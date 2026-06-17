Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladi
Global kriptovalyuta bozorida navbatdagi tebranishlar kuzatilmoqda. Xususan, CoinDesk 20 indeksi seshanba kungi savdolar yakunidan buyon 1,5 foizga pasayib, 1774,43 punkt darajasida qaror topdi. Ushbu pasayish jarayonida Bitcoin Cash (BCH) aktivlari eng katta yoʻqotishga uchrab, umumiy indeks koʻrsatkichlarini pastga tortuvchi asosiy omilga aylandi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk Indices maʼlumotlariga koʻra, bozorning umumiy holatini aks ettiruvchi ushbu indeks 26,19 punktga arzonlashgan. Raqamli aktivlar bozorida investorlarning ehtiyotkorona harakat qilayotgani va ayrim yirik loyihalardagi narxlarning korreksiyasi umumiy fonda oʻz aksini topmoqda. Oʻzbekistonlik treyderlar va investorlar uchun ham ushbu koʻrsatkichlar muhim ahamiyatga ega, chunki CoinDesk 20 jahonning koʻplab platformalarida savdo qilinadigan keng qamrovli indeks hisoblanadi.
Bozordagi yetakchilar va autsayderlarJoriy savdo sessiyasida barcha aktivlar ham pasayish koʻrsatmagan. Bozorning ayrim segmentlarida oʻsish tendensiyasi kuzatildi. Xususan, UNI (+2,5%) va XLM (+2,3%) aktivlari kunning eng yaxshi natija koʻrsatgan yetakchilari boʻlib turibdi. Bu kabi oʻsishlar bozorning ayrim qismlarida likvidlik saqlanib qolayotganidan dalolat beradi.
Biroq, salbiy dinamika koʻproq sezilmoqda. Kunlik savdolarda eng koʻp zarar koʻrgan aktivlar roʻyxati quyidagicha:
- Bitcoin Cash (BCH) – 3,1 foizga pasaygan;
- Cardano (ADA) – 2,8 foizga arzonlashgan.
Global iqtisodiy taʼsirKriptovalyuta bozoridagi bunday tebranishlar koʻpincha anʼanaviy moliya bozorlari, xususan, S&P 500 va Nasdaq kabi indekslarning holati bilan ham bogʻliq boʻladi. Fed (AQSH Federal zaxira tizimi) tomonidan foiz stavkalari boʻyicha kutilayotgan qarorlar va inflyatsiya darajasi investorlarni xavfli aktivlardan biroz uzoqlashishga majbur qilmoqda.
Oʻzbekistonda kriptovalyutalar aylanmasi qonuniy tartibga solingani sababli, mahalliy birjalarda ham ushbu global narxlarning oʻzgarishi bevosita aks etadi. CoinDesk 20 indeksining pasayishi qisqa muddatli korreksiya yoki uzoq muddatli pasayishning boshlanishi ekani hozircha nomaʼlum boʻlib qolmoqda. Mutaxassislar kripto aktivlar bilan ishlashda doimo yuqori volatillikni hisobga olishni tavsiya etadilar.
…