aktivlardan biroz uzoqlashishga majbur qilmoqda.

Oʻzbekistonda kriptovalyutalar aylanmasi qonuniy tartibga solingani sababli, mahalliy birjalarda ham ushbu global narxlarning oʻzgarishi bevosita aks etadi. CoinDesk 20 indeksining pasayishi qisqa muddatli korreksiya yoki uzoq muddatli pasayishning boshlanishi ekani hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar kripto aktivlar bilan ishlashda doimo yuqori volatillikni hisobga olishni tavsiya etadilar.

Bitcoin CashKriptovalyutaBlokcheynCoinDeskBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiHyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda